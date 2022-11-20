В Николаеве фактически уничтожен водопровод: замены требуют более 240 километров труб

Из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину выяснилось, что в Николаеве из-за соленой воды повреждено коррозией 240 километров водопровода. Об этом, как сообщает "Суспільне", заявил генеральный директор городского коммунального предприятия "Николаевводоканал" Борис Дуденко, отметив при этом, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу, передает Цензор.НЕТ .

По словам Дуденко, в общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб. В настоящее время начато сотрудничество с Обществом Красного Креста, UNICEF. Стоимость ремонта городской сети настолько масштабна, что его не осилит ни местный бюджет, ни государственный.

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"Очень серьезная коррозия происходит, и все наши трубы становятся непригодными для того, чтобы мы их использовали и подавали воду в город", — сказал Дуденко.

С 15 по 17 ноября Николаев оставался без воды из-за полного разрушения шестиметрового отрезка железобетонной трубы на городской магистрали.