В Николаеве фактически уничтожен водопровод: замены требуют более 240 километров труб
Из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана, коррозией повреждены трубы по всему городу.
На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину выяснилось, что в Николаеве из-за соленой воды повреждено коррозией 240 километров водопровода. Об этом, как сообщает "Суспільне", заявил генеральный директор городского коммунального предприятия "Николаевводоканал" Борис Дуденко, отметив при этом, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу, передает Цензор.НЕТ .
По словам Дуденко, в общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб. В настоящее время начато сотрудничество с Обществом Красного Креста, UNICEF. Стоимость ремонта городской сети настолько масштабна, что его не осилит ни местный бюджет, ни государственный.
"Очень серьезная коррозия происходит, и все наши трубы становятся непригодными для того, чтобы мы их использовали и подавали воду в город", — сказал Дуденко.
С 15 по 17 ноября Николаев оставался без воды из-за полного разрушения шестиметрового отрезка железобетонной трубы на городской магистрали.
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йому ОПа, це кубло засланців-аніматорів, часом не дала героя України?
сподіваймося, що хоч у котли та тепломагістралі не додумалися залити електроліту "для гігієни" одноразової
я знаю цінУ (і не у грошах діло) води і її якості, наприклад колись батьки пожаліли рослини, полили горОд шахтними водами і городина пропала.. таке
реАльним миколаївцям краще знати де в них Шо, хіба що якісь кацАпські засланці не орієнтуються ще й досі на місцевості і чекають поки само потече чи дадуть, бо вкрасти чи відняти, мабуть, не вийде..
ЗИ а твоя рідня почне "радіти по-дорослому" оце відтепЕр і до кінця історії вУмного рішення зелених госпідарників
як я одразу не зрозумів? .. бережіть себе
Тут як на мене- недбалість та халатне відношення до комунального майна.
Тому, не треба давати вселенських сов'єтів з прекрасного далека.
Думаю, "Гарне" Ви написали б без лапок....
Зараз скважин набили, не так багато, але. Ту воду пити трохи гидко. Практично усі скважини вода вапняна. По виду красива, а постоїть у посуді і вапно не відітреш, а чайники то вже само собою - викинь; навіть кип'ятіння лимонки не вимиває.
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 25 квітня 2016 року на виконання законів про декомунізацію, комбінат було «перейменовано» на честь ученого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%BE%D1%82_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87 Зота Ілліча Некрасова .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B0#cite_note-4 [4] . Через таку махінацію комбінат отримав прізвисько «Комбінат імені не-того-Ілліча»:
Продукція комбінату сертифікована міжнародними класифікаційними товариствами: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0 Регістром Ллойда (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина ), Американським бюро судноплавства, Морським регістром судноплавства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія ), Німецьким сертифікаційним центром ТЦУ тощо. Виробляє гарячекатаний і холоднокатаний сталевий лист широкого сортаменту, у тому числі для суднобудування, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0 труби (нафтопровідні, бурильні, газо- та водопровідні). Єдине підприємство України, яке виробляє оцинкований лист та автомобільні балони для скраплених газів.
Азовсталь:
Комбінат - єдиний в Україні виробник високоякісного товстолистового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 прокату завтовшки від 6 до 200 мм і завширшки 1500-3200 мм для суднобудування, енергетичного і спеціального машинобудування, мостобудування, виготовлення труб великого діаметра для магістральних газо- і нафтопроводів північного виконання, глибоководних споруд. МК «Азовсталь», єдиний в Україні, виробляє залізничні рейки різних типів і призначень, великий сортовий і фасонний профіль, рейкові скріплення, помольні кулі.
Головне скажу, гроші на реконструкцію вимагались постійно і постійно виділялись кошти. Але. Запрошується містом 100 млн, їх Київ виділяє. До області долітає вже 90 млн. З області до міста прилітає вже 80 млн. З міста до водоканалу - 70 млн. З водоканалу до підрядника - 50 млн. Як висновок - реконструкція закінчується на вбиванням чопиків в прогнивші дірки гнилих труб.
І ще, поверху цих гнилих труб треба обов'язково постелити новий асфальт.
А тут запускають по цим гнилим магістралям - "електроліт". Я ще не впевнений, що систему опалення не до заповнювали цим їдким розчином.
У вас еще отопление не включили ?
Міняти - потрібно 1000 бригад 100 екскаваторів перерити всі вулиці фундаменти перервати кабелі зупинити транспорт і вода буде десь через пів року.
Як тепер носити воду взимку на дев'ятий поверх?
И ЧТО С ЭТИМИ ТРУБАМИ ЗА ПОЛ ГОДА ПРОИЗОШЛО? а нихера им не будет, локалки от времени только раньше появились. Соль вымылась пресной и на этом всё закончилось. И процессы коррозии без доступа кислорода не происходят.
Во дворах срать под кустик?