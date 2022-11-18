Питьевую воду Николаеву могут вернуть в ближайшие недели, - Ким
Снабжение питьевой воды в Николаеве смогут полностью восстановить только после ремонта электросетей в Херсонской области, это может потребовать еще несколько недель.
Об этом рассказал глава Николаевской ОВ Виталий Ким в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы три из четырех участков уже отремонтировали. Продвигаемся, но есть участки, где заминировано и мы ждем саперов.
Полное восстановление водоснабжения будет возможно приблизительно после того, как будет ток на Херсонщине (возобновлен – ред.). Так как подстанция подкачки на 3,5 мегаватта находится на территории Херсонской области, там нет питания.
Но мы работаем, бригады привлечены, чтобы работать параллельно, а не последовательно. Я уверен, что мы дадим воду – это вопрос ближайших недель".
Ким уточнил, что в самой Николаевской области Снегиревка и более южные территории без электротока, потому что там уничтожены сети. Это порядка 20 тысяч абонентов на данный момент.
А на остальной территории области нынче действуют только плановые отключения электроэнергии, потому что последние атаки россиян на юге были отражены.
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