Питну воду Миколаєву можуть повернути в найближчі тижні, - Кім

Постачання питної води в Миколаєві зможуть повністю відновити лише після ремонту електромереж у Херсонській області, це може забрати ще кілька тижнів.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми три з чотирьох ділянок уже відремонтували. Просуваємося, але є ділянки, де заміновано й ми чекаємо саперів.

Повне відновлення водопостачання буде можливим приблизно після того, як буде струм на Херсонщині (відновлено – ред.). Тому що підстанція підкачки на 3,5 мегавата знаходиться на території Херсонської області, там немає живлення.

Але ми працюємо, бригади залучені, щоб працювати паралельно, а не послідовно. Я впевнений, що ми дамо воду – це питання найближчих тижнів", - розповів Кім.

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Кім уточнив, що в самій Миколаївській області Снігурівка й південніші території без струму, бо там знищені мережі. Це близько 20 тисяч абонентів на зараз.

А на решті території області нині діють лише планові відключення електроенергії, бо останні атаки росіян на півдні було відбито.