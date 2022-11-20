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Новини Війна
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У Миколаєві фактично знищено водопровід: заміни потребують понад 240 кілометрів труб

вода

Через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману корозією пошкоджено труби по всьому місту.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну з'ясувалося, що в Миколаєві через солону воду пошкоджено корозією 240 кілометрів водопроводу. Про це, як повідомляє "Суспільне", заявив генеральний директор міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" Борис Дуденко, зазначивши при цьому, що через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману корозією пошкоджено труби по всьому місту, передає Цензор.НЕТ.

За словами Дуденка, загалом заміни потребують понад 240 кілометрів труб. Наразі розпочата співпраця з "Товариством Червоного Хреста", "UNICEF". Вартість ремонту міської мережі є настільки масштабною, що його не подужає ні місцевий бюджет, ні державний.

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"Дуже серйозна корозія відбувається, і всі наші труби стають непридатними для того, щоб ми їх використовували та подавали воду в місто", — сказав Дуденко.

З 15 по 17 листопада Миколаїв залишався без води через повне руйнування шестиметрового відрізка залізобетонної труби на міській магістралі.

Автор: 

Миколаїв (1816) водопостачання (838) руйнування (258)


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Топ коментарі
+15
Був підірваний водогін з дніпровською водою, тож вирішили дати хоча б солону -помитись та унітази промити згодиться. Інакше Миколаїв був би повністю без води.
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20.11.2022 16:51 Відповісти
+14
Ракушку можна вбити хлоруванням та іншою обробкою, а от із корозією дійсно проблема, доведеться магістралі міняти на пластик. Головне щоб це не переросло у "велике трубівництво"
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20.11.2022 16:49 Відповісти
+13
я лумаю взагалі тому хто не з Миколаєва і не розуміє цих питань, нех горлянку рвати. БО деяким горлопанам тільки дай привід гівно накидати
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20.11.2022 16:53 Відповісти
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який зе "геній" чи диверсант додумався залити електроліт у трубу?
йому ОПа, це кубло засланців-аніматорів, часом не дала героя України?
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20.11.2022 16:46 Відповісти
Про гигиену слышал? И не факт, что трубы без воды лучше чем с повышенной солёностью
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20.11.2022 17:00 Відповісти
..нуда-нуда.. "після нас хоч потоп"(с)..
сподіваймося, що хоч у котли та тепломагістралі не додумалися залити електроліту "для гігієни" одноразової
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20.11.2022 17:19 Відповісти
Ты воду где берешь?
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20.11.2022 17:25 Відповісти
..двадцять років тягаю воду рУцями з 25метрового колодязя та збираю дощову, до 15 років за Совка ще, жив на Донбасі і вода в нас, у хрущовці, була, дай Бог три-чотири години на добу, або взагалі днями не було, запасалися як могли..
я знаю цінУ (і не у грошах діло) води і її якості, наприклад колись батьки пожаліли рослини, полили горОд шахтними водами і городина пропала.. таке
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20.11.2022 17:55 Відповісти
Скинь карту, где в Николаеве колодец? Я ее своей родне подарю пусть радуются
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20.11.2022 18:00 Відповісти
я десь написав, що з Миколаїва?
реАльним миколаївцям краще знати де в них Шо, хіба що якісь кацАпські засланці не орієнтуються ще й досі на місцевості і чекають поки само потече чи дадуть, бо вкрасти чи відняти, мабуть, не вийде..
ЗИ а твоя рідня почне "радіти по-дорослому" оце відтепЕр і до кінця історії вУмного рішення зелених госпідарників
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20.11.2022 18:23 Відповісти
так не треба базікати казна що. Чи в твоєму розумінні обласне місто , це село із криницею біля хати?І до чого тут сепари. Ліікуватись треба
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20.11.2022 19:53 Відповісти
..ну, вам там, у себе, видніше - лікуйтесь, якщо треба..
як я одразу не зрозумів? .. бережіть себе
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20.11.2022 20:18 Відповісти
Убожество мысли, дефицит слов... Ну так где искать в Николаеве колодец с питьевой водой ? Диагноз ...
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20.11.2022 21:03 Відповісти
..втішайся, Поліграфич
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21.11.2022 11:09 Відповісти
Так де мапа х криницею, базікало?
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21.11.2022 12:08 Відповісти
..(про)кацапам координати водопостачань Українців не здаю, нехай шукають допоки не здохнуть
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21.11.2022 13:47 Відповісти
Партизан? Та просто дурень
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21.11.2022 16:46 Відповісти
Впевнений, що ті труби були в жахливому стані і до подачі солоної води. Звісно це пришвидшило копозію, але проблема зношених комунікацій єне тільки в Миколаєві.
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20.11.2022 18:25 Відповісти
А нащо було заповнювати водогон солоною водою - хіба цей ефект з іржавінням труб був невідомий? Пити солону воду теж не можна, хіба що посуд мити.
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20.11.2022 16:46 Відповісти
туалет....єдине що виправдане, але...
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20.11.2022 16:50 Відповісти
Ми пережили більш, ніж місяць без централізованого водопостачання. На 9 поверх без ліфту багато не натягаєшь. Тому й така вода була за счастьє. Інше питання, чи можливо було швидко побудувати водогін з з водозабором з П. Бугу в районі Вознесенська. Але в умовах, коли орки стояли в 25 км від міста та кожень день обстрілювали його та область, хз. Питання часу та грошей.
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20.11.2022 17:23 Відповісти
Якщо без води ці труби були- точно той же результат був би. Ц поліетиленові труби могли б без води вціліти, а сталеві- ні.
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20.11.2022 22:57 Відповісти
Я трохи не в темі, але поясніть, як можна заповнити 240 км труб солоною водою, і ніхто не винний в цьому?
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20.11.2022 16:46 Відповісти
Був підірваний водогін з дніпровською водою, тож вирішили дати хоча б солону -помитись та унітази промити згодиться. Інакше Миколаїв був би повністю без води.
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20.11.2022 16:51 Відповісти
я лумаю взагалі тому хто не з Миколаєва і не розуміє цих питань, нех горлянку рвати. БО деяким горлопанам тільки дай привід гівно накидати
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20.11.2022 16:53 Відповісти
На вентилятор.
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20.11.2022 20:03 Відповісти
Моє місто в Донецькій області з середини весни без води- і нічого. Навть наші корумповані чиновники змоглися організувати підвіз води, а потім під натиском громади почали бурити скважини у дворах багатоповерхівок та у лікарнях і це дало результат.
Тут як на мене- недбалість та халатне відношення до комунального майна.
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20.11.2022 17:01 Відповісти
Підвіз то підвіз, а вот підніс в багатоповерхівки з відключеними ліфтами те щє завдання. Спершу стоїшь годину в черзі, потім тягнеш до будинку, а потім на 9 поверх. Багато натаскаєшь? Літрів 40-50 вже за счастьє, і на довго того хватить? Люди забули як то митися, а це вже був травень.
Тому, не треба давати вселенських сов'єтів з прекрасного далека.
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20.11.2022 17:27 Відповісти
Та не даю я нікому поради, просто вважаю, що одним недбалим рішенням вивести з ладу водопровідні систему майже півмільйонного міста це злочин, особливо під час війни. Тим більш, що найближчим часом замінити буде нереально.
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20.11.2022 17:35 Відповісти
Ви знаєте, що таке вибір між поганим рішенням та дуже поганим?
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20.11.2022 17:37 Відповісти
Ну, звичайно, краще було б залишити півмільйонне місто зовсім без води. Зате зберегли б водогін,правда незрозуміло для кого...Хто пережив хоч раз миколаївську літню спеку (притому з водою), мене зрозумів....
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20.11.2022 17:42 Відповісти
Зато тепер півмільйонне місто залишилося і без водогіна і без води.... "Гарне" рішення я вважаю....
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20.11.2022 17:49 Відповісти
Та стане вам лаятися, там той водогін і так на лад дихав, заспокійтесь, не нервуйте, побудуємо новий....
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20.11.2022 18:05 Відповісти
Якби залишити Вашу квартиру чи будинок зовсім без води,та видавати щоденно хоча б по літрів десять і все....
Думаю, "Гарне" Ви написали б без лапок....
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20.11.2022 18:26 Відповісти
Повірте, я це прекрасно знаю як жити ЗОВСІМ без централізованого водопостачання протягом 3х місяців у літню спеку при температурі +3, як жити при відключеннях електроенергії, без газопостачання (коли у тебе автономне опалення). Це війна і я і моя сім'я згодні терпіти це скільки потрібно. Але я і знаю як працюють комунальники і як там приймаються рішення...
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20.11.2022 18:40 Відповісти
А теперь неизвесно когда новые трубы проложат у нас же в первую очередь асфальт
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20.11.2022 22:29 Відповісти
Та ту то вже таке. У нас ще при срср зробили резервне джерело прісної води. Постійно наповнювалось, ціла насосна станція була. Потім головотяпи подумали і вирішили, що дорого утримувати та обслуговувати це підприємство. Так усе і розвалилось. Плити зі ставка покрали, насоси само собою. А це озеро могло Миколаїв забезпечити водою на пів року. Звісно в суворішій економії, але не електроліт же з крану. Смі два рази підіймали питання, відповідь - збиткове підприємство... Цікаво, хто відповість за це нехлюйство? Чи взагалі хтось буде тримати відповідь?
Зараз скважин набили, не так багато, але. Ту воду пити трохи гидко. Практично усі скважини вода вапняна. По виду красива, а постоїть у посуді і вапно не відітреш, а чайники то вже само собою - викинь; навіть кип'ятіння лимонки не вимиває.
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20.11.2022 20:15 Відповісти
А миколаївські корумповані чиновники з середини квітня без всіляких натисків громади,змогли організувати і підвіз питної води, почали бурити свердловини розконсервували ще й ті,які були збудовані після Чорнобильської трагедії (боялись зараження Дніпра) але....Миколаїв хоч і стоїть на воді, дебету свкрдловин не вистачить,хоч у кожному дворі їх насвердли....
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20.11.2022 17:56 Відповісти
А хто вирішив, конкретно, знаєте?
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20.11.2022 17:54 Відповісти
Коли місто взагалі понад двух місяців було без будь якої води - возили автоцистерни по районам і треба було під обстрілами стояти у черзі ,а сливна каналізація - уявляєшь шо там творилося у каналізаційних трубах - які пробки, тому і було прийнято рішення про забір води з Бугу. шоб у першу чергу промити каналізацію - бо до тих водопровідних добавились щей каналізація, тай під містом була куча лайна, яку і дістати не можна було. Десь у 60 -ті роки прошлого віку Миколаїв також брав воду з річки, але з Інгулу - там вода прісна. Чому почали брать солону з Бугу - незнаю.
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20.11.2022 17:57 Відповісти
То це самій час замінити на пластикові труби!
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20.11.2022 16:48 Відповісти
ахметова кинути хочете на бабки?
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20.11.2022 16:51 Відповісти
Азовсталь? Чи Ілліча?
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20.11.2022 16:54 Відповісти
а де труби випускають?

https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 25 квітня 2016 року на виконання законів про декомунізацію, комбінат було «перейменовано» на честь ученого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%BE%D1%82_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87 Зота Ілліча Некрасова .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B0#cite_note-4 [4] . Через таку махінацію комбінат отримав прізвисько «Комбінат імені не-того-Ілліча»:
Продукція комбінату сертифікована міжнародними класифікаційними товариствами: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0 Регістром Ллойда (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина ), Американським бюро судноплавства, Морським регістром судноплавства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія ), Німецьким сертифікаційним центром ТЦУ тощо. Виробляє гарячекатаний і холоднокатаний сталевий лист широкого сортаменту, у тому числі для суднобудування, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0 труби (нафтопровідні, бурильні, газо- та водопровідні). Єдине підприємство України, яке виробляє оцинкований лист та автомобільні балони для скраплених газів.

Азовсталь:
Комбінат - єдиний в Україні виробник високоякісного товстолистового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 прокату завтовшки від 6 до 200 мм і завширшки 1500-3200 мм для суднобудування, енергетичного і спеціального машинобудування, мостобудування, виготовлення труб великого діаметра для магістральних газо- і нафтопроводів північного виконання, глибоководних споруд. МК «Азовсталь», єдиний в Україні, виробляє залізничні рейки різних типів і призначень, великий сортовий і фасонний профіль, рейкові скріплення, помольні кулі.
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20.11.2022 17:00 Відповісти
ти мабуть з Марса ,бо всі земляне знають що наразі собою являють ці підприємства
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20.11.2022 17:10 Відповісти
та ти шо? навіть чукчі в курсі?
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20.11.2022 17:18 Відповісти
Так зараз і роблять, у місті - на містах пориву міняють на пластік.
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20.11.2022 17:59 Відповісти
Ракушку можна вбити хлоруванням та іншою обробкою, а от із корозією дійсно проблема, доведеться магістралі міняти на пластик. Головне щоб це не переросло у "велике трубівництво"
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20.11.2022 16:49 Відповісти
Сумніваєтесь?
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20.11.2022 17:56 Відповісти
Хтось гарно коригував вогонь ворога, а сьогодні із себе корчить "хазяйственника"?
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20.11.2022 16:50 Відповісти
Та ніхто там не коригував - практично 60% водогіну було під орками - взорвали тай все. Там зараз головне відновити станцію забора на Дніпрі, бо тварюки там все вбили - і насоси і електрику.
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20.11.2022 18:02 Відповісти
Заповнювали солонуватою водою, мабуть, бо не було іншої. Це так, здогадка. Але причина у війні. Це кацапня фактично змусила нас зруйнувати водогін. Але якщо я зараз запропоную зробити подібне десь у російському місті то наші чистоплюї зразу запшикають що ми з мирняком не воюємо. Бо ми, мовляв, не кацапи, а дуже культурні. Отак, сидячи у лайні, зробленому нам кацапнею, ми культурою і наливаємось.
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20.11.2022 16:58 Відповісти
Головне було промити каналізацію - за більш чим два місяці відсутьності води ось там було дуже жопно.
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20.11.2022 18:03 Відповісти
Цим трубам вже років 50. Я в Миколаєві 30 років мешкаю і капітальні ремонти пам'ятаю на декількох невеликих дільницях. Прориви водогонів тут практично кожного дня ще до війни були. А ще каналізація. Останній крупний прорив був в районі ЧСЗ. Нечистотами залило дуже багато дворів. Ремонтували пошти рік.
Головне скажу, гроші на реконструкцію вимагались постійно і постійно виділялись кошти. Але. Запрошується містом 100 млн, їх Київ виділяє. До області долітає вже 90 млн. З області до міста прилітає вже 80 млн. З міста до водоканалу - 70 млн. З водоканалу до підрядника - 50 млн. Як висновок - реконструкція закінчується на вбиванням чопиків в прогнивші дірки гнилих труб.
І ще, поверху цих гнилих труб треба обов'язково постелити новий асфальт.
А тут запускають по цим гнилим магістралям - "електроліт". Я ще не впевнений, що систему опалення не до заповнювали цим їдким розчином.
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20.11.2022 17:02 Відповісти
Систему опалення не заповнювали. Тому просять не зливати воду з батарей.
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20.11.2022 17:30 Відповісти
Систему отопления постоянно подпитывают (утечки, аварии, забор), по объему к концу отопления она сменяется.

У вас еще отопление не включили ?
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20.11.2022 17:44 Відповісти
Включили 17-го. Случился порыв. Сегодня повторный пуск. Но воду, насколько я понимаю, брали из подземных источников. Ими планировали и разбавление воды из Буга. Да фактический дебет скважин оказался в разы меньше ожидаемого.
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20.11.2022 17:53 Відповісти
Включили. сегодня повторно после аварии. Заполняют из подземных источников плюс химочистка. Насколько я понимаю. Должны были и водопроводную из Буга разбавлять до приемлемого уровня солености, но дебет скважин оказался недостаточен.
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20.11.2022 17:55 Відповісти
***, умников развелось. Трубы поржавели. В Украине сейчас только и проблем, что ржавые трубы. А как летом горожанам без воды? Где нужду исправлять? Под кустиком? А мыться как На пляж мыться бегать . Напомню, что пляжи были все лето закрыты из-за рашистких мин.
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20.11.2022 17:06 Відповісти
добре. нехай Миколаїв залишиться без води
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20.11.2022 17:08 Відповісти
А ты без мозгов. Точно никто не заметит. Главное не светись
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20.11.2022 17:15 Відповісти
ти сам не світись, розумний ти наш
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20.11.2022 18:42 Відповісти
Проблемы ишешь?
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20.11.2022 19:12 Відповісти
Миколаїв вже був місяць без води. Тому й запустили на передодні літньої спеки. Напомню, що регіон в зоні опасності по холєрному вібріону. Ви розумієте, чим загрожувала літня антисанітарія?
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20.11.2022 17:32 Відповісти
Ха,я з Миколки!Звітую,з квітня какав у кущах,щоб не носити воду на поверх після інфаркту!)
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20.11.2022 19:34 Відповісти
З Миколки? Це де?
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20.11.2022 19:49 Відповісти
Миколка,Миколаїв)
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20.11.2022 22:51 Відповісти
Ну,а кацапською Ніко)
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20.11.2022 22:53 Відповісти
Запам'ятай. Ніколи миколаїці не казали про своє місто а ні Микола, а ні Нико. Тому стверджую, що ти не мешканец міста
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21.11.2022 05:49 Відповісти
Не совсем понятно. Из-за войны качали соленую воду?
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20.11.2022 17:15 Відповісти
Новости читайте. И станет понятно. Еще в марте рашисты разрушили водовод Днепр-Николаев. Резервных источников воды в городе не осталось. Хотя почему так, это другой вопрос.
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20.11.2022 17:35 Відповісти
Да, из-за войны. Водовод Днепр -- Николаев был взорван рашистами в начале войны, протянули ветку технической воды из Ю.Бугского лимана, знали,что соленая, не было другого выхода..Или надо было обходиться привозной водой в бутыльках, за которыми очереди?
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20.11.2022 17:36 Відповісти
Зате мешканці Рашки і Білорашки з водою,теплом,газом,електрикою! У них усе справне і все працює. Б"ють тільки по наших мережах і бьють безкарно і постійно! Цікаво,який військовий геній в Україні вибрав такий хід війни? Чи не той,що кричав до 24.02. що війни не буде,добив ВПК,ракетні програми,а 24.02. здав за пару днів Південь,Київщину.Чернігівщину тощо? Хто ж цей таємничий геній? І чому про нього всі мовчать як риби?
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20.11.2022 17:36 Відповісти
Ми з мирними не воюємо, навіть якщо вони кацапи. Так кажуть на цьому сайті. То ж хай нам руйнують все підряд, а ми будемо тримати другу щоку наготові. Так це, курва, виглядає.
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20.11.2022 18:07 Відповісти
когда мэр Николаева -дилетант, вор и калированное быдло, по другому быть и не могло.
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20.11.2022 17:37 Відповісти
Читав в коментах, що на миколаєвському пивзаводі стоять фільтри найвідоміших фірм світу потужністю більше 200 000 000 літрів на рік-- тобто більше 16 600 м3 на місяць=555 м3 на день!Для періодичної подачі достатьно. А пивзавод належить турецкій фірмі.
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20.11.2022 17:54 Відповісти
Н у добре. Була вода, солона. Що зараз робити і як по цих трубах подавати воду?
Міняти - потрібно 1000 бригад 100 екскаваторів перерити всі вулиці фундаменти перервати кабелі зупинити транспорт і вода буде десь через пів року.
Як тепер носити воду взимку на дев'ятий поверх?
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20.11.2022 17:56 Відповісти
Як бути, думати потрібно, об'єднуватися, будинком , під'їздом , допомагати один одному, людям похилого віку, підвозити, тягати на етажі, по іншому ніяк.....
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20.11.2022 18:14 Відповісти
Що скаже миколаївський тіктокер Кім? Мабуть, знає, де взяти гроші?.
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20.11.2022 18:00 Відповісти
один полез уже в презы. Похоже в водоканале Николаева такой же ворюга.
И ЧТО С ЭТИМИ ТРУБАМИ ЗА ПОЛ ГОДА ПРОИЗОШЛО? а нихера им не будет, локалки от времени только раньше появились. Соль вымылась пресной и на этом всё закончилось. И процессы коррозии без доступа кислорода не происходят.
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20.11.2022 18:07 Відповісти
ти глибоко вивчив проблему
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20.11.2022 18:44 Відповісти
А ото нєх було про асфальт класти,коли війна на порозі...Думайте головою,а не ******!
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20.11.2022 19:19 Відповісти
Сподіваюся у Миколаєві більше не буде металевого водогону) хоча може бути як і з централізованим опаленням та гарячим водопостачанням) будуть тупо вигадувати сотні причин нібито не можливості чогось автономного у багатоповерхівках...
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20.11.2022 19:56 Відповісти
Солёная вода - это плохо. А как жить в городских многоэтажках без канализации?
Во дворах срать под кустик?
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21.11.2022 10:41 Відповісти
 
 