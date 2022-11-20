У Миколаєві фактично знищено водопровід: заміни потребують понад 240 кілометрів труб

Через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману корозією пошкоджено труби по всьому місту.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну з'ясувалося, що в Миколаєві через солону воду пошкоджено корозією 240 кілометрів водопроводу. Про це, як повідомляє "Суспільне", заявив генеральний директор міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" Борис Дуденко, зазначивши при цьому, що через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману корозією пошкоджено труби по всьому місту, передає Цензор.НЕТ.

За словами Дуденка, загалом заміни потребують понад 240 кілометрів труб. Наразі розпочата співпраця з "Товариством Червоного Хреста", "UNICEF". Вартість ремонту міської мережі є настільки масштабною, що його не подужає ні місцевий бюджет, ні державний.

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"Дуже серйозна корозія відбувається, і всі наші труби стають непридатними для того, щоб ми їх використовували та подавали воду в місто", — сказав Дуденко.

З 15 по 17 листопада Миколаїв залишався без води через повне руйнування шестиметрового відрізка залізобетонної труби на міській магістралі.