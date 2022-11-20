У Миколаєві фактично знищено водопровід: заміни потребують понад 240 кілометрів труб
Через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману корозією пошкоджено труби по всьому місту.
На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну з'ясувалося, що в Миколаєві через солону воду пошкоджено корозією 240 кілометрів водопроводу. Про це, як повідомляє "Суспільне", заявив генеральний директор міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" Борис Дуденко, зазначивши при цьому, що через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману корозією пошкоджено труби по всьому місту, передає Цензор.НЕТ.
За словами Дуденка, загалом заміни потребують понад 240 кілометрів труб. Наразі розпочата співпраця з "Товариством Червоного Хреста", "UNICEF". Вартість ремонту міської мережі є настільки масштабною, що його не подужає ні місцевий бюджет, ні державний.
"Дуже серйозна корозія відбувається, і всі наші труби стають непридатними для того, щоб ми їх використовували та подавали воду в місто", — сказав Дуденко.
З 15 по 17 листопада Миколаїв залишався без води через повне руйнування шестиметрового відрізка залізобетонної труби на міській магістралі.
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йому ОПа, це кубло засланців-аніматорів, часом не дала героя України?
сподіваймося, що хоч у котли та тепломагістралі не додумалися залити електроліту "для гігієни" одноразової
я знаю цінУ (і не у грошах діло) води і її якості, наприклад колись батьки пожаліли рослини, полили горОд шахтними водами і городина пропала.. таке
реАльним миколаївцям краще знати де в них Шо, хіба що якісь кацАпські засланці не орієнтуються ще й досі на місцевості і чекають поки само потече чи дадуть, бо вкрасти чи відняти, мабуть, не вийде..
ЗИ а твоя рідня почне "радіти по-дорослому" оце відтепЕр і до кінця історії вУмного рішення зелених госпідарників
як я одразу не зрозумів? .. бережіть себе
Тут як на мене- недбалість та халатне відношення до комунального майна.
Тому, не треба давати вселенських сов'єтів з прекрасного далека.
Думаю, "Гарне" Ви написали б без лапок....
Зараз скважин набили, не так багато, але. Ту воду пити трохи гидко. Практично усі скважини вода вапняна. По виду красива, а постоїть у посуді і вапно не відітреш, а чайники то вже само собою - викинь; навіть кип'ятіння лимонки не вимиває.
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 25 квітня 2016 року на виконання законів про декомунізацію, комбінат було «перейменовано» на честь ученого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%BE%D1%82_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87 Зота Ілліча Некрасова .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B0#cite_note-4 [4] . Через таку махінацію комбінат отримав прізвисько «Комбінат імені не-того-Ілліча»:
Продукція комбінату сертифікована міжнародними класифікаційними товариствами: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0 Регістром Ллойда (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина ), Американським бюро судноплавства, Морським регістром судноплавства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія ), Німецьким сертифікаційним центром ТЦУ тощо. Виробляє гарячекатаний і холоднокатаний сталевий лист широкого сортаменту, у тому числі для суднобудування, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0 труби (нафтопровідні, бурильні, газо- та водопровідні). Єдине підприємство України, яке виробляє оцинкований лист та автомобільні балони для скраплених газів.
Азовсталь:
Комбінат - єдиний в Україні виробник високоякісного товстолистового https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 прокату завтовшки від 6 до 200 мм і завширшки 1500-3200 мм для суднобудування, енергетичного і спеціального машинобудування, мостобудування, виготовлення труб великого діаметра для магістральних газо- і нафтопроводів північного виконання, глибоководних споруд. МК «Азовсталь», єдиний в Україні, виробляє залізничні рейки різних типів і призначень, великий сортовий і фасонний профіль, рейкові скріплення, помольні кулі.
Головне скажу, гроші на реконструкцію вимагались постійно і постійно виділялись кошти. Але. Запрошується містом 100 млн, їх Київ виділяє. До області долітає вже 90 млн. З області до міста прилітає вже 80 млн. З міста до водоканалу - 70 млн. З водоканалу до підрядника - 50 млн. Як висновок - реконструкція закінчується на вбиванням чопиків в прогнивші дірки гнилих труб.
І ще, поверху цих гнилих труб треба обов'язково постелити новий асфальт.
А тут запускають по цим гнилим магістралям - "електроліт". Я ще не впевнений, що систему опалення не до заповнювали цим їдким розчином.
У вас еще отопление не включили ?
Міняти - потрібно 1000 бригад 100 екскаваторів перерити всі вулиці фундаменти перервати кабелі зупинити транспорт і вода буде десь через пів року.
Як тепер носити воду взимку на дев'ятий поверх?
И ЧТО С ЭТИМИ ТРУБАМИ ЗА ПОЛ ГОДА ПРОИЗОШЛО? а нихера им не будет, локалки от времени только раньше появились. Соль вымылась пресной и на этом всё закончилось. И процессы коррозии без доступа кислорода не происходят.
Во дворах срать под кустик?