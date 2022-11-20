РФ распространила "вброс" о "расстреле" пленных оккупантов во избежание ответственности. Фиктивная сдача в плен является военным преступлением, - Лубинец
В прокремлевских СМИ обвиняют украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен. Оккупанты в Луганской области инсценировали сдачу в плен и открыли огонь на поражение по украинским военнослужащим.
Об инциденте в своем Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Из отдельных кусков видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно сделать вывод, что воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление - открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины.
В таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а ведут бой и совершают вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны.
Единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины есть преступная политика Российской Федерации, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа.
Неудивительно, что такие "вбросы" с обвинениями происходят на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля.
Переключить внимание не получится. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ждет трибунал", - заявил Лубинец.
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Якщо за часів СРСР для отримання статусу МУЖЫГ треба було відслужити армію, що в принципі можна зрозуміти (за умови нормальної військової служби), то після розпаду совка "священный долг родине" віддавати стало необов'язково (та й родіна вже не мать, тобто не расєя)... але отримати "школу жызни" (подчинения, рабства и орально-анальной вертикали) - все одно треба! Бо кацап і свобода - речі несумісні.
Ще одна "мудрость" від кацапки, що займала керівну посаду: "в этой жизни главное знать, кому лизнуть, а кого и нагнуть". Якось так.
Щоб не було війни, треба вчасно знищувати кацапів!
Россия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов, в связи с чем ООН теперь не сможет судить Россию за нарушения прав гражданских лиц во время войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Как отмечается, Россия теперь не признает статью дополнительного протокола к этой Конвенции о признании юрисдикции специальной комиссии ООН исполнять роль судебного органа, который рассматривает нарушения
А відкривали вогонь - інші ...
Нічого - скоро будуть переходити організовано зі зброєю - у РОА - русская освободительная армия
А звідки ці прокремлівскі ЗМІ про цей випадок дізналися? Комусь вдалося втекти?
- є частина здачі в полон і початок стрільби цього 12-того. При цьому у нашого воїна мобіла, на які записувалося відео, падає (чи то боєць був поранений, чи просто випустив, щоб відстрілюватися).
- і є частина де всі орки мертві.
Орківські пропагандони показують тільки другу частину, наші - обидві частини. Компетентні органи України хочуть зрозуміти, що сталося між цими двома частинами.
померти від кулі ворога,
чи від расейської кувалди???
тут, шмальнули, як що це правда, і все, навіть не злякався
а кувалдою це катування,
спочатку в,язали, казали, що казати, казали що буде далі і бах.....
а цк є хлочин проти людяності.
катування і розстріл українських полонених рашистами,
вбивство москалями цивільних