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Новости Война
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РФ распространила "вброс" о "расстреле" пленных оккупантов во избежание ответственности. Фиктивная сдача в плен является военным преступлением, - Лубинец

лубінець

В прокремлевских СМИ обвиняют украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен. Оккупанты в Луганской области инсценировали сдачу в плен и открыли огонь на поражение по украинским военнослужащим.

Об инциденте в своем Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Из отдельных кусков видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно сделать вывод, что воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление - открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины.

В таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а ведут бой и совершают вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны.

Смотрите также: Российский оккупант, сдаваясь в плен, нарушил договоренность и выстрелил в бойца ВСУ. ВИДЕО

Единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины есть преступная политика Российской Федерации, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа.

Неудивительно, что такие "вбросы" с обвинениями происходят на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля.

Переключить внимание не получится. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ждет трибунал", - заявил Лубинец.

Автор: 

плен (2633) пленные (2172) Лубинец Дмитрий (482) военные преступления (1452)


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Топ комментарии
+54
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20.11.2022 17:46 Ответить
+52
Чех як у воду дивився! 2015 рік.
Щоб не було війни, треба вчасно знищувати кацапів!

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20.11.2022 17:58 Ответить
+43
да, псевдолиберальные-навальные свинособачьи консервы раскукарекались на эту тему и очередной раз спалились
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20.11.2022 17:43 Ответить
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да, псевдолиберальные-навальные свинособачьи консервы раскукарекались на эту тему и очередной раз спалились
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20.11.2022 17:43 Ответить
Крым не бутерброд, Анальный не оппозиционер, а руцькие в плен "не сдаются" . Все знают - "ихтамнет" и не было. До 24.02 точно
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20.11.2022 17:58 Ответить
Є вельми цікава книжка німецького автора Карделя Хеннеке ,, АГ засновник Ізраїлю,, Почитавши її починаєш по іншому дивитися на всі події в світі починаючи з жовтня 1917р. З однієї сторони в СССР керували імперією БОГОВИБРАНІ ОБРІЗАНІ. З другої сторони III Райхом керували теж БОГОВИБРАНІ ОБРІЗАНІ. З третього боку ,,Єврейське питання,, в Райху вирішували тіж самі БОГОВИБРАНІ ОБРІЗАНІ. І чим все закінчилося. Нюренберг був проведений в 1946 р як упереджене судилище інакше б прийшлося всі вчинки верхівки Райху оправдувати. Від 1917 р по теперішній час керівництво СССР та ******** РФ не змінилося. Ті ж самі БОГОВИБРАНІ ОБРІЗАНІ. І як пояснити теперішню війну між БОГОВИБРАНИМИ ОБРІЗАНИМИ РФії та БОГОВИБРАНИМИ ОБРІЗАНИМИ при владі в Україні. А ніяк. Тільки намаганнями винищення якомога більшої кількості представників корінних націй що в Україні що в РФії. І в цьому коменті я не шукаю розпалювання ніякої міжнаціональної ворожнечі. Тільки згадайте як у львівському гетто часі 2СВ та й не тільки у львівському місцева владна верхівка з БОГОВИБРАНИХ ОБРІЗАНИХ відправляла на заклання просте своє ж єврейське населення посилаючись на священні записи в ТОРІ
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20.11.2022 21:04 Ответить
Кацапи це нація каторжників які без перебільшення без тюрми життя не уявляють.
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20.11.2022 17:46 Ответить
Ще навіть до 2014 року чув від місцевих кацапів життєву тезу "мужик должен отсидеть зону, шоб ЖИЗНЬ ПОНЯТЬ!!!111!1тыщастоадинацать1!" (зокрема так сказав один москаль з приводу того, що у нього син у 14-річному віці вже сів у буцигарню 🥴)
Якщо за часів СРСР для отримання статусу МУЖЫГ треба було відслужити армію, що в принципі можна зрозуміти (за умови нормальної військової служби), то після розпаду совка "священный долг родине" віддавати стало необов'язково (та й родіна вже не мать, тобто не расєя)... але отримати "школу жызни" (подчинения, рабства и орально-анальной вертикали) - все одно треба! Бо кацап і свобода - речі несумісні.
Ще одна "мудрость" від кацапки, що займала керівну посаду: "в этой жизни главное знать, кому лизнуть, а кого и нагнуть". Якось так.
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20.11.2022 18:10 Ответить
Дикій народ ці кацапи, нащо їм цивілізація і Айфони ....
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20.11.2022 18:14 Ответить
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20.11.2022 17:46 Ответить
"Мальчик в трусиках" 2.0
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20.11.2022 17:48 Ответить
Війну ніхто не оголошував, значить і полонених не може бути.
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20.11.2022 17:52 Ответить
А скільки вони полонених випалили нехочуть сказати?!!!
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20.11.2022 17:55 Ответить
а чё ж не завывали когда в Еленовке наших военнопленных (поверивших в гарантии) заживо спалили и импотентов из красного креста до сих пор даже на пепелище не допускаете???
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20.11.2022 17:57 Ответить
Коли б в Єленовці загинув би хоч один БОГОВИБРАНИЙ ОБРІЗАНИЙ(ЄВРЕЙ) крик би був такий на весь світ, що вам би й не снилося. А так усьо в парядкє
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20.11.2022 21:09 Ответить
Чех як у воду дивився! 2015 рік.
Щоб не було війни, треба вчасно знищувати кацапів!

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20.11.2022 17:58 Ответить
Який умнiчка!!!
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20.11.2022 18:42 Ответить
Вацлав, ты - Братушка!
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21.11.2022 12:31 Ответить
На відео ми бачимо кацапів що обдурили самі себе.
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20.11.2022 17:59 Ответить
Україна визнала рфію державою-терористом, то які з терористів полонені? Ніяких там конвенцій або гарантій до них немає, хочуть жити - здавайтесь як належить, ні - свиням на корм
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20.11.2022 17:59 Ответить
После Бучи,Мариуполя и еще многих украинских городов,после убийства азовцев в Еленовке,после отрезания гениталий украинскому военному,после ракетных обстрелов гражданских и инфраструктуры... еще надо пояснять почему сдохла дюжина оккупантов?Сидели бы смирно - пошли бы на обмен,а то решили похеройствовать но не получилось - итог закономерен и правильный даже с точки зрения Женевской конвенции!
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20.11.2022 18:03 Ответить
Так, решта лежали . Але хто знає чи не було змови між тим хто почав стріляти і тими, хто лежали. : мовляв, коли я починаю стріляти , ви, що будете нібито лежать, кидаєте украм під ноги гранати, укри - трупи а вас не зачепить бо ви лежите..
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20.11.2022 18:07 Ответить
Тим більше що процедура лише почалася. Лежачі ще не були по факту взяті в полон : не обшукані, не зі зв"язаними руками.
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20.11.2022 18:10 Ответить
О каких пленных речь если официально войны нет а значит и росийских солдат ихтамнет? Тоесть все боевики переступившие границу Украины являются террористами.Я уже не говорю о том что РФ вышла из Женевской Конвенции еще в 2019году.

Россия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов, в связи с чем ООН теперь не сможет судить Россию за нарушения прав гражданских лиц во время войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Как отмечается, Россия теперь не признает статью дополнительного протокола к этой Конвенции о признании юрисдикции специальной комиссии ООН исполнять роль судебного органа, который рассматривает нарушения
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20.11.2022 18:13 Ответить
Блін , здавалися у полон - одні ...
А відкривали вогонь - інші ...
Нічого - скоро будуть переходити організовано зі зброєю - у РОА - русская освободительная армия
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20.11.2022 18:13 Ответить
в стилі кацапів, наробити зла, а потім з невинними очима корчиться з себе жертву
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20.11.2022 18:29 Ответить
Це повар Путіна розігнав пургу. Мало напився української крові ? Чистий бабуїн кровопивець ! Як там Абдула питав в Саїда -Саїд, ти зачем убил моих людей ? Они стреляли (Біле сонце пустині).
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20.11.2022 18:40 Ответить
У прокремлівських ЗМІ звинувачують українських військових у порушенні процедури здачі в полон. Окупанти на Луганщині інсценували здачу в полон та відкрили вогонь на ураження по українських військовослужбовцях. Джерело: https://censor.net/ua/n3381885

А звідки ці прокремлівскі ЗМІ про цей випадок дізналися? Комусь вдалося втекти?
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20.11.2022 18:50 Ответить
Наши сами видос выложили.
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20.11.2022 19:06 Ответить
Є де подивитись повну версію?
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20.11.2022 19:14 Ответить
Повного відео нема:
- є частина здачі в полон і початок стрільби цього 12-того. При цьому у нашого воїна мобіла, на які записувалося відео, падає (чи то боєць був поранений, чи просто випустив, щоб відстрілюватися).
- і є частина де всі орки мертві.

Орківські пропагандони показують тільки другу частину, наші - обидві частини. Компетентні органи України хочуть зрозуміти, що сталося між цими двома частинами.
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20.11.2022 19:37 Ответить
Шо вийшло, шо вийшло... Орки самі себе перестріляли.
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20.11.2022 21:20 Ответить
Та так ,але для чого було викладати те відео в сітку,тепер хай на *всю іванівську.*
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20.11.2022 21:34 Ответить
Це вже не до мене. Можливо, були мотиви.
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20.11.2022 23:49 Ответить
Той, хто знімав, був важко поранений і згодом помер.
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21.11.2022 01:54 Ответить
По итогу - тот, кто вышел последним всех своих подельников и уничтожил. Как - это нюансы.
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21.11.2022 12:34 Ответить
раша-фашисти ввели воїнів ЗСУ в оману й получили, як і раніше все, не по-плану.... жигулі також закінчились....
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20.11.2022 18:51 Ответить
Що це за цирк? Кацапи розстрілюють полонених, цивільних...катують...а тут абидели мышку...написали в норку...А наші дурні ще й виправдовуються. Пісець!!
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20.11.2022 19:16 Ответить
дохлых кацапов много не бывает
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20.11.2022 19:37 Ответить
а що краще,
померти від кулі ворога,
чи від расейської кувалди???
тут, шмальнули, як що це правда, і все, навіть не злякався
а кувалдою це катування,
спочатку в,язали, казали, що казати, казали що буде далі і бах.....
а цк є хлочин проти людяності.
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20.11.2022 19:53 Ответить
чому не розслідуються катівні кацапських фашистів,
катування і розстріл українських полонених рашистами,
вбивство москалями цивільних
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20.11.2022 19:57 Ответить
Интересно, в этом случае премия Дарвина каждому чмобику положена или одному тому, который стрелять начал, но повышенная, гран при так сказать
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20.11.2022 20:25 Ответить
мосфильм, не первый кстати....
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20.11.2022 21:18 Ответить
Наступного разу хай кацапи, якщо хочуть жити, самі одразу вбивають всіх своїх, хто не хоче здаватися.
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20.11.2022 23:09 Ответить
 
 