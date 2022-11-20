РФ распространила "вброс" о "расстреле" пленных оккупантов во избежание ответственности. Фиктивная сдача в плен является военным преступлением, - Лубинец

В прокремлевских СМИ обвиняют украинских военных в нарушении процедуры сдачи в плен. Оккупанты в Луганской области инсценировали сдачу в плен и открыли огонь на поражение по украинским военнослужащим.

Об инциденте в своем Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Из отдельных кусков видео об инциденте с российскими военными в Луганской области можно сделать вывод, что воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление - открыли огонь на поражение военных Вооруженных сил Украины.

В таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а ведут бой и совершают вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства, должны быть наказаны.

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Единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины есть преступная политика Российской Федерации, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа.

Неудивительно, что такие "вбросы" с обвинениями происходят на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля.

Переключить внимание не получится. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ждет трибунал", - заявил Лубинец.