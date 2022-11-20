РФ поширила "вкид" про "розстріл" полонених окупантів для уникнення відповідальності. Фіктивна здача в полон є воєнним злочином, - Лубінець
У прокремлівських ЗМІ звинувачують українських військових у порушенні процедури здачі в полон. Окупанти на Луганщині інсценували здачу в полон та відкрили вогонь на ураження по українських військовослужбовцях.
Про інцидент у своєму Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"З окремих шматків відео про інцидент з російськими військовими на Луганщині можна зробити висновок, що скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин — відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України.
У такому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними.
Єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика Російської Федерації, яка розпочала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу.
Не дивно, що такі "вкиди" зі звинуваченнями відбуваються на фоні звільнення Херсону і викриття тисяч нових фактів воєнних злочинів Кремля.
Перемикнути увагу не вдасться. Вбивці залишаються вбивцями, а воєнних злочинців очікує трибунал", - заявив Лубінець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо за часів СРСР для отримання статусу МУЖЫГ треба було відслужити армію, що в принципі можна зрозуміти (за умови нормальної військової служби), то після розпаду совка "священный долг родине" віддавати стало необов'язково (та й родіна вже не мать, тобто не расєя)... але отримати "школу жызни" (подчинения, рабства и орально-анальной вертикали) - все одно треба! Бо кацап і свобода - речі несумісні.
Ще одна "мудрость" від кацапки, що займала керівну посаду: "в этой жизни главное знать, кому лизнуть, а кого и нагнуть". Якось так.
Щоб не було війни, треба вчасно знищувати кацапів!
Россия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов, в связи с чем ООН теперь не сможет судить Россию за нарушения прав гражданских лиц во время войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Как отмечается, Россия теперь не признает статью дополнительного протокола к этой Конвенции о признании юрисдикции специальной комиссии ООН исполнять роль судебного органа, который рассматривает нарушения
А відкривали вогонь - інші ...
Нічого - скоро будуть переходити організовано зі зброєю - у РОА - русская освободительная армия
А звідки ці прокремлівскі ЗМІ про цей випадок дізналися? Комусь вдалося втекти?
- є частина здачі в полон і початок стрільби цього 12-того. При цьому у нашого воїна мобіла, на які записувалося відео, падає (чи то боєць був поранений, чи просто випустив, щоб відстрілюватися).
- і є частина де всі орки мертві.
Орківські пропагандони показують тільки другу частину, наші - обидві частини. Компетентні органи України хочуть зрозуміти, що сталося між цими двома частинами.
померти від кулі ворога,
чи від расейської кувалди???
тут, шмальнули, як що це правда, і все, навіть не злякався
а кувалдою це катування,
спочатку в,язали, казали, що казати, казали що буде далі і бах.....
а цк є хлочин проти людяності.
катування і розстріл українських полонених рашистами,
вбивство москалями цивільних