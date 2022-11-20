РФ поширила "вкид" про "розстріл" полонених окупантів для уникнення відповідальності. Фіктивна здача в полон є воєнним злочином, - Лубінець

У прокремлівських ЗМІ звинувачують українських військових у порушенні процедури здачі в полон. Окупанти на Луганщині інсценували здачу в полон та відкрили вогонь на ураження по українських військовослужбовцях.

Про інцидент у своєму Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"З окремих шматків відео про інцидент з російськими військовими на Луганщині можна зробити висновок, що скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин — відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України.



У такому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними.

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Єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика Російської Федерації, яка розпочала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу.



Не дивно, що такі "вкиди" зі звинуваченнями відбуваються на фоні звільнення Херсону і викриття тисяч нових фактів воєнних злочинів Кремля.



Перемикнути увагу не вдасться. Вбивці залишаються вбивцями, а воєнних злочинців очікує трибунал", - заявив Лубінець.