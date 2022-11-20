Австрия, являющаяся, согласно конституции, нейтральным государством, увеличивает до $16 млрд расходы на оборонный сектор

На фоне войны РФ против Украины Австрия, имеющая зафиксированный в конституции нейтральный статус, приняла решение об увеличении расходов на оборонный сектор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Согласно принятому федеральному бюджету на 2023 год, вооруженные силы страны (Бундесгер) получат 3,32 млрд евро, что почти на 605 млн евро, или 22,3%, больше, чем бюджет армии в нынешнем году. Ожидается, что увеличение армейского бюджета позволит в 2023 году направить больше инвестиций в обустройство казарм, экипировку военнослужащих, воздушную и наземную мобильность, улучшение танкового парка и противовоздушной обороны.

По словам федерального министра обороны Австрии Клаудии Таннер, после вторжения России в Украину военная оборона страны снова оказалась в центре внимания и стала "необходимой, как никогда раньше".

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С целью обеспечения устойчивого роста оборонного бюджета Национальный совет Австрии также принял отдельный закон о финансировании национальной обороны, который предусматривает направление на оборону 16 млрд евро в следующие четыре года.

"Со значительным увеличением оборонного бюджета -16 миллиардов на следующие четыре года - и принятием закона о финансировании национальной обороны мы впервые создали правовую основу, которая обеспечивает финансирование оборонного бюджета с помощью федерального рамочного закона о финансировании, и это в течение следующих десяти лет", - заявила министр обороны Австрии.

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