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Новости Агрессия России против Украины Война
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Австрия, являющаяся, согласно конституции, нейтральным государством, увеличивает до $16 млрд расходы на оборонный сектор

австрія

На фоне войны РФ против Украины Австрия, имеющая зафиксированный в конституции нейтральный статус, приняла решение об увеличении расходов на оборонный сектор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Согласно принятому федеральному бюджету на 2023 год, вооруженные силы страны (Бундесгер) получат 3,32 млрд евро, что почти на 605 млн евро, или 22,3%, больше, чем бюджет армии в нынешнем году. Ожидается, что увеличение армейского бюджета позволит в 2023 году направить больше инвестиций в обустройство казарм, экипировку военнослужащих, воздушную и наземную мобильность, улучшение танкового парка и противовоздушной обороны.

По словам федерального министра обороны Австрии Клаудии Таннер, после вторжения России в Украину военная оборона страны снова оказалась в центре внимания и стала "необходимой, как никогда раньше".

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С целью обеспечения устойчивого роста оборонного бюджета Национальный совет Австрии также принял отдельный закон о финансировании национальной обороны, который предусматривает направление на оборону 16 млрд евро в следующие четыре года.

"Со значительным увеличением оборонного бюджета -16 миллиардов на следующие четыре года - и принятием закона о финансировании национальной обороны мы впервые создали правовую основу, которая обеспечивает финансирование оборонного бюджета с помощью федерального рамочного закона о финансировании, и это в течение следующих десяти лет", - заявила министр обороны Австрии.

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Автор: 

Австрия (821) оборона (5238)


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Ахаха, смішно. Окраїна Мюнхена останні 20 років - це "тиха гавань" для рашистів і злочинців всіх видів з пострадянського простору. Від кого австріяки збираються защатися? Може для початку фірташів нехай видадуть міжнародному правосуддю?
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20.11.2022 18:42 Ответить
не сцыте, австрийцы, Украина всех защитит.. не впервой..
не целуйте только сапоги чи в сраку кацапів і не заглядайте пдрам в очі у пошуках миру, як дехто.. і, бажано, допомагати Україні - вам же дешевше буде... ви же гроші рахувати вмієте?
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20.11.2022 18:46 Ответить
Цікаво, а що проголошує військова доктрина нейтральної Австрійської республіки? Від кого республіка буде захищатися? З якого боку ("с какіх четирьохнаправлєній") очікує нападу? Арміям яких країн готова протистояти? Як довго? Що робитиме, якщо внаслідок воєнних дій на теріторіях сусідніх країн із застосуванням неконвенційної зброї ураження та/або зараження розповсюдиться на теріторію Австрії?
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20.11.2022 18:48 Ответить
Австріякам легше, в них вже все заасфальтовано...
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20.11.2022 18:50 Ответить
Краще будувати дороги. Не вірите? Запитайте у Найвєлічайшого, а то що немає ракет звинувачуйте німців і США, проходить.
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20.11.2022 18:54 Ответить
Отямились
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20.11.2022 19:06 Ответить
цють коли страшно а допомагати щоб забезпечити мир європі не хочуть
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20.11.2022 19:15 Ответить
Що толку зі зброї, коли воювати нізто не буде. Австрійці вже показали свою волю до опору під час аншлюсу її Німеччиною при канцлері Шушнігу. Безхребетний був чоловік, не те, що цого попередник, який як міг, так опирався. 😊
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20.11.2022 19:49 Ответить
Який там в дупу опір, коли "Ein Volk, ein Reich, ein Führer"? І дві пензії...
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20.11.2022 19:57 Ответить
 
 