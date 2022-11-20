Более 4700 ракет применила Россия против Украины, - Зеленский

С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более 4700 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Международной организации Франкофонии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", - говорится в сообщении.

Президент Украины также напомнил, что во вторник, 15 ноября, Россия выпустила по территории Украины более 100 ракет, в результате чего без электроэнергии осталось более 20 миллионов человек.

"Для Украины этот вторник – это почти сто ракетных ударов. Сто разных ракет против наших городов. Против жилых домов. Против предприятий. Против электростанций. Знаете, что такое этот ракетный удар? Это более 20 миллионов людей без света. Таков был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях – из-за ракетного поражения энергетики", - отметил Зеленский.

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