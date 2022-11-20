Более 4700 ракет применила Россия против Украины, - Зеленский
С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более 4700 ракет.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Международной организации Франкофонии, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", - говорится в сообщении.
Президент Украины также напомнил, что во вторник, 15 ноября, Россия выпустила по территории Украины более 100 ракет, в результате чего без электроэнергии осталось более 20 миллионов человек.
"Для Украины этот вторник – это почти сто ракетных ударов. Сто разных ракет против наших городов. Против жилых домов. Против предприятий. Против электростанций. Знаете, что такое этот ракетный удар? Это более 20 миллионов людей без света. Таков был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях – из-за ракетного поражения энергетики", - отметил Зеленский.
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та нехай бы оно все в родной говени оставалось... но взрывалось !!!!
ЦЕ дуже цікаво:
www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
"Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання - а чого ви "Вільху" не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Я кажу - я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет "Вільха" лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую. А я вам написав те, що мені сьогодні потрібно на війні, де люди гинуть. Оце я написав. Оце мені дайте в першу чергу. Потім, давайте "Вільху", - розповів Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.
Зазначимо, що 98 одиниць ракет "Вільха" вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки.
Також він відзначив, що Генштаб не зобов'язаний підтримувати ті, чи інші українські оборонні підприємства, чи окремі галузі промисловості. Він є споживачем кінцевої продукції, а не спонсором вітчизняного ОПК. Виходячи з цього і відбувається формування потреб для армії.
Нагадаємо, першу версію ракетного комплексу з 300-мм коригованими ракетами "Вільха" (дальність до 70 км) було прийнято на озброєння ЗСУ у жовтні 2018 року. В ДОЗ-2019 було замовлено та профінансовано 98 таких ракет (48 реактивних снарядів Р624 поставлено ЗСУ у 2019 році, а решту на початку 2020).
А скільки ракет виготовила Україна за останні 3 роки?
WTF???
Тут я вже не знаю, що відбувається: чи то дєрьмак намагався знов накапостити Пороху і запевнити всіх, зо ЗЕ - єдине і найвеличніше, чи то дєрьмаковська шобла пішла на співпрацю з Порохом...
Ну а ЗЕ спілкувався з МОФ (по написаному) аби знов десь не обіср@вся і був хоч чимось зайнятий...
Якось так, на мою думку...
Винен не Зеленський. А саме 73...