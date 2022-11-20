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Новости Агрессия России против Украины
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Более 4700 ракет применила Россия против Украины, - Зеленский

зеленський

С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более 4700 ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Международной организации Франкофонии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", - говорится в сообщении.

Президент Украины также напомнил, что во вторник, 15 ноября, Россия выпустила по территории Украины более 100 ракет, в результате чего без электроэнергии осталось более 20 миллионов человек.

"Для Украины этот вторник – это почти сто ракетных ударов. Сто разных ракет против наших городов. Против жилых домов. Против предприятий. Против электростанций. Знаете, что такое этот ракетный удар? Это более 20 миллионов людей без света. Таков был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях – из-за ракетного поражения энергетики", - отметил Зеленский.

Читайте также: Массированные удары можно ожидать в любое время, Россия не оставляет намерений оставить нас в блэкауте, - Воздушные силы

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) крылатые ракеты (889) россия (96192) Украина (45020)


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Топ комментарии
+20
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський,щоб надавати відсіч оркам?
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20.11.2022 20:14 Ответить
+20
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20.11.2022 20:18 Ответить
+19
Вова-калькулятор
А скільки ракет виготовила Україна за останні 3 роки?
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20.11.2022 20:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
при чем тут самострелы?
та нехай бы оно все в родной говени оставалось... но взрывалось !!!!
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20.11.2022 20:19 Ответить
Я теж вірю в ппо, але щодо 100 це ж звісно неправда. Можна вже порахувати тільки останні два місяці - набереться. Не треба арестовщини.
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20.11.2022 20:47 Ответить
А скільки ракет полетіло у відповідь?
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20.11.2022 20:14 Ответить
Ракети з-під асфальту стартувати не можуть.
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20.11.2022 20:38 Ответить
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський,щоб надавати відсіч оркам?
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20.11.2022 20:14 Ответить
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський з 2019року ,щоб надавати відсіч оркам?

ЦЕ дуже цікаво:
www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
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20.11.2022 20:51 Ответить
"Після визначення найбільш пріоритетних напрямків низка зразків озброєння не попала в ДОЗ. Саме така доля спіткала ракети "Вільха".
"Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання - а чого ви "Вільху" не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Я кажу - я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет "Вільха" лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую. А я вам написав те, що мені сьогодні потрібно на війні, де люди гинуть. Оце я написав. Оце мені дайте в першу чергу. Потім, давайте "Вільху", - розповів Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Зазначимо, що 98 одиниць ракет "Вільха" вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки.

Також він відзначив, що Генштаб не зобов'язаний підтримувати ті, чи інші українські оборонні підприємства, чи окремі галузі промисловості. Він є споживачем кінцевої продукції, а не спонсором вітчизняного ОПК. Виходячи з цього і відбувається формування потреб для армії.

Нагадаємо, першу версію ракетного комплексу з 300-мм коригованими ракетами "Вільха" (дальність до 70 км) було прийнято на озброєння ЗСУ у жовтні 2018 року. В ДОЗ-2019 було замовлено та профінансовано 98 таких ракет (48 реактивних снарядів Р624 поставлено ЗСУ у 2019 році, а решту на початку 2020).
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20.11.2022 21:05 Ответить
Вова-калькулятор
А скільки ракет виготовила Україна за останні 3 роки?
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20.11.2022 20:16 Ответить
і то ніхто не бачить... а от дві на Польщу...і подих перехопило в багатьох...
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20.11.2022 20:17 Ответить
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20.11.2022 20:18 Ответить
Та не просто "брати участь", а головнокомандувать!
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20.11.2022 20:31 Ответить
МОФ??? Не безпековий форум у канадському Халіфаксі, а МОФ??? Дєрьмак погидував з ними спілкуватися, а наше МЗС самоусунулося? Чи це і є рівень найвеличнішого?
WTF???
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20.11.2022 20:20 Ответить
Порох ездил и и мило рассказал ситуацию Милли. Этим не до безпеки
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20.11.2022 20:30 Ответить
Ну... Ще туди дєрьмак їздив, але...
Тут я вже не знаю, що відбувається: чи то дєрьмак намагався знов накапостити Пороху і запевнити всіх, зо ЗЕ - єдине і найвеличніше, чи то дєрьмаковська шобла пішла на співпрацю з Порохом...
Ну а ЗЕ спілкувався з МОФ (по написаному) аби знов десь не обіср@вся і був хоч чимось зайнятий...
Якось так, на мою думку...
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20.11.2022 20:50 Ответить
Статист )(уєв
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20.11.2022 20:22 Ответить
Ось як зрадник за допомогою своїх посіпак готував Україну до здачі ***** - https://www.facebook.com/watch/?v=966970517120260 https://www.facebook.com/watch/?v=966970517120260

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20.11.2022 20:34 Ответить
Якби не Зеля , то і ми могли застосувати наші ракети. А ле програми були закрити ще в 2019 році.
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20.11.2022 20:35 Ответить
а що це змінює, що ви тут писаки поскиглили.. ідіть напишіть до ддоса хоча б у риановості, щоб завалити...
Винен не Зеленський. А саме 73...
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20.11.2022 20:36 Ответить
...на жаль, так хотіли 73% виборців України...просто "па-пріколу"....думай-ТЕ!
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20.11.2022 20:53 Ответить
Цей наратив ще діє? Про 73%? Тіпа, нєнєнє, Бубочька не винне, ніззя його звинувачувать, він зовсім не при чому. То якісь 73% во всьому винні. Тьфу. Досить продвігать наративи з(ж)ОПи
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21.11.2022 06:31 Ответить
ви з себе відповідальності не перекладайте, верхи саме такі яких заслуговують низи -- що обрав те і маєш..
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22.11.2022 20:16 Ответить
Де видно, шо я шось і кудись перекладую? Я питаю, чи цей наратив ще діє. Бо ,,нерозхитуйте лодку", ,,не нагнітайте", ,,неначасі" як-то вже не дуже. До того ж Януковоща теж вибирали оті самі ,,73%". І де він тепер?
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23.11.2022 07:51 Ответить
И что в итоге ? В итоге - путин пашол на х.й ! )))
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20.11.2022 20:51 Ответить
А де наші ракети? Тю, я ж і забув що ти заморозив ракетну програму бо це програма ненависного тобі Пороха. Квартальне уйобіще.
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20.11.2022 20:53 Ответить
Оце членограй барабанив по роялю що клавіші долетіли.аж до Америки.
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20.11.2022 22:48 Ответить
Нужно просто перестать стрелять! Військові гинули ,коли квартал дороги будував ...
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20.11.2022 21:09 Ответить
за те у нас "Телемарафон" і велике крадівництво
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20.11.2022 21:12 Ответить
Може досить рахувати кацапські ракети? Краще рахувати виготовлені наші ракети? Як взагалі ви збираєтеся перемогти, коли паРаша трощить всю інфраструктуру, а відповісти на це немає чим?
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20.11.2022 21:16 Ответить
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20.11.2022 21:20 Ответить
Про эти шашлыки он говорил за три дня до нападения ?
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20.11.2022 21:44 Ответить
Це, тіпа, сарказм?
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21.11.2022 06:39 Ответить
проніцатєльно.
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21.11.2022 07:22 Ответить
 
 