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Новини Агресія Росії проти України
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Понад 4700 ракет застосувала Росія проти України, - Зеленський

зеленський

З початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни", - йдеться в повідомленні. 

Президент України також нагадав, що у вівторок, 15 листопада, Росія випустила по території України понад 100 ракет, внаслідок чого без електроенергії лишилися понад 20 мільйонів людей.

"Для України цей вівторок – це майже сто ракетних ударів. Сто різних ракет проти наших міст. Проти житлових будинків. Проти підприємств. Проти електростанцій. Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики", - зазначив Зеленський. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (24358) крилаті ракети (1081) росія (66070) Україна (5965)


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Топ коментарі
+20
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський,щоб надавати відсіч оркам?
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20.11.2022 20:14 Відповісти
+20
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20.11.2022 20:18 Відповісти
+19
Вова-калькулятор
А скільки ракет виготовила Україна за останні 3 роки?
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20.11.2022 20:16 Відповісти
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при чем тут самострелы?
та нехай бы оно все в родной говени оставалось... но взрывалось !!!!
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20.11.2022 20:19 Відповісти
Я теж вірю в ппо, але щодо 100 це ж звісно неправда. Можна вже порахувати тільки останні два місяці - набереться. Не треба арестовщини.
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20.11.2022 20:47 Відповісти
А скільки ракет полетіло у відповідь?
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20.11.2022 20:14 Відповісти
Ракети з-під асфальту стартувати не можуть.
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20.11.2022 20:38 Відповісти
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський,щоб надавати відсіч оркам?
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20.11.2022 20:14 Відповісти
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський з 2019року ,щоб надавати відсіч оркам?

ЦЕ дуже цікаво:
www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
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20.11.2022 20:51 Відповісти
"Після визначення найбільш пріоритетних напрямків низка зразків озброєння не попала в ДОЗ. Саме така доля спіткала ракети "Вільха".
"Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання - а чого ви "Вільху" не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Я кажу - я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет "Вільха" лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую. А я вам написав те, що мені сьогодні потрібно на війні, де люди гинуть. Оце я написав. Оце мені дайте в першу чергу. Потім, давайте "Вільху", - розповів Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Зазначимо, що 98 одиниць ракет "Вільха" вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки.

Також він відзначив, що Генштаб не зобов'язаний підтримувати ті, чи інші українські оборонні підприємства, чи окремі галузі промисловості. Він є споживачем кінцевої продукції, а не спонсором вітчизняного ОПК. Виходячи з цього і відбувається формування потреб для армії.

Нагадаємо, першу версію ракетного комплексу з 300-мм коригованими ракетами "Вільха" (дальність до 70 км) було прийнято на озброєння ЗСУ у жовтні 2018 року. В ДОЗ-2019 було замовлено та профінансовано 98 таких ракет (48 реактивних снарядів Р624 поставлено ЗСУ у 2019 році, а решту на початку 2020).
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20.11.2022 21:05 Відповісти
Вова-калькулятор
А скільки ракет виготовила Україна за останні 3 роки?
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20.11.2022 20:16 Відповісти
і то ніхто не бачить... а от дві на Польщу...і подих перехопило в багатьох...
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20.11.2022 20:17 Відповісти
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20.11.2022 20:18 Відповісти
Та не просто "брати участь", а головнокомандувать!
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20.11.2022 20:31 Відповісти
МОФ??? Не безпековий форум у канадському Халіфаксі, а МОФ??? Дєрьмак погидував з ними спілкуватися, а наше МЗС самоусунулося? Чи це і є рівень найвеличнішого?
WTF???
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20.11.2022 20:20 Відповісти
Порох ездил и и мило рассказал ситуацию Милли. Этим не до безпеки
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20.11.2022 20:30 Відповісти
Ну... Ще туди дєрьмак їздив, але...
Тут я вже не знаю, що відбувається: чи то дєрьмак намагався знов накапостити Пороху і запевнити всіх, зо ЗЕ - єдине і найвеличніше, чи то дєрьмаковська шобла пішла на співпрацю з Порохом...
Ну а ЗЕ спілкувався з МОФ (по написаному) аби знов десь не обіср@вся і був хоч чимось зайнятий...
Якось так, на мою думку...
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20.11.2022 20:50 Відповісти
Статист )(уєв
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20.11.2022 20:22 Відповісти
Ось як зрадник за допомогою своїх посіпак готував Україну до здачі ***** - https://www.facebook.com/watch/?v=966970517120260 https://www.facebook.com/watch/?v=966970517120260

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20.11.2022 20:34 Відповісти
Якби не Зеля , то і ми могли застосувати наші ракети. А ле програми були закрити ще в 2019 році.
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20.11.2022 20:35 Відповісти
а що це змінює, що ви тут писаки поскиглили.. ідіть напишіть до ддоса хоча б у риановості, щоб завалити...
Винен не Зеленський. А саме 73...
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20.11.2022 20:36 Відповісти
...на жаль, так хотіли 73% виборців України...просто "па-пріколу"....думай-ТЕ!
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20.11.2022 20:53 Відповісти
Цей наратив ще діє? Про 73%? Тіпа, нєнєнє, Бубочька не винне, ніззя його звинувачувать, він зовсім не при чому. То якісь 73% во всьому винні. Тьфу. Досить продвігать наративи з(ж)ОПи
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21.11.2022 06:31 Відповісти
ви з себе відповідальності не перекладайте, верхи саме такі яких заслуговують низи -- що обрав те і маєш..
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22.11.2022 20:16 Відповісти
Де видно, шо я шось і кудись перекладую? Я питаю, чи цей наратив ще діє. Бо ,,нерозхитуйте лодку", ,,не нагнітайте", ,,неначасі" як-то вже не дуже. До того ж Януковоща теж вибирали оті самі ,,73%". І де він тепер?
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23.11.2022 07:51 Відповісти
И что в итоге ? В итоге - путин пашол на х.й ! )))
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20.11.2022 20:51 Відповісти
А де наші ракети? Тю, я ж і забув що ти заморозив ракетну програму бо це програма ненависного тобі Пороха. Квартальне уйобіще.
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20.11.2022 20:53 Відповісти
Оце членограй барабанив по роялю що клавіші долетіли.аж до Америки.
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20.11.2022 22:48 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять! Військові гинули ,коли квартал дороги будував ...
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20.11.2022 21:09 Відповісти
за те у нас "Телемарафон" і велике крадівництво
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20.11.2022 21:12 Відповісти
Може досить рахувати кацапські ракети? Краще рахувати виготовлені наші ракети? Як взагалі ви збираєтеся перемогти, коли паРаша трощить всю інфраструктуру, а відповісти на це немає чим?
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20.11.2022 21:16 Відповісти
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20.11.2022 21:20 Відповісти
Про эти шашлыки он говорил за три дня до нападения ?
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20.11.2022 21:44 Відповісти
Це, тіпа, сарказм?
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21.11.2022 06:39 Відповісти
проніцатєльно.
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21.11.2022 07:22 Відповісти
 
 