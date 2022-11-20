Понад 4700 ракет застосувала Росія проти України, - Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни", - йдеться в повідомленні.

Президент України також нагадав, що у вівторок, 15 листопада, Росія випустила по території України понад 100 ракет, внаслідок чого без електроенергії лишилися понад 20 мільйонів людей.

"Для України цей вівторок – це майже сто ракетних ударів. Сто різних ракет проти наших міст. Проти житлових будинків. Проти підприємств. Проти електростанцій. Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики", - зазначив Зеленський.

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