Понад 4700 ракет застосувала Росія проти України, - Зеленський
З початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни", - йдеться в повідомленні.
Президент України також нагадав, що у вівторок, 15 листопада, Росія випустила по території України понад 100 ракет, внаслідок чого без електроенергії лишилися понад 20 мільйонів людей.
"Для України цей вівторок – це майже сто ракетних ударів. Сто різних ракет проти наших міст. Проти житлових будинків. Проти підприємств. Проти електростанцій. Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики", - зазначив Зеленський.
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та нехай бы оно все в родной говени оставалось... но взрывалось !!!!
ЦЕ дуже цікаво:
www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
"Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання - а чого ви "Вільху" не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Я кажу - я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет "Вільха" лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую. А я вам написав те, що мені сьогодні потрібно на війні, де люди гинуть. Оце я написав. Оце мені дайте в першу чергу. Потім, давайте "Вільху", - розповів Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.
Зазначимо, що 98 одиниць ракет "Вільха" вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки.
Також він відзначив, що Генштаб не зобов'язаний підтримувати ті, чи інші українські оборонні підприємства, чи окремі галузі промисловості. Він є споживачем кінцевої продукції, а не спонсором вітчизняного ОПК. Виходячи з цього і відбувається формування потреб для армії.
Нагадаємо, першу версію ракетного комплексу з 300-мм коригованими ракетами "Вільха" (дальність до 70 км) було прийнято на озброєння ЗСУ у жовтні 2018 року. В ДОЗ-2019 було замовлено та профінансовано 98 таких ракет (48 реактивних снарядів Р624 поставлено ЗСУ у 2019 році, а решту на початку 2020).
А скільки ракет виготовила Україна за останні 3 роки?
WTF???
Тут я вже не знаю, що відбувається: чи то дєрьмак намагався знов накапостити Пороху і запевнити всіх, зо ЗЕ - єдине і найвеличніше, чи то дєрьмаковська шобла пішла на співпрацю з Порохом...
Ну а ЗЕ спілкувався з МОФ (по написаному) аби знов десь не обіср@вся і був хоч чимось зайнятий...
Якось так, на мою думку...
Винен не Зеленський. А саме 73...