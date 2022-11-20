В День достоинства и свободы состоится флешмоб "Желтая лента"

В День достоинства и свободы, который будет отмечаться 21 ноября, движение "Желтая лента" призывает украинцев и весь демократический мир провести флешмоб: повязать желтую ленту, выложить в соцсети фото с ней и хештегом #Желтая Лента, чтобы поддержать сопротивление на временно оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-релизе движения гражданского сопротивления "Желтая лента", которое цитирует Суспільне.

"Несмотря на постоянную угрозу жизни, похищения и пытки активисты продолжали подпольный протест. На улицах городов появлялись проукраинские плакаты и граффити, а на заборах, деревьях и даже зданиях оккупационных администраций повязанная желтая лента как символ сопротивления российской оккупации. Активисты не только оказали информационное сопротивление, но и сорвали одну из попыток провести псевдореферендум в Херсонской области весной 2022 года", - говорится в релизе.

Активисты отметили, что "Желтая лента" в Херсонской области имеет счастливый финал — 11 ноября украинская армия освободила Херсон и всю правобережную Херсонщину.

"Однако около 20% территории Украины остается оккупированной. Там продолжают сопротивляться смелые украинцы", — отмечается в сообщении.

В знак поддержки и благодарности ко всем, кто не сломался под российским давлением, в День достоинства и свободы сообщество "Желтая лента" призывает весь мир присоединиться к флешмобу.

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"Мы призываем весь мир поддержать мужественных людей, которые выражают неповиновение оккупации. 21 ноября повяжите на одежду или разместите у себя на дверях, балконе, заборе, в офисе желтую ленту в знак того, что вы сопереживаете украинцам на временно оккупированных территориях и поддерживаете их стремление к свободе", — отметил один из координаторов движения сопротивления.

Подробности о флешмобе и сопротивлении на временно оккупированных территориях можно узнать на сайте инициативы.

Движение сопротивления "Желтая лента" возникло весной 2022 года в Херсоне почти сразу после того, как его захватили российские войска, и быстро распространилось на другие временно оккупированные территории, в частности в Бердянске, Энергодаре, Луганске, Новой Каховке, Крыму и временно оккупированных городах Донетчины.

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