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В День достоинства и свободы состоится флешмоб "Желтая лента"

жовта,стрічка

В День достоинства и свободы, который будет отмечаться 21 ноября, движение "Желтая лента" призывает украинцев и весь демократический мир провести флешмоб: повязать желтую ленту, выложить в соцсети фото с ней и хештегом #Желтая Лента, чтобы поддержать сопротивление на временно оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-релизе движения гражданского сопротивления "Желтая лента", которое цитирует Суспільне.

"Несмотря на постоянную угрозу жизни, похищения и пытки активисты продолжали подпольный протест. На улицах городов появлялись проукраинские плакаты и граффити, а на заборах, деревьях и даже зданиях оккупационных администраций повязанная желтая лента как символ сопротивления российской оккупации. Активисты не только оказали информационное сопротивление, но и сорвали одну из попыток провести псевдореферендум в Херсонской области весной 2022 года", - говорится в релизе.

Активисты отметили, что "Желтая лента" в Херсонской области имеет счастливый финал — 11 ноября украинская армия освободила Херсон и всю правобережную Херсонщину.

"Однако около 20% территории Украины остается оккупированной. Там продолжают сопротивляться смелые украинцы", — отмечается в сообщении.

В знак поддержки и благодарности ко всем, кто не сломался под российским давлением, в День достоинства и свободы сообщество "Желтая лента" призывает весь мир присоединиться к флешмобу.

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"Мы призываем весь мир поддержать мужественных людей, которые выражают неповиновение оккупации. 21 ноября повяжите на одежду или разместите у себя на дверях, балконе, заборе, в офисе желтую ленту в знак того, что вы сопереживаете украинцам на временно оккупированных территориях и поддерживаете их стремление к свободе", — отметил один из координаторов движения сопротивления.

Подробности о флешмобе и сопротивлении на временно оккупированных территориях можно узнать на сайте инициативы.

Движение сопротивления "Желтая лента" возникло весной 2022 года в Херсоне почти сразу после того, как его захватили российские войска, и быстро распространилось на другие временно оккупированные территории, в частности в Бердянске, Энергодаре, Луганске, Новой Каховке, Крыму и временно оккупированных городах Донетчины.

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А чому не жовто блакітна ?
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20.11.2022 21:10 Ответить
Напено, важко під окупацією малювати швидко двома фарбами... А синій колір кацапи б швидко перетворили на "галубьіх"...
А, з рештою, чому б ні? "жовта стрічка", буква "Ї", "паляниця" - то не так вже й важливо. Важливо, що є супротив, є люди, що здатні до нього навіть при тих репресіях, що чинять рашисти... Будь-який символ Вільної України важливий, як на мене...
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20.11.2022 21:20 Ответить
Потрібно звільняти Крим , бо це російський военний плацдарм для нападу на Европу і Турцію
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20.11.2022 21:17 Ответить
https://telegra.ph/file/3ba806310ae9d70ac5075.png ​ 🏛️... Стало известно, что Игорь Коломойский после лишения его украинского гражданства, продолжает ездить за границу Украины туда и назад... по заграничному украинскому паспорту. Т е его не просто не выдворили из страны после получения гражданства. У него еще и паспорт гражданина Украины не изъяли. И не убрали из соотвествующих баз.

⚖️Зато лишение гражданства усложняет уголовное преследование Коломойского украинскими силовиками.

🤷🏻‍♂️Собственно само выдворение, Коломойского не пугает. Во времена президента Порошенко Коломойский какое то время жил в Израиле и прекрасно там себя чувствовал. Проблема в другом.

🤕Мы писали уже о https://t.me/pecherhill/813 конфликте Коломойского с Ермаком из-за изьятия акций Укрнафты и Укртатнафты , пренадлежавших Коломойскому. В интересах Ермака сейчас максимально уладить конфликт. https://t.me/pecherhill/815 Когда тебе на пятки наступают американцы , Коломойскому можно простить многое.

🤑Правда сам Коломойский воспринимает это не как проявление милости владык. А несколько иначе.

"Печерский холм"
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20.11.2022 21:42 Ответить
А это точно наш флеш-моб? Оно точно надо, палить патриотов на оккупированных территориях?
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20.11.2022 22:15 Ответить
Люди, краще донатьте на ЗСУ - самий кращій флешмоб, шоб підтримати українців на окупованих територіях
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21.11.2022 06:21 Ответить
 
 