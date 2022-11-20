У День гідності й свободи пройде флешмоб "Жовта Стрічка"
У День гідності й свободи, який відзначатиметься 21 листопада, спільнота "Жовта стрічка" закликає українців та весь демократичний світ провести флешмоб: пов’язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #ЖовтаСтрічка, щоб підтримати опір на тимчасово окупованих територіях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресрелізі руху громадянського спротиву "Жовта стрічка", який цитує Суспільне.
"Попри постійну загрозу життю, викрадення й тортури активісти продовжували підпільний протест. На вулицях міст з'являлися проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій — пов'язана жовта стрічка як символ опору російській окупації. Активісти не тільки чинили інформаційний спротив, але й зірвали одну зі спроб провести псевдореферендум у Херсонській області навесні 2022 року", — йдеться у релізі.
Активісти зазначили, що "Жовта стрічка" на Херсонщині має щасливий фінал — 11 листопада українська армія звільнила Херсон та всю правобережну Херсонщину.
"Проте близько 20% території України залишається окупованою. Там продовжують чинити спротив сміливі українці", — зазначається в дописі.
Відтак на знак підтримки й вдячності до всіх, хто не зламався під російським тиском, у День гідності та свободи спільнота "Жовта стрічка" закликає увесь світ долучитися до флешмобу.
"Ми закликаємо весь світ підтримати мужніх людей, які висловлюють непокору окупації. 21 листопада пов’яжіть на одяг чи розмістіть у себе на дверях, балконі, паркані, в офісі жовту стрічку на знак того, що вболіваєте за українців на тимчасово окупованих територіях та підтримуєте їхнє прагнення свободи", — зазначив один із координаторів руху спротиву.
Подробиці про флешмоб та спротив на тимчасово окупованих територіях можна дізнатися на сайті ініціативи.
Рух спротиву "Жовта стрічка" виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, і швидко поширився на інші тимчасово окуповані території, зокрема у Бердянську Енергодарі, Луганську, Новій Каховці, Криму та тимчасово окупованих містах Донеччини.
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А, з рештою, чому б ні? "жовта стрічка", буква "Ї", "паляниця" - то не так вже й важливо. Важливо, що є супротив, є люди, що здатні до нього навіть при тих репресіях, що чинять рашисти... Будь-який символ Вільної України важливий, як на мене...
⚖️Зато лишение гражданства усложняет уголовное преследование Коломойского украинскими силовиками.
🤷🏻♂️Собственно само выдворение, Коломойского не пугает. Во времена президента Порошенко Коломойский какое то время жил в Израиле и прекрасно там себя чувствовал. Проблема в другом.
🤕Мы писали уже о https://t.me/pecherhill/813 конфликте Коломойского с Ермаком из-за изьятия акций Укрнафты и Укртатнафты , пренадлежавших Коломойскому. В интересах Ермака сейчас максимально уладить конфликт. https://t.me/pecherhill/815 Когда тебе на пятки наступают американцы , Коломойскому можно простить многое.
🤑Правда сам Коломойский воспринимает это не как проявление милости владык. А несколько иначе.
"Печерский холм"