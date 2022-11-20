У День гідності й свободи пройде флешмоб "Жовта Стрічка"

У День гідності й свободи, який відзначатиметься 21 листопада, спільнота "Жовта стрічка" закликає українців та весь демократичний світ провести флешмоб: пов’язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #ЖовтаСтрічка, щоб підтримати опір на тимчасово окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресрелізі руху громадянського спротиву "Жовта стрічка", який цитує Суспільне.

"Попри постійну загрозу життю, викрадення й тортури активісти продовжували підпільний протест. На вулицях міст з'являлися проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій — пов'язана жовта стрічка як символ опору російській окупації. Активісти не тільки чинили інформаційний спротив, але й зірвали одну зі спроб провести псевдореферендум у Херсонській області навесні 2022 року", — йдеться у релізі.

Активісти зазначили, що "Жовта стрічка" на Херсонщині має щасливий фінал — 11 листопада українська армія звільнила Херсон та всю правобережну Херсонщину.

"Проте близько 20% території України залишається окупованою. Там продовжують чинити спротив сміливі українці", — зазначається в дописі.

Відтак на знак підтримки й вдячності до всіх, хто не зламався під російським тиском, у День гідності та свободи спільнота "Жовта стрічка" закликає увесь світ долучитися до флешмобу.

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"Ми закликаємо весь світ підтримати мужніх людей, які висловлюють непокору окупації. 21 листопада пов’яжіть на одяг чи розмістіть у себе на дверях, балконі, паркані, в офісі жовту стрічку на знак того, що вболіваєте за українців на тимчасово окупованих територіях та підтримуєте їхнє прагнення свободи", — зазначив один із координаторів руху спротиву.

Подробиці про флешмоб та спротив на тимчасово окупованих територіях можна дізнатися на сайті ініціативи.

Рух спротиву "Жовта стрічка" виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, і швидко поширився на інші тимчасово окуповані території, зокрема у Бердянську Енергодарі, Луганську, Новій Каховці, Криму та тимчасово окупованих містах Донеччини.

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