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У День гідності й свободи пройде флешмоб "Жовта Стрічка"

жовта,стрічка

У День гідності й свободи, який відзначатиметься 21 листопада, спільнота "Жовта стрічка" закликає українців та весь демократичний світ провести флешмоб: пов’язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #ЖовтаСтрічка, щоб підтримати опір на тимчасово окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресрелізі руху громадянського спротиву "Жовта стрічка", який цитує Суспільне.

"Попри постійну загрозу життю, викрадення й тортури активісти продовжували підпільний протест. На вулицях міст з'являлися проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій — пов'язана жовта стрічка як символ опору російській окупації. Активісти не тільки чинили інформаційний спротив, але й зірвали одну зі спроб провести псевдореферендум у Херсонській області навесні 2022 року", — йдеться у релізі.

Активісти зазначили, що "Жовта стрічка" на Херсонщині має щасливий фінал — 11 листопада українська армія звільнила Херсон та всю правобережну Херсонщину.

"Проте близько 20% території України залишається окупованою. Там продовжують чинити спротив сміливі українці", — зазначається в дописі.

Відтак на знак підтримки й вдячності до всіх, хто не зламався під російським тиском, у День гідності та свободи спільнота "Жовта стрічка" закликає увесь світ долучитися до флешмобу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сміливість — наш національний ресурс": Зеленський взяв участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE. ВIДЕО

"Ми закликаємо весь світ підтримати мужніх людей, які висловлюють непокору окупації. 21 листопада пов’яжіть на одяг чи розмістіть у себе на дверях, балконі, паркані, в офісі жовту стрічку на знак того, що вболіваєте за українців на тимчасово окупованих територіях та підтримуєте їхнє прагнення свободи", — зазначив один із координаторів руху спротиву.

Подробиці про флешмоб та спротив на тимчасово окупованих територіях можна дізнатися на сайті ініціативи.

Рух спротиву "Жовта стрічка" виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, і швидко поширився на інші тимчасово окуповані території, зокрема у Бердянську Енергодарі, Луганську, Новій Каховці, Криму та тимчасово окупованих містах Донеччини.

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Автор: 

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А чому не жовто блакітна ?
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20.11.2022 21:10 Відповісти
Напено, важко під окупацією малювати швидко двома фарбами... А синій колір кацапи б швидко перетворили на "галубьіх"...
А, з рештою, чому б ні? "жовта стрічка", буква "Ї", "паляниця" - то не так вже й важливо. Важливо, що є супротив, є люди, що здатні до нього навіть при тих репресіях, що чинять рашисти... Будь-який символ Вільної України важливий, як на мене...
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20.11.2022 21:20 Відповісти
Потрібно звільняти Крим , бо це російський военний плацдарм для нападу на Европу і Турцію
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20.11.2022 21:17 Відповісти
https://telegra.ph/file/3ba806310ae9d70ac5075.png ​ 🏛️... Стало известно, что Игорь Коломойский после лишения его украинского гражданства, продолжает ездить за границу Украины туда и назад... по заграничному украинскому паспорту. Т е его не просто не выдворили из страны после получения гражданства. У него еще и паспорт гражданина Украины не изъяли. И не убрали из соотвествующих баз.

⚖️Зато лишение гражданства усложняет уголовное преследование Коломойского украинскими силовиками.

🤷🏻‍♂️Собственно само выдворение, Коломойского не пугает. Во времена президента Порошенко Коломойский какое то время жил в Израиле и прекрасно там себя чувствовал. Проблема в другом.

🤕Мы писали уже о https://t.me/pecherhill/813 конфликте Коломойского с Ермаком из-за изьятия акций Укрнафты и Укртатнафты , пренадлежавших Коломойскому. В интересах Ермака сейчас максимально уладить конфликт. https://t.me/pecherhill/815 Когда тебе на пятки наступают американцы , Коломойскому можно простить многое.

🤑Правда сам Коломойский воспринимает это не как проявление милости владык. А несколько иначе.

"Печерский холм"
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20.11.2022 21:42 Відповісти
А это точно наш флеш-моб? Оно точно надо, палить патриотов на оккупированных территориях?
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20.11.2022 22:15 Відповісти
Люди, краще донатьте на ЗСУ - самий кращій флешмоб, шоб підтримати українців на окупованих територіях
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21.11.2022 06:21 Відповісти
 
 