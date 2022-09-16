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Флешмоб на підтримку жінок-військовополонених з "Азовсталі" відбудеться в Україні та світі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

азов,аукціон

В Україні та світі 17 вересня відбудеться флешмоб на підтримку жінок-військовополонених, яких вивезли із заводу "Азовсталь" російські військові.

Яек інформує Цензор.НЕТ, про це Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляє у телеграмі.

У російському полоні на сьогодні перебуває понад 520 некомбатантів, яких вивезено із заводу "Азовсталь" на непідконтрольну Україні територію. Зокрема у полоні перебуває понад 130 жінок, серед яких є і вагітні.

Так, у полоні ворога перебуває медичний працівник Мар’яна Мамонова з міста Млинів Рівненської області, яка служила в Маріуполі. Жінка вагітна та має от-от народити. Жодної інформації про обмін та навіть про стан вагітної рідні не мають. Востаннє бачили її на відео з Оленівки.

"Неможливо уявити, що переживають полонені, а надто вагітна, яка, ймовірно, за весь цей час не мала повноцінного нагляду з боку лікарів. Як пройдуть пологи та яка доля може чекати дитину – важко уявити, знаючи підлість російських загарбників. Є ймовірність, що дитину у матері відберуть і невідомо, чи зможе мама колись її віднайти та повернути", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Теракт в Оленівці: родичі полонених оборонців Маріуполя закликали ООН застосувати дієві механізми розслідування

Щоб привернути увагу суспільства до історії вагітної та інших жінок-військовополонених із заводу "Азовсталь" 17 вересня у багатьох містах України та світі пройдуть мирні акції на їхню підтримку.

Акції на підтримку українських жінок-військовополонених 17 вересня відбудуться у Львові на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку о 17:00, Рівному на Театральній площі о 14:00, в Тернополі на Театральній площі о 14:00, Києві за адресою вул. Драгоманова, 6/1 о 12:00, у Луцьку за адресою вул. Плитниця, 1 (Корона Вітовта) о 16:00, у Вараші Рівненської області поблизу "Берізки" о 14:00.

Також акція на підтримку пройде у Будапешті (Угорщина) біля Парламенту о 15:00.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" просить небайдужих долучитися до флешмобу, публікуючи в мережі своє фото в період вагітності, а також додаючи фото вагітної медика в карусель, ставлячи в підпис хештег #save_pregnant.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест продовжить вимагати в РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених в Оленівці, - гендиректор Мардіні

Автор: Анастасія Потіха
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Клоун візьме участь, чи він про них і забув?
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16.09.2022 12:27 Відповісти
Флешмоби нічого не дадуть.
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16.09.2022 12:28 Відповісти
І Сердючка буде? І Лисий з Юзіком?
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16.09.2022 12:30 Відповісти
Що це за прояви сексизму? Що це за дискредитація за статевою ознакою? Чи на рівні права заслуговують лише жінки?
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16.09.2022 12:36 Відповісти
В жінок в Україні більше прав і ссвобод.
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16.09.2022 12:38 Відповісти
Так, ботяра, але тобі не зрозуміти. Ти нульової статі))
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16.09.2022 12:56 Відповісти
Перша леді долучиться?
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16.09.2022 12:43 Відповісти
Я думаю, що азовців просто обдурили, сказавши, що передадуть в третю країну, бо більшість з них ніколи б на полон не згодилась.Дай Боже, щоб ЗСУ їх визволила якнайшвидше.Кожен день дивлюсь, чи далеко від Оленівки наші. А жінкам бажаю стійкості і віри, що обов'язково зустрінуться зі своїми чоловіками, синами та братами.
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16.09.2022 12:53 Відповісти
 
 