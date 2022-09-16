Флешмоб в поддержку женщин-военнопленных из "Азовстали" состоится в Украине и мире
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В Украине и мире 17 сентября состоится флешмоб в поддержку военнопленных женщин, которых вывезли с завода "Азовсталь" российские военные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщает в телеграме.
В российском плену на сегодняшний день находится более 520 некомбатантов, вывезенных с завода "Азовсталь" на неподконтрольную Украине территорию. В частности, в плену находится более 130 женщин, среди которых есть и беременные.
Так, в плену врага находится медицинский работник Марьяна Мамонова из города Млинов Ривненской области, которая служила в Мариуполе. Женщина беременна и должна вот-вот родить. Никакой информации об обмене и даже о состоянии беременной родные не имеют. Последний раз видели ее на видео из Оленовки.
"Невозможно представить, что переживают пленные, особенно беременная, которая, вероятно, за все это время не имела полноценного наблюдения со стороны врачей. Как пройдут роды и какая судьба может ждать ребенка - трудно представить, зная подлость российских захватчиков. Есть вероятность, что ребенка у матери отберут и неизвестно, сможет ли мама когда-нибудь его найти и вернуть", - говорится в сообщении.
Чтобы привлечь внимание общества к истории беременной и других военнопленных женщин с завода "Азовсталь" 17 сентября во многих городах Украины и мире пройдут мирные акции в их поддержку.
Акции в поддержку украинских женщин-военнопленных 17 сентября пройдут во Львове на площади перед памятником Тарасу Шевченко в 17.00, в Ровно на Театральной площади в 14.00, в Тернополе на Театральной площади в 14.00, в Киеве по адресу ул. Драгоманова, 6/1 в 12:00, в Луцке по адресу ул. Плитница, 1 (Корона Витовта) в 16:00, в Вараше Ривненской области вблизи "Березки" в 14:00.
Также акция в поддержку пройдет в Будапеште (Венгрия) возле Парламента в 15.00.
Ассоциация семей защитников "Азовстали" просит неравнодушных приобщиться к флешмобу, публикуя в сети свое фото в период беременности, а также добавляя фото беременной медика в карусель, ставя в подпись хештег #save_pregnant.
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