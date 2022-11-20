Россияне в течение 20 ноября трижды обстреляли Сумщину, без жертв, - ОВА

Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий обнародовал информацию об обстрелах территории области со стороны РФ в течение 20 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Живицкий подчеркнул: "Сегодня враг обстрелял три приграничных громады.

А именно: по Эсманской громаде россияне вели артиллерийский обстрел (7 приходов). Без разрушений.

Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов. Было 22 прихода по одному из пограничных сел. Как следствие, поврежден дом культуры, пекарня, магазин, линия электропередач и газопровод.

По Шалыгинской громаде российские военные выпустили 24 мины. Без разрушений".

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