Росіяни протягом 20 листопада тричі обстріляли Сумщину, без жертв, - ОВА
Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив інформацію про обстріли території області з боку РФ протягом 20 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Живицький підкреслив: "Сьогодні ворог обстріляв три прикордонні громади.
А саме:По Есманьській громаді росіяни вели артилерійський обстріл (7 "приходів"). Без руйнувань.
Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів. Було 22 "прильоти" по одному з прикордонних сіл. Як наслідок, пошкоджений будинок культури, пекарня, магазин, лінія електропередач та газогін.
По Шалигинській громаді російські військові випустили 24 міни. Без руйнувань".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль