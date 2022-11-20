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Росіяни протягом 20 листопада тричі обстріляли Сумщину, без жертв, - ОВА

сумщина,обстріл

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив інформацію про обстріли території області з боку РФ протягом 20 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Живицький підкреслив: "Сьогодні ворог обстріляв три прикордонні громади.

А саме:По Есманьській громаді росіяни вели артилерійський обстріл (7 "приходів"). Без руйнувань.

Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів. Було 22 "прильоти" по одному з прикордонних сіл. Як наслідок, пошкоджений будинок культури, пекарня, магазин, лінія електропередач та газогін.

По Шалигинській громаді російські військові випустили 24 міни. Без руйнувань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові двічі обстріляли прикордоння Сумської області

Автор: 

обстріл (29195) Сумська область (3877) Живицький Дмитро (466)


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