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Русский язык больше не будут преподавать в школах Латвии

латвія

Латвия до 2026/2027 учебного года планирует сделать вторым иностранным языком в школах один из языков Европейского Союза. Школьники, вероятно, больше не смогут учить русский язык как второй иностранный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Латвии, которое приводит LSM.

Минобразования отмечает, что такие изменения будут способствовать полной интеграции молодежи в европейское образовательное пространство, будут способствовать изучению официальных языков ЕС. Это, в свою очередь, открывает широкие возможности трудоустройства внутри и за пределами Европейского союза.

В Латвии первый иностранный язык преподают с 1 класса, а чаще выбирают английский язык. Второй иностранный язык начинается в 4 классе. Какой язык изучать как второй иностранный, учебное заведение определяет самостоятельно. Почти половина школ Латвии не предлагает выбора – в более чем 300 школах учащиеся изучают только русский как второй иностранный.

Минобразования Латвии и Национальный центр содержания образования получают много запросов от родителей относительно того, чтобы сделать вторым иностранным один из языков ЕС. Предполагается трехлетний переходный период, чтобы школы могли найти новых преподавателей или дать возможность учителям переквалифицироваться.

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Автор: 

Латвия (1349) русский язык (580)


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Топ комментарии
+37
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21.11.2022 20:28 Ответить
+23
Сєйчас в запарєбрікє начнуцца взриви лапатних пєрдаков.Латишам-респект...
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21.11.2022 20:29 Ответить
+22
Московицьке нарєчіє іде за своїм кораблем.
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21.11.2022 20:32 Ответить
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А на раССеи, как это и положено начнут учить китайский или УКРАИНСКИЙ.. разберёмся..
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21.11.2022 20:27 Ответить
Začem или ??? Movu ta kitajsku.
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22.11.2022 08:53 Ответить
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21.11.2022 20:28 Ответить
...оп"ять...русохвобія? дозатіваєтесь там
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21.11.2022 20:29 Ответить
Яка милота
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21.11.2022 20:31 Ответить
Сладкая парочка.
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21.11.2022 23:27 Ответить
Сєйчас в запарєбрікє начнуцца взриви лапатних пєрдаков.Латишам-респект...
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21.11.2022 20:29 Ответить
Московицьке нарєчіє іде за своїм кораблем.
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21.11.2022 20:32 Ответить
Все идет по плану
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21.11.2022 20:33 Ответить
От многоходовОчнік, все просрав.
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21.11.2022 20:34 Ответить
а в Україні? де війна з рашстською наволоччю
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21.11.2022 20:37 Ответить
Мої діти не учили російську, їм уже 29 і 31 рік.
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21.11.2022 21:30 Ответить
я недавно спитав у однієї учениці..хто такий лєнін?--відповідь письменник
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21.11.2022 21:43 Ответить
Письменник африканський?
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21.11.2022 23:38 Ответить
Нє, пісьминник...
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22.11.2022 08:57 Ответить
путлер «достиг» целей
нато не расширилось, рузкий язык везде учат
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21.11.2022 20:42 Ответить
я б виучил руский только за то. чтоб можна допрашивть пленних
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21.11.2022 20:42 Ответить
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21.11.2022 20:43 Ответить
Уявляю щоб про це сказав Миколяй Вересень
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21.11.2022 20:52 Ответить
Я його не сприймаю з 90-х, коли темами його передач були члени. Не представники партій, а мужскіє половиє гуї.
Пево, щось про члени?
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21.11.2022 21:13 Ответить
Ну вось, добалакались...тож прикол
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21.11.2022 21:28 Ответить
У Латвіі дуже багато кацап'я понаїхало , от і буде нагода для них ,
або повернутися в засрашку , або забути свою руську мову

І це , на мій погляд ,
дуже справедливе і правильне рішення латвійців 👍🏼👍🏼👍🏼
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21.11.2022 20:46 Ответить
....получаєцця їм тепер і пельку відкривати нізачим буде???
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21.11.2022 20:51 Ответить
Будуть волать: ,,Притесняют руzкоязичних". Свинособаки
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22.11.2022 06:14 Ответить
Брати! Гарний осиновий кілок приготували ПАРАШІ.
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21.11.2022 20:46 Ответить
коли приходе русня вона спалює і знищує всі українські підручники, а тим часом в Україні чомусь російську мову успішно продовжують викладати.
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21.11.2022 21:01 Ответить
Тому що при владі ''какая разніца"!
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21.11.2022 21:12 Ответить
Де саме?
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21.11.2022 21:31 Ответить
Де саме? Назви мені учбовий заклад де йде викладання предметів російською мовою (крім окупованих територій!)
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21.11.2022 21:32 Ответить
він мав на увазі, що в шкільній програм досі викладається руський їзик і пушкініада
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21.11.2022 22:11 Ответить
І що далі?

Російська мова сама по собі не винна що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
У війні за незалежність США обидві сторони користувалися одною й тою самою мовою Чи їм треба було її змінить?
У ІІ Світову війну були випадки, коли розвідники за лінією фронту не могли розібрать, про що саме говорили німці А причина одна - вони просто не знали німецької мови, бо не хотіли вчить її у школі! Кому від того гірше було? Я, наприклад, можу приблизно зрозуміть з десяток діалектів російської мови і визначить, де саме виріс російський солдат і звідки він був призваний Я від того став "патріотом Росії"?
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22.11.2022 04:58 Ответить
В Києві заборонили кацапську.
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21.11.2022 21:48 Ответить
#неначасі...
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21.11.2022 23:40 Ответить
А зачем ждать до 26-27-го года?

В Иностранном легионе очень быстро учат французский, а там люди со всех стран мира. Просто за разговор на родном языке между сослуживцем там обоих сразу же избивают палками в качестве наказания. И так неограниченное количество раз. При этом разрешается разговаривать на родном языке с инструктором своим, чтобы тот мог донести нужные приказы до новобранца. И это прекрасно работает, срок изучения языка минимален. Тоже самое необходимо делать и в школах, одного языка преподавания мало, если дома на русском разговаривают. Нужно лупить гимнастической палкой учеников за разговоры на русском на переменах. При этом к учителю можно обратиться на русском, мало ли какая необходимость. Это очень быстро сработает и навсегда избавит от расеянской заразы и Латвию, и любую другую страну.
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21.11.2022 21:53 Ответить
На українській будь ласка, нічого не зрозуміло 🙄
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21.11.2022 23:34 Ответить
Не "на украінській", а "украінською".
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21.11.2022 23:44 Ответить
А давай ми тебе бить почнем? Адже ти на українському сайті пишеш мовою окупанта - тобто пропагандуєш російську мову!
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22.11.2022 04:46 Ответить
Тю....Латвія з 2004 року в ЄС! Начорта треба було до цих пір тягти той тягар? Виходить - теж сраку кацапську лизали.
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21.11.2022 22:10 Ответить
Ага, щас. Я тоже за то что с языковой сегрегацией надо было закончить 30 лет назад. Если Латвия находилась хотя бы там где Чехия или Германия, это сделать было бы легче. Но кто наш сосед, всем известно. До середины девяностых первым делом надо было освободится от советской/российской армии из-за понятных причин. В массе они убрались только в 1994, остатки вывели ещё до 1996. До этого конфликтовать с Кремлём было действительно небезопасно. Потом сразу подали заявления в ЕС и НАТО из-за того же. В те годы отношение западных стран к России тоже было иное. Чтобы нас приняли в ЕС и НАТО, нам попросту запретили как нибудь "ущемлять права русскоязычних". Глубокий поклон нашей тогдашней президентше, которая смогла уговорить руководство ЕС не снять статус неграждан от русскоязичной ваты. Но на наши предупреждения, что Россия в будущем может стать серьёзной опасностью всему миропорядку, просто не слушались. В такой обстановке закончить с двухязычностю в школах было просто невозможно. Когда дозрели до поднятия вопроса, настал кризис 2008 и движуха "русского мира". 10+ лет назад в западе ещё не хотели конфликта с Россией, это даже не считая то что многие влиятельные люди там просто были на кремлёвском корме. Может стоило пробовать, но не рисковали. Ибо ещё не знали что российская военщина в самом деле дерьмо и испробовать это на себя не хотелось. Теперь уже незачем тормозить. Единственное что волнует - найдётся ли достаточно учителей, которые захочет русню учить на латышском? Ихние учителя в массе - дремучая вата. А многие латыши просто не хочет с руснёй и ихним менталитетом заниматься. Может действительно стоит спросить помощь украинцев? Пусть учит украинский.
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22.11.2022 00:03 Ответить
Litve kak raz liudi vybrali imena dlia 3 morskix dronov kamikadze,sto te samyje liudi sobrali i Ukraine otdast.Tak vot sto polucilos,tak progolosovali,vot vydyte ponimajet i po ruski u nas ucitsia
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21.11.2022 22:16 Ответить
Takyje droni oni po 250 tysiac evro stojit za stuku
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21.11.2022 22:19 Ответить
РЮЗГIЙ IЗIК:

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22.11.2022 04:25 Ответить
Проблема то в том, что учителей может тупо не хвать для всех школ, особенно в малых городах и посёлках. Учителей русского в достатке, а вот остальных языков нет
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22.11.2022 07:46 Ответить
Та ну! Викладачів естонського теж не вистачає? Та в тій же Німеччині купа випускників естонських педагогічних закладів! І на побутовому рівні вони непогано володіють німецькою чи англійською мовою Запропонуйте їм хорошу зарплату і відправте на педагогічні курси в тій же Німеччині - базова педосвіта у них вже є Піднімуть рівень знання німецької літературної за півроку і хай ідуть викладать!
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22.11.2022 09:49 Ответить
Никто этого делать не будет. Нет у нас такого чтобы освободить учителя от необходимости учить и послать его куда то. Он должен и учить и ещё каким то раком переучиваться.
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22.11.2022 12:10 Ответить
А ти ніколи не чув про "курси" та "інститути підвищення кваліфікації" ? У мене мати двічі була на такому навчанні - ще при СРСР Мінялися програми - і треба було "проходить перепідготовку" Головне - зацікавленість держави в подібному і створення матеріальної зацікавленості для майбутнього вчителя Мати моя була зацікавлена в тому бо тоді потрапляла в резерв підвищення по посаді і отримувала надбавку до грошового забезпечення І вона його отримала Що заважає Естонії зробить те саме?
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22.11.2022 12:21 Ответить
Что мешает?

Никто не хочет тратить деньги, ибо чтобы это работало нужно освободить учителя от необходимости преподавать чтобы он мог только переквалифицироваться, при этом сохранив зарплату.

Плюс к тому нужно часто ездить в другой город. Например из Нарвы в Тарту, это не все могут позволить, даже если будут деньги платить. Может у кого-то семья, больные родственники

Кем заменить учителя, пока он будет отсутствовать. Физрука на биологию не поставишь, условно говоря. Особенно в маленьких школах.

А если не освободят от уроков, то когда переквалифицироваться то? В своё свободное время, когда ты хочешь отдохнуть.

Та же проблема что и со знанием языка. Вот ввели необходимость для работника знать эстонский. А когда условной продавщице его учить, если она работает по 8 часов?
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22.11.2022 19:47 Ответить
Знаєш - в часи моєї молодості ходило прислів"я: "Хто хоче працювать - працює Хто не хоче - шукає "відмазки"
Коли я служив у оточенні казахів, то від мене ніхто не вимагав знання казахської мови Навіть частина казахів не знала власної Однак я потроху (на розмовному рівні) її засвоїв Хто заважав твоїй "умовній продавщиці" вивчать у день по парі фраз естонською? Естонія має державною естонську мову три десятки років! Хто заважав вашим учителям поступить заочно на навчання? Моя мати (живучи в селі та маючи садибу - город, курей, свиней) їздила за три сотні кілометрів на екзамени А вчилася заочно А яка відстань від Нарви до Тарту?
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22.11.2022 20:27 Ответить
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22.11.2022 12:47 Ответить
 
 