Русский язык больше не будут преподавать в школах Латвии
Латвия до 2026/2027 учебного года планирует сделать вторым иностранным языком в школах один из языков Европейского Союза. Школьники, вероятно, больше не смогут учить русский язык как второй иностранный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Латвии, которое приводит LSM.
Минобразования отмечает, что такие изменения будут способствовать полной интеграции молодежи в европейское образовательное пространство, будут способствовать изучению официальных языков ЕС. Это, в свою очередь, открывает широкие возможности трудоустройства внутри и за пределами Европейского союза.
В Латвии первый иностранный язык преподают с 1 класса, а чаще выбирают английский язык. Второй иностранный язык начинается в 4 классе. Какой язык изучать как второй иностранный, учебное заведение определяет самостоятельно. Почти половина школ Латвии не предлагает выбора – в более чем 300 школах учащиеся изучают только русский как второй иностранный.
Минобразования Латвии и Национальный центр содержания образования получают много запросов от родителей относительно того, чтобы сделать вторым иностранным один из языков ЕС. Предполагается трехлетний переходный период, чтобы школы могли найти новых преподавателей или дать возможность учителям переквалифицироваться.
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нато не расширилось, рузкий язык везде учат
Пево, щось про члени?
або повернутися в засрашку , або забути свою руську мову
І це , на мій погляд ,
дуже справедливе і правильне рішення латвійців 👍🏼👍🏼👍🏼
Російська мова сама по собі не винна що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
У війні за незалежність США обидві сторони користувалися одною й тою самою мовою Чи їм треба було її змінить?
У ІІ Світову війну були випадки, коли розвідники за лінією фронту не могли розібрать, про що саме говорили німці А причина одна - вони просто не знали німецької мови, бо не хотіли вчить її у школі! Кому від того гірше було? Я, наприклад, можу приблизно зрозуміть з десяток діалектів російської мови і визначить, де саме виріс російський солдат і звідки він був призваний Я від того став "патріотом Росії"?
В Иностранном легионе очень быстро учат французский, а там люди со всех стран мира. Просто за разговор на родном языке между сослуживцем там обоих сразу же избивают палками в качестве наказания. И так неограниченное количество раз. При этом разрешается разговаривать на родном языке с инструктором своим, чтобы тот мог донести нужные приказы до новобранца. И это прекрасно работает, срок изучения языка минимален. Тоже самое необходимо делать и в школах, одного языка преподавания мало, если дома на русском разговаривают. Нужно лупить гимнастической палкой учеников за разговоры на русском на переменах. При этом к учителю можно обратиться на русском, мало ли какая необходимость. Это очень быстро сработает и навсегда избавит от расеянской заразы и Латвию, и любую другую страну.
Никто не хочет тратить деньги, ибо чтобы это работало нужно освободить учителя от необходимости преподавать чтобы он мог только переквалифицироваться, при этом сохранив зарплату.
Плюс к тому нужно часто ездить в другой город. Например из Нарвы в Тарту, это не все могут позволить, даже если будут деньги платить. Может у кого-то семья, больные родственники
Кем заменить учителя, пока он будет отсутствовать. Физрука на биологию не поставишь, условно говоря. Особенно в маленьких школах.
А если не освободят от уроков, то когда переквалифицироваться то? В своё свободное время, когда ты хочешь отдохнуть.
Та же проблема что и со знанием языка. Вот ввели необходимость для работника знать эстонский. А когда условной продавщице его учить, если она работает по 8 часов?
Коли я служив у оточенні казахів, то від мене ніхто не вимагав знання казахської мови Навіть частина казахів не знала власної Однак я потроху (на розмовному рівні) її засвоїв Хто заважав твоїй "умовній продавщиці" вивчать у день по парі фраз естонською? Естонія має державною естонську мову три десятки років! Хто заважав вашим учителям поступить заочно на навчання? Моя мати (живучи в селі та маючи садибу - город, курей, свиней) їздила за три сотні кілометрів на екзамени А вчилася заочно А яка відстань від Нарви до Тарту?