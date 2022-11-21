Російську мову більше не викладатимуть у школах Латвії

Латвія до 2026/2027 навчального року зробити другою іноземною мовою у школах одну з мов Європейського Союзу. Школярі, ймовірно, більше не зможуть вивчати російську мову як другу іноземну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Міністерства освіти та науки Латвії, яку приводить LSM.

Міносвіти зазначає, що такі зміни сприятимуть повній інтеграції молоді у європейський освітній простір, сприятимуть вивченню офіційних мов ЄС. Це у свою чергу, відкриває широкі можливості працевлаштування всередині та за межами Європейського союзу.

У Латвії першу іноземну мову викладають з 1 класу, а найчастіше обирають англійську мову. Друга іноземна мова починається в 4 класі. Яку мову вивчати як другу іноземну, навчальний заклад визначає самостійно. Майже половина шкіл Латвії не пропонує вибору – у понад 300 школах учні вивчають лише російську як другу іноземну.

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Міносвіти Латвії та Національний центр змісту освіти отримують багато запитів від батьків щодо того, аби зробити другою іноземною одну з мов ЄС. Передбачається трирічний перехідний період, щоб школи могли знайти нових викладачів або дати можливість вчителям перекваліфікуватися.