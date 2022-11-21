Житель Балаклеи провел 85 дней в застенках, устроенных оккупантами в местном отделении полиции

Благодаря специализированному телеграм-каналу "Военные преступления в Харьковской области" полицейским удалось установить личность одного из жителей Балаклеи, который провел 85 дней в пыточной, устроенной оккупантами в местном отделе полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook заместитель начальника ГУ Нацполиции в области – начальник следственного управления Сергей Болвинов

"Благодаря нашему телеграмм-каналу мы получили ценные свидетельства, которые обязательно будут использованы в будущих судах против страны-агрессора и ее представителей", - говорится в сообщении.

По его словам, через телеграм к правоохранителям обратился 40-летний Александр. Мужчина рассказал, что 30 мая к его дому подошли два оккупанта, проверили документы, после чего надели ему мешок на голову, вывезли в поле, и начали угрожать убийством, если он не расскажет "где живут АТОшники".

По словам Александра, его засыпали землей, стреляли в воздух, держали нож у горла. Не добившись ответа, оккупанты увезли его в "место, где умеют допрашивать". Александра бросили в камеру, где находились еще 6 местных жителей (бывшие военнослужащие, предприниматели, участники АТО).

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На 45-й день заключения мужчину впервые повели на допрос: люди в масках задавали вопросы о том, где в Балаклее находятся военнослужащие и участники АТО и пытали пленника электротоком, прикрепив провода к его большим пальцам и ладоням.

По словам Александра, по окончании допроса, не получив желаемой информации, оккупанты вновь отвели его в камеру. Спустя еще 40 дней мужчину отпустили домой, угрожая, что "его не забыли". Александр выехал через территорию России в Латвию, где сейчас и находится.

Болвинов отметил, что этот случай - не единственный, когда полиции удалось получить информацию о военных преступлениях оккупантов при помощи телеграм-канала.

"Это лишь один из примеров получения данных из телеграмм-канала от свидетелей... Если вы во время оккупации были свидетелем военных преступлений или даже видели лицо врагов - переходите по ссылке, возможно, вы узнаете кого-то из них, или сможете предоставить другую информацию Следственному управлению. Именно благодаря вашим свидетельствам россияне получат заслуженное наказание", - подчеркнул Болвинов.