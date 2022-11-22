В Украине ликвидировали кадыровца-палача Закаева с базы "Миротворца". ФОТО
Украинские воины ликвидировали боевика Саида Закаева "Малого" из Грозного (Чечня). Он сражался на украинском Донбассе с 2014 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Согласно некрологу, в соцсетях Закаев был ликвидирован ВСУ 31 октября этого года.
Как отмечается в досье Закаева на сайте "Миротворец", он издевался над украинскими военнопленными и гражданскими.
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+58 alexandr shamov
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Земля йому битим склом, підарюзi - по заслузi.
А ЗСУ Слава!
це добре. так i має бути.
я рюзьге !
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
https://i.mycdn.me/videoPreview?id=511378655794&type=32&idx=14&tkn=KcNCzGdqEz2HhKfBlp7VZFbVCZs&fn=external_7
.
Якщо Чечня буде звільнена від влади Кадирова, та увесь вільний чеченський народ проголосує за осудження злочинів в Україні, то буде інша розмова. Але зараз це зовсім не так.
Настоящие Чеченцы(Ичкерийцы) воюют за Украину в составе ВСУ. Сейчас за нас воюет 5 батальонов чеченских.
Глава Ичкерии - Ахмед Халидович Закаев ( временно за границей).
А кадыров -дырявый, обоссаный черт, самозванец и ******. А его банда "кадыровцы" - предатели Ичкерии, оккупанты и враги.
И эта мразь Саид "Малой" - именно кадыровский пес и сдох как псина.