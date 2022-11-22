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Новости Война
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В Украине ликвидировали кадыровца-палача Закаева с базы "Миротворца". ФОТО

закаєв

Украинские воины ликвидировали боевика Саида Закаева "Малого" из Грозного (Чечня). Он сражался на украинском Донбассе с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно некрологу, в соцсетях Закаев был ликвидирован ВСУ 31 октября этого года.

Как отмечается в досье Закаева на сайте "Миротворец", он издевался над украинскими военнопленными и гражданскими.

В Украине ликвидировали кадыровца-палача Закаева с базы Миротворца 01

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Автор: 

армия РФ (19715) потери (4437)


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Топ комментарии
+58
А мне интересно чи жива не дай бог та лярва, шо била ногой в живот?
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22.11.2022 01:30 Ответить
+44
Да не чеченец он. Просто черножопый. Будьте толерантны, не надо расизма.
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22.11.2022 01:29 Ответить
+33
кадир-сабаці, свиняча смерть!!
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22.11.2022 01:46 Ответить
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А де той, що гуморив у потязі "Чєчня-круто"?
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22.11.2022 01:27 Ответить
А мне интересно чи жива не дай бог та лярва, шо била ногой в живот?
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22.11.2022 01:30 Ответить
Давали на нее наводку- она держала на жд вокзале ларек с мисками пластиковыми и прочей такой херней. Потом вроде свалила.
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22.11.2022 08:37 Ответить
Ето тьІ прикольнулся, Да???
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22.11.2022 10:09 Ответить
Мабуть чмирить мобіків.
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22.11.2022 06:21 Ответить
Ну, де там стефанішина ? Коли ти почнеш переслідування проти тих хто ліквідував ворога ?
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22.11.2022 10:19 Ответить
Да не чеченец он. Просто черножопый. Будьте толерантны, не надо расизма.
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22.11.2022 01:29 Ответить
чеченець, жоден народ не є вільним від виродків.
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22.11.2022 02:42 Ответить
Кадировець, холуй кацапні.
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22.11.2022 07:26 Ответить
Наш человек в Вашингтоне щойно повідомив, що Дондон в Чечні при призові бере в заручники сім'ї мобіків. Справа Львушки Троцького не загасла таки. Зараз його старший брат до того ж до котиться. А тіктокери дружно йдуть на небеса.
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22.11.2022 01:38 Ответить
В ад вони йдуть ...
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22.11.2022 09:26 Ответить
кадир-сабаці, свиняча смерть!!
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22.11.2022 01:46 Ответить
Кадирівців хоронять з шматком сала в зубах. Свинячих свіжих шкур не настачишся для них.
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22.11.2022 07:28 Ответить
Гори у пеклі!
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22.11.2022 02:09 Ответить
наконец-то начали правильно писать чеченец, а никакойто там кадыровец, путинец, гитлеровец.
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22.11.2022 02:13 Ответить
Все-таки смерть знайшла цього підараса - ********.
Земля йому битим склом, підарюзi - по заслузi.
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22.11.2022 04:09 Ответить
Але чомусь ці ********, як ти кажеш , шаленно бояться коли їх трахне інший мужик в дупу. Це для них страшніше ніж поїсти свинячого сала. Чого це тіктокери від дондона так бояться однієї з основних скрєп паРаші?
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22.11.2022 06:38 Ответить
Не путайте ********* и геев.
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22.11.2022 11:08 Ответить
убило случайно в отжатом авто в 15 км от фронта разрывом артиллерийского снаряда.
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22.11.2022 04:37 Ответить
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22.11.2022 07:29 Ответить
А вони уже з березня близько до фронту не з"являються! Казали хлопці, що під окупацію попали - ближче кількох кілометрів до лінії фронту не під"їжджали А от тікали при відступі одними з перших
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22.11.2022 10:54 Ответить
На одну тварюку менше у світі стало.
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22.11.2022 04:56 Ответить
По даним нашого МО за вчорашній день на 400 менше )
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22.11.2022 09:27 Ответить
Подохла падаль!
А ЗСУ Слава!
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22.11.2022 05:21 Ответить
закоцали чурбецала... это хорошо... и вообще, надо эту шваль *бошить так, чтобы талибан крестился...
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22.11.2022 05:28 Ответить


це добре. так i має бути.

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22.11.2022 05:42 Ответить
А нех.й було на чужій землі шастать!
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22.11.2022 06:19 Ответить
земля ему стекловатой...
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22.11.2022 06:20 Ответить
Жило как падаль и здоровы также
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22.11.2022 06:29 Ответить
Руские люди.
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22.11.2022 06:35 Ответить
рюзьге
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22.11.2022 07:04 Ответить
як на паРашi перетворюють в рюзьге

я рюзьге !

https://youtu.be/sIe9yUZn2-M


https://i.mycdn.me/videoPreview?id=511378655794&type=32&idx=14&tkn=KcNCzGdqEz2HhKfBlp7VZFbVCZs&fn=external_7
.
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22.11.2022 10:12 Ответить
дике створіння до чеченців і тим більше до нохчів не має відношення воно було біологічним сміттям із кадирівської банди
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22.11.2022 06:35 Ответить
Кадировці це не якась банда у сотню відморозків. Їх десятки тисяч, воюють вони за гроші, вбивають українців заради розваги, і всі вони є етнічними чеченцями незалежно від того подобається це комусь або ні. Це просто факт.
Якщо Чечня буде звільнена від влади Кадирова, та увесь вільний чеченський народ проголосує за осудження злочинів в Україні, то буде інша розмова. Але зараз це зовсім не так.
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22.11.2022 08:59 Ответить
таких треба під кінець ще гарнообмазати салом і шматочок в рота засунути
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22.11.2022 07:03 Ответить
Каждого "чеха" в свинячьи шкуры и на погост им. Алахакбара
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22.11.2022 07:18 Ответить
украинцы помогли сдохнуть собаке ::)))) Слава ЗСУ!!!!
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22.11.2022 07:31 Ответить
Сподіваюся ця істота добряче помучалася пепер тим як подохнут
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22.11.2022 09:00 Ответить
Добре, що знищили, а т о б єлдак провів негайний обмін.
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22.11.2022 09:47 Ответить
Кадыровская тварь понесла заслуженное наказание. На пути Путина пошла в ад.
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22.11.2022 10:28 Ответить
Дуже чудова звістка. Всім катам одна дорога - до пекла......
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22.11.2022 10:52 Ответить
Не путайтесь и не путайте остальных.
Настоящие Чеченцы(Ичкерийцы) воюют за Украину в составе ВСУ. Сейчас за нас воюет 5 батальонов чеченских.
Глава Ичкерии - Ахмед Халидович Закаев ( временно за границей).
А кадыров -дырявый, обоссаный черт, самозванец и ******. А его банда "кадыровцы" - предатели Ичкерии, оккупанты и враги.
И эта мразь Саид "Малой" - именно кадыровский пес и сдох как псина.
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22.11.2022 12:09 Ответить
Маю надію, що його нагодували яйцями...його ж яйцями!
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22.11.2022 17:05 Ответить
Видно настоящий был джигит! Немолодую женщину, привязаную к дереву, бить по лицу - на такое не всякий решится, только исключительной отваги человек!
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22.11.2022 23:42 Ответить
Хах) Издохла свиня волохата) обшмалити б її паяльною лампою
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23.11.2022 01:04 Ответить
 
 