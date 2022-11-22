В Украине ликвидировали кадыровца-палача Закаева с базы "Миротворца". ФОТО

Украинские воины ликвидировали боевика Саида Закаева "Малого" из Грозного (Чечня). Он сражался на украинском Донбассе с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно некрологу, в соцсетях Закаев был ликвидирован ВСУ 31 октября этого года.

Как отмечается в досье Закаева на сайте "Миротворец", он издевался над украинскими военнопленными и гражданскими.

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