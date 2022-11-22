В Україні ліквідували кадировця-ката Закаєва з бази "Миротворця". ФОТО
Українські воїни ліквідували бойовика Саїда Закаєва "Малого" з Грозного (Чечня). Він воював на українському Донбасі з 2014 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Згідно некрологу у соцмережах Закаєв був ліквідований ЗСУ 31 жовтня цього року.
Як зазначається у досьє Закаєва на сайті "Миротворець", він знущався над українськими військовополоненими та цивільними.
Топ коментарі
+58 alexandr shamov
показати весь коментар22.11.2022 01:30 Відповісти Посилання
+44 Монах Инок
показати весь коментар22.11.2022 01:29 Відповісти Посилання
+33 Панас Стець
показати весь коментар22.11.2022 01:46 Відповісти Посилання
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Земля йому битим склом, підарюзi - по заслузi.
А ЗСУ Слава!
це добре. так i має бути.
я рюзьге !
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
https://i.mycdn.me/videoPreview?id=511378655794&type=32&idx=14&tkn=KcNCzGdqEz2HhKfBlp7VZFbVCZs&fn=external_7
.
Якщо Чечня буде звільнена від влади Кадирова, та увесь вільний чеченський народ проголосує за осудження злочинів в Україні, то буде інша розмова. Але зараз це зовсім не так.
Настоящие Чеченцы(Ичкерийцы) воюют за Украину в составе ВСУ. Сейчас за нас воюет 5 батальонов чеченских.
Глава Ичкерии - Ахмед Халидович Закаев ( временно за границей).
А кадыров -дырявый, обоссаный черт, самозванец и ******. А его банда "кадыровцы" - предатели Ичкерии, оккупанты и враги.
И эта мразь Саид "Малой" - именно кадыровский пес и сдох как псина.