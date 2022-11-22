В Україні ліквідували кадировця-ката Закаєва з бази "Миротворця". ФОТО

Українські воїни ліквідували бойовика Саїда Закаєва "Малого" з Грозного (Чечня). Він воював на українському Донбасі з 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно некрологу у соцмережах Закаєв був ліквідований ЗСУ 31 жовтня цього року.

Як зазначається у досьє Закаєва на сайті "Миротворець", він знущався над українськими військовополоненими та цивільними.

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