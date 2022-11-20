РосЗМІ встановили поіменно понад 9 тис. російських окупантів, ліквідованих в Україні, 259 з них - мобілізовані

Кількість поіменно відомих ліквідованих російських окупантів продовжує зростати. Наразі їх кількість перевищила 9 тисяч, серед яких 259 - мобілізовані.

Про це пише "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЗМІ, підтверджено ліквідацію 9001 російського окупанта. Також невідомо скільки окупантів зникли безвісти або ж отримали важкі поранення.

Лише за останні два тижні список оновився ще 707 росіянами.

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"У 259 повідомленнях прямо говорилося, що загиблий був мобілізований. За два тижні кількість загиблих мобілізованих зросла більш ніж удвічі - до минулого зведення 4 листопада було відомо про загибель 115 осіб", - пише видання.

У 71 випадку вказано місце ліквідації мобілізованих - Херсон, Херсонська область або ж Херсонський напрямок. Згідно із зазначеними датами, ці окупанти були ліквідовані протягом жовтня - до втечі росіян із Херсона. Також мобілізовані були ліквідовані під Сватовим у Луганській області. Родичі ліквідованих окупантів розповідали про важкі бої й великі втрати на цьому напрямку. Як стверджують російські окупанти, втрати там можна рахувати десятками й сотнями.

"Інший напрямок, на якому точилися важкі бої - село Павлівка на Донеччині, яке нещодавно перейшло під контроль самопроголошеної ДНР. На початку листопада військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які брали участь у штурмі Павлівки, записали відеозвернення і розповідали про втрати під час штурму села, які обчислюються сотнями", - додає видання.

Загалом від початку війни підтверджено ліквідацію щонайменше 1,4 тисячі офіцерів, 165 з них мали звання від підполковника й вище.

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Також серед ліквідованих 61-річний В'ячеслав Зангієв, який до початку війни вийшов у відставку, але пізніше повернувся до складу "вагнерівців". Це вже третій пілот у відставці, який повернувся до найманців та був ліквідований під час війни. До цього були генерал-майор Канамат Боташев (63 роки) і полковник білоруської армії Микола Марков (67 років).

"Ще один загиблий полковник, 49-річний Герман Крючков, не мав жодного стосунку до армії і останні 14 років пропрацював у Федеральній митній службі. Що він міг робити в Україні - невідомо, жодних деталей у його некролозі не наводиться", - відзначає видання.