РосЗМІ встановили поіменно понад 9 тис. російських окупантів, ліквідованих в Україні, 259 з них - мобілізовані
Кількість поіменно відомих ліквідованих російських окупантів продовжує зростати. Наразі їх кількість перевищила 9 тисяч, серед яких 259 - мобілізовані.
Про це пише "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними ЗМІ, підтверджено ліквідацію 9001 російського окупанта. Також невідомо скільки окупантів зникли безвісти або ж отримали важкі поранення.
Лише за останні два тижні список оновився ще 707 росіянами.
"У 259 повідомленнях прямо говорилося, що загиблий був мобілізований. За два тижні кількість загиблих мобілізованих зросла більш ніж удвічі - до минулого зведення 4 листопада було відомо про загибель 115 осіб", - пише видання.
У 71 випадку вказано місце ліквідації мобілізованих - Херсон, Херсонська область або ж Херсонський напрямок. Згідно із зазначеними датами, ці окупанти були ліквідовані протягом жовтня - до втечі росіян із Херсона. Також мобілізовані були ліквідовані під Сватовим у Луганській області. Родичі ліквідованих окупантів розповідали про важкі бої й великі втрати на цьому напрямку. Як стверджують російські окупанти, втрати там можна рахувати десятками й сотнями.
"Інший напрямок, на якому точилися важкі бої - село Павлівка на Донеччині, яке нещодавно перейшло під контроль самопроголошеної ДНР. На початку листопада військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які брали участь у штурмі Павлівки, записали відеозвернення і розповідали про втрати під час штурму села, які обчислюються сотнями", - додає видання.
Загалом від початку війни підтверджено ліквідацію щонайменше 1,4 тисячі офіцерів, 165 з них мали звання від підполковника й вище.
Також серед ліквідованих 61-річний В'ячеслав Зангієв, який до початку війни вийшов у відставку, але пізніше повернувся до складу "вагнерівців". Це вже третій пілот у відставці, який повернувся до найманців та був ліквідований під час війни. До цього були генерал-майор Канамат Боташев (63 роки) і полковник білоруської армії Микола Марков (67 років).
"Ще один загиблий полковник, 49-річний Герман Крючков, не мав жодного стосунку до армії і останні 14 років пропрацював у Федеральній митній службі. Що він міг робити в Україні - невідомо, жодних деталей у його некролозі не наводиться", - відзначає видання.
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Бардак свій "прекратіть"
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і ще хочеться тим россмі такою херньою займатися
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Підступи до Бахмута усіяні тілами мертвих російських військових.
Десятки трупів так і залишаються лежати на полях, звідки їх ніхто не забирає
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