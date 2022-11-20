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Новини Війна
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РосЗМІ встановили поіменно понад 9 тис. російських окупантів, ліквідованих в Україні, 259 з них - мобілізовані

рф

Кількість поіменно відомих ліквідованих російських окупантів продовжує зростати. Наразі їх кількість перевищила 9 тисяч, серед яких 259 - мобілізовані.

Про це пише "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЗМІ, підтверджено ліквідацію 9001 російського окупанта. Також невідомо скільки окупантів зникли безвісти або ж отримали важкі поранення.

Лише за останні два тижні список оновився ще 707 росіянами.

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"У 259 повідомленнях прямо говорилося, що загиблий був мобілізований. За два тижні кількість загиблих мобілізованих зросла більш ніж удвічі - до минулого зведення 4 листопада було відомо про загибель 115 осіб", - пише видання.

У 71 випадку вказано місце ліквідації мобілізованих - Херсон, Херсонська область або ж Херсонський напрямок. Згідно із зазначеними датами, ці окупанти були ліквідовані протягом жовтня - до втечі росіян із Херсона. Також мобілізовані були ліквідовані під Сватовим у Луганській області. Родичі ліквідованих окупантів розповідали про важкі бої й великі втрати на цьому напрямку. Як стверджують російські окупанти, втрати там можна рахувати десятками й сотнями.

"Інший напрямок, на якому точилися важкі бої - село Павлівка на Донеччині, яке нещодавно перейшло під контроль самопроголошеної ДНР. На початку листопада військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які брали участь у штурмі Павлівки, записали відеозвернення і розповідали про втрати під час штурму села, які обчислюються сотнями", - додає видання.

Загалом від початку війни підтверджено ліквідацію щонайменше 1,4 тисячі офіцерів, 165 з них мали звання від підполковника й вище.

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Також серед ліквідованих 61-річний В'ячеслав Зангієв, який до початку війни вийшов у відставку, але пізніше повернувся до складу "вагнерівців". Це вже третій пілот у відставці, який повернувся до найманців та був ліквідований під час війни. До цього були генерал-майор Канамат Боташев (63 роки) і полковник білоруської армії Микола Марков (67 років).

"Ще один загиблий полковник, 49-річний Герман Крючков, не мав жодного стосунку до армії і останні 14 років пропрацював у Федеральній митній службі. Що він міг робити в Україні - невідомо, жодних деталей у його некролозі не наводиться", - відзначає видання.

Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081) знищення (7571) втрати (4445)


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Родичі інших з жигулями пролітають.
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20.11.2022 16:14 Відповісти
уже було !
І купка коментарів + мій ...
Бардак свій "прекратіть"
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20.11.2022 16:20 Відповісти
Кажуть,що підприємства військових потреб у них працюють в три зміни. А чи випуст білих(і не тільки) лад встигають за темпами росту закобздонених?
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20.11.2022 16:21 Відповісти
Щось малувато встановили, по данних нашого штабу більше, а точніше за 84 тисячі тільки вбитими кацапів-загарбників.
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20.11.2022 16:22 Відповісти
.... Зомби стон, плывет, плывет над Россией, пробуждается мокшанский улус......
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20.11.2022 16:27 Відповісти
РосЗМІ встановили поіменно понад 9 тис. російських окупантів, ліквідованих в Україні, 259 з них - мобілізовані
=================
і ще хочеться тим россмі такою херньою займатися
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20.11.2022 16:35 Відповісти
нуль забули дописати до цієї цифри
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20.11.2022 16:55 Відповісти
а цих...порахували?
///
Підступи до Бахмута усіяні тілами мертвих російських військових.
Десятки трупів так і залишаються лежати на полях, звідки їх ніхто не забирає

https://t.me/glavcomua/18759 https://t.me/glavcomua/18759

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20.11.2022 18:17 Відповісти
Тільки 9 тис? Чуваки, так повільно тільки олігофрени і москалі рахують. ЗСУ вам набагато швидше підкидає роботи.
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20.11.2022 20:11 Відповісти
 
 