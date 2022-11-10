УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13443 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 550 68

Втрати РФ у 10 разів перевищують українські, - Зеленський

зеленський

Росія зазнає величезних втрат на війні проти України. Вони у 10 разів перевищують втрати української армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

Глава держави прокоментував заяву Пентагону про те, що Росія втратила половину своїх танків у війні проти України. Він вважає, що такі оцінки є близькими до реальності.

"Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності - хоча, відверто кажучи, повної реальності, особливо за особовим складом, ніхто не знає", - заявив Зеленський.

При цьому президент зазначив, що Росія зазнала вдесятеро більше втрат, ніж Україна. Він наголосив, що не може назвати точні цифри, але є "дуже суттєва різниця".

Також Зеленський додав, що командування РФ не шкодує солдатів і використовує їх як "гарматне м'ясо". Тому російські втрати набагато більші.

"Кожного разу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію чи бронетехніку, йдеться не просто про озброєння, а насамперед про захист наших військових", - сказав гарант.

Зеленський підкреслив, що артилерія, надана США та Європою, змогла допомогти "зламати" російський військовий наступ.

"Ми їх зупинили, ми деокупували більшу частину нашої території. І цьому справді допомогла артилерія та нові технології", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 100 тис. військових РФ було вбито або поранено в Україні, - Пентагон

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) втрати (4532)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
А могли б перевищувати у 20 разів (умовно), якби ти готувався до війни, а не до здачі територій та шашликів.
Хоча ні, тоді би повномасштабного вторгення не було б взагалі, бо кацапи розуміли би, що їм тут п#зда.
показати весь коментар
10.11.2022 13:23 Відповісти
+42
показати весь коментар
10.11.2022 13:30 Відповісти
+41
Як цей дебіл вже втомив. Буквально вчора ще раз подивився відос, як воно по-хамські себе поводило з вйськовими у зоні АТО ще до війни. Цей "нелох" сорокадворічний, який намагався вдавати із себе якогось кримінального авторитета. Якщо хтось думає, що воно змінилося після початку війни, то вони глибоко помиляються. Цей криворізький пацанчик ще й досі малорос, який у побуті спілкується росіською та під ковдрою дивиться камєдіклаб. Якби не ЗСУ цей чорт поздавав би все і втік на якісь острови, де на нього чекав би банківський рахунок з кругленькою сумою.
показати весь коментар
10.11.2022 13:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А могли б перевищувати у 20 разів (умовно), якби ти готувався до війни, а не до здачі територій та шашликів.
Хоча ні, тоді би повномасштабного вторгення не було б взагалі, бо кацапи розуміли би, що їм тут п#зда.
показати весь коментар
10.11.2022 13:23 Відповісти
Я еще в 2014-ом говорил что нас спасет только тотальное сопротивление,на меня как на чудика смотрели.
показати весь коментар
10.11.2022 13:24 Відповісти
Ну, було...було. Ладно, не дуйся...
показати весь коментар
10.11.2022 13:26 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 13:30 Відповісти
Тільки мені здається, що Зелерский побіг на марафон з пропогандонами Раші ? Може зтось йому присовітує розумніші заяви робити .
показати весь коментар
10.11.2022 13:32 Відповісти
Це у вас в кацапстанi "присовітує". Украi'нською "радити".
показати весь коментар
10.11.2022 16:21 Відповісти
Тільки знищенням живої сили північних варварів та перетворенням у непрацездатних калік виживших щоб були наглядною агітаціею за мир, ми зможемо відстояти Україну незважаючи на настрої вождів та плебса в мордорі та вой гуманістів. По ліквідованій техніки і авіації ворога, ЗСУ вже добились небачених успіхів.
показати весь коментар
10.11.2022 13:34 Відповісти
Як цей дебіл вже втомив. Буквально вчора ще раз подивився відос, як воно по-хамські себе поводило з вйськовими у зоні АТО ще до війни. Цей "нелох" сорокадворічний, який намагався вдавати із себе якогось кримінального авторитета. Якщо хтось думає, що воно змінилося після початку війни, то вони глибоко помиляються. Цей криворізький пацанчик ще й досі малорос, який у побуті спілкується росіською та під ковдрою дивиться камєдіклаб. Якби не ЗСУ цей чорт поздавав би все і втік на якісь острови, де на нього чекав би банківський рахунок з кругленькою сумою.
показати весь коментар
10.11.2022 13:40 Відповісти
Знаете,когда то давно,очень давно....Была програма,вроде на Интере.Вэлыки Украинцы.......Выбирал народ,но в студии были эксперты артисты и прочие трутни.Я хорошо помню,очень хорошо что сказал там.....молодой артист Зеленский,про украинцев.Не могу сейчас найти тот видоссс.........Очень жаль,там всё понятно.Это я к вашему посту написал....ибо для меня всё ясно.
показати весь коментар
10.11.2022 13:46 Відповісти
Та можна так не заглиблюватися в історію. Достатньо згадати його слова про Україну, яку він порівнює з повією...
показати весь коментар
10.11.2022 13:49 Відповісти
Патамушта тупые... Патамушта малоросы... Патамушта хатели как сериале...
показати весь коментар
10.11.2022 15:24 Відповісти
Втраты.......Тоесть,Зеленский имеет ввиду и человеческие потери....???Мне русьню,которая пришла сюда за цветами...не особо жалко,Захватчики как ни как.Но по нашей статистике только мёртвых совсем,у руських под 80к......Тоесть у нас 8???Последнее что озвучивали вроде 9 тысяч наших героев...нет.
показати весь коментар
10.11.2022 13:40 Відповісти
втрати росіян підрахувати неможливо,наші пишуть мінімум 79 тис,невідомо скільки їх хаймерс дефрагментував.тим більше кацапи цю інформацію приховують а можливо потім і знищать.
показати весь коментар
10.11.2022 13:45 Відповісти
У зе з математикою погано, Ви не зрозуміли з "з/п вчітелям" яке він обіцяв?
показати весь коментар
10.11.2022 13:52 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/63568736 Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка ... навів дані про втрати сторін з початку повномасштабного вторгнення РФ. "Йдеться про кількість убитих і поранених російських військових на рівні значно більше 100 тисяч. Ймовірно, те саме - з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань", - заявив він. Також, за його оцінками, було вбито близько 40 тис. мирних громадян України.

Це він цю "заяву Пентагону" коментує?
показати весь коментар
10.11.2022 13:45 Відповісти
є чим пишатися? чи вихвалятися?
але ж кожний з тих, хто вже НІКОЛИ не посміхнеться і не обійме свою дитину чи матір був комусь єдиним і неповторним....
я пишу і плачу... бо я знаю про що кажу !!!!
Герої не вмирають...
.....
.....
а гівно не тоне !!!! (вибачте)
показати весь коментар
10.11.2022 13:47 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 13:47 Відповісти
Ще б про ширинку додав пропозицію і портрет був би повний.
показати весь коментар
10.11.2022 13:51 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 13:50 Відповісти
Ніт. Українці у безглузди атаки як оашисти не ходять й командування України цінує солдатів а не "баби ісчо наражают". Так що дуже реально що русні наші більше б'ють ніж гинуть Захищаючи свою землю.
показати весь коментар
10.11.2022 13:54 Відповісти
У еападників і армії яка працює по радянським стандартам і по радянській медицині і евакуації втрати у 3 - 4 рази вище, а може і у пять.
В курсі що у кацапів використовують ще радянські турнікети для зупинки крові і в совковій аптечці де окрім бинтів і вати по суті нічого немає, бо знеболююче відтіля покрали. Як по твоєму багато 300 тих у кацапів виживають ??
показати весь коментар
10.11.2022 13:58 Відповісти
То не турникеты, а жгуты Эсмарха. Вдумайтесь, 21 век и жгуты Эсмарха.
показати весь коментар
10.11.2022 18:13 Відповісти
24 лютого 2022 РОКУ Зе ВЛАДА В ПАНИЦІ КАЖЕ ЗАХОДУ ЩО СНАРЯДІВ У НЕЇ ЗАЛИШИЛОСЬ НА ДВА ДНІ ЗБРОЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ З РАШИСТАМИ 🤣
показати весь коментар
10.11.2022 13:53 Відповісти
нехай скаже правду про наші втрати..хоча вважаю не на часі щоб не "травмувати" і так травмоване суспільство. Війна закінчиться і дізнаємось, як по Іловайську. Не впевнений що вони нижчі або рівні кацапським. Тільки Маріуполь пишуть про більше 6 тис. військових загиблих. А мирне населення то наразі мабудь ніхто й приблизно не скаже до повної деокупації
показати весь коментар
10.11.2022 13:59 Відповісти
Одному вже написав, подумай над прочитаним.

У нападників і армії яка працює по радянським стандартам і по радянській медицині і евакуації втрати у 3 - 4 рази вище, а може і у пять, а це армія кацапів.
В курсі що у кацапів використовують ще радянські турнікети для зупинки крові і в совковій аптечці де окрім бинтів і вати по суті нічого немає, бо знеболююче відтіля покрали. Як по твоєму багато 300 тих у кацапів виживають ??

Втрати таки великі - навіть 10 тисяч загиблих з ЗСУ це забагато.
показати весь коментар
10.11.2022 14:02 Відповісти
про які турнікети та 10 тис ви кажете??? спустітся на землю. Повторюсь бо вже повдомляли лише в Маріуполі бідьше 6 тис загиблих це без цивільних. Основні втрати були на сході і на початку війни коли не було ні бронежилетів ні турнікетів, ні джавелінів, лише автомати та подекуди РПГ...
показати весь коментар
10.11.2022 14:35 Відповісти
Та ти шо, статистика від рашаінфорбюро чи відкіля.
Взагалі в Марікє загинуло біля 50 тисяч мирного населення, а от про військових з якої стелі ти береш цифори не знаю.
показати весь коментар
10.11.2022 15:42 Відповісти
Якщо ви не знаєте про які цифри йдеться, як ви можете оспорювати будь які інші цифри?
показати весь коментар
10.11.2022 23:15 Відповісти
Як що ти не дебіл і в тебе є вся інформація по Маріуполю, то що ти тут муйню пишеш.
показати весь коментар
11.11.2022 00:28 Відповісти
Ви зі мною з однієї кружки не пили і в одному полі не срали. Але вам би спочатку подумати, що ви хочете написати, а тоді братися. Інакше виходить та муйня, яку згададуєте. У мене немає всієї інформації. А про ту, яка є, я собі тихо мовчу, і не лізу на стелю. Проте не подаю висосані з пальця міркування на підтвердження наскрізь брехливих відосиків найвеличнішого.
показати весь коментар
11.11.2022 00:52 Відповісти
Ну то і йди по адресі руцкого корабля, якого муя ти на мої пости свої коменти ліпиш.
показати весь коментар
11.11.2022 00:57 Відповісти
Ви, як на мене, не зрозуміли, куди ви прийшли і куди потім підете, але це не дивно.
показати весь коментар
11.11.2022 01:03 Відповісти
Адресу ти вже знаєш, не змушуй повторювати.
показати весь коментар
11.11.2022 01:08 Відповісти
Seniores - priores.
показати весь коментар
11.11.2022 01:16 Відповісти
В общем, в реальности потери русни в 3-4 раза больше,но в 10 раз это может быть на отдельных участках-типа Донбасса или Харьковщины
показати весь коментар
10.11.2022 14:01 Відповісти
не порійнй мо..калів з українцями,полководець хр...новий
показати весь коментар
10.11.2022 14:02 Відповісти
А зехвойда про здачу без супротиву півдня України не хоче розповісти?
Вважаю що усі загиблі на півдні на його совісті!
Пропоную усім подивитися ось це відео від Гео, задля розуміння хто такий зе і його кодло: https://www.youtube.com/watch?v=4UCBGqaldh0
показати весь коментар
10.11.2022 14:02 Відповісти
А втрати серед мирного населення ??
показати весь коментар
10.11.2022 14:04 Відповісти
на заняттях з тактики вчили, що наступаючим для успіху треба створити перевагу в людях і зброї мінімум в три рази, на ділянці прориву - в п'ять. це за умови, що обороняються на заздалегідь обладнаних в інженерному відношенні позиціях, а не в стилі "маневренної оборони". думаю, що заява презедента, м'яко кажучи, занадто оптимістична.
показати весь коментар
10.11.2022 14:04 Відповісти
Необхідність створення оперативної переваги не означає, що кількість втрат повторює співвідношення переваги. Якщо перевага менша, співвідношення втрат збільшується, якщо більша, співвідношення зменшується. Якщо сторона, що наступає, має значну перевагу в кількості і якості озброєння, тактиці, зв'язку, співвідношення може бути протилежним.
показати весь коментар
11.11.2022 00:53 Відповісти
Краще б ми втратили тебе ,до війни...
показати весь коментар
10.11.2022 14:13 Відповісти
а мирне населення?Буча,Ірпінь,Маріуполь і т.д.!?
показати весь коментар
10.11.2022 14:17 Відповісти
по мирному населению смело можешь считать, что гражданских погибло втрое больше, чем военных... минимум... Это сейчас еще правобережье и Херсон освободят и мы там найдем еще и еще...
показати весь коментар
10.11.2022 15:59 Відповісти
Ось іще одне відео по притулі, я в а х у є якщо це все правда то в мене нема слів: https://www.facebook.com/groups/537954326658645/user/100006146823607/
показати весь коментар
10.11.2022 14:30 Відповісти
уже заспамили,про що хоч було?
показати весь коментар
10.11.2022 23:32 Відповісти
Там було відео від волонтера. Розповідав як він і військові приходили за допомогою до притули, і як він на них охорону цькував, та обзивав ган-ми. А також розповідав як до комбата приїзджали з ЗСУ люди які займаються розподіленням техніки та *********** та вимагали підписати акти поставок на автомобілі, бойове спорядження, та зброю. Але без постачання... комбат відмовлявся і питав де це все а йому відповідали, а там на сьомому поверсі будинка, квартира наліво (натякали на його дитину де живе та де вчиться). Розказував за притулу що він шахрай, авто які проходили як безкоштовна допомога, притула афішував як це його покупка за зібрані кошти. Писав заяву в органи, ті перевіряли його фінансову діяльність і до нього почали приходити представники з СБУ та вести бесіди. Розказував за СБУ, що там є чесні люди - приходять до свого начальника з доказами а той їх відсилає та погрожує - у вас вже є місце роботи? Волонтер був готовий представити докази і свідків. Нажаль наразі видео зникло і сам блогер який це все виклав теж заблокований. Ось так якщо кратко я вам передав суть ролика.
показати весь коментар
11.11.2022 02:31 Відповісти
Упс ссилка знову працює - дивіться самі, відео "Коля Саранча"
показати весь коментар
11.11.2022 02:42 Відповісти
в последние пару месяцев это реально так, поскольку рашисты в лучших традициях "дедов" стали затыкать дыры на фронте мобиками и бросаться в самоубийственные атаки под Бахмутом и Соледаром. Да и арта наша благодаря поставкам вышла на высокий уровень, не говоря уж о чудо-хаймарсах... Но в целом, если за весь период соотношение потерь 1 к 5 где-то...
Только это если считать днр+лнр+наёмники и зеки Вагнера+схваченные на оккупированных территориях - короче всё то, что рашисты вообще не считают за людей.
показати весь коментар
10.11.2022 15:58 Відповісти
Нафига эта арифметика ликвидации собственных пройобов ?!

Где текст Пакта о капитуляции РФ для изучения народом УКраины и внесения поправок ?
показати весь коментар
10.11.2022 16:03 Відповісти
Шо ти мелиш...До військових втрат, додай туди цивільні врати, таких міст як Маріуполь...І тоді й сам будеш в ****.
показати весь коментар
10.11.2022 16:10 Відповісти
Про втрати ....
Цікаво скільки Зе втратив інтелекту споживаннями різних білих порошків за свою акторську крєру.
показати весь коментар
10.11.2022 16:51 Відповісти
Ну це якщо рахувати військових. А якщо порахувати людські втрати ,які перевищують 100000, зруйновані міста і скалічені долі. То співвідношення буде іншим, і не на користь України.
показати весь коментар
10.11.2022 17:00 Відповісти
Віслюк дістав!!!!
показати весь коментар
10.11.2022 18:49 Відповісти
 
 