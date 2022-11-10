Втрати РФ у 10 разів перевищують українські, - Зеленський
Росія зазнає величезних втрат на війні проти України. Вони у 10 разів перевищують втрати української армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.
Глава держави прокоментував заяву Пентагону про те, що Росія втратила половину своїх танків у війні проти України. Він вважає, що такі оцінки є близькими до реальності.
"Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності - хоча, відверто кажучи, повної реальності, особливо за особовим складом, ніхто не знає", - заявив Зеленський.
При цьому президент зазначив, що Росія зазнала вдесятеро більше втрат, ніж Україна. Він наголосив, що не може назвати точні цифри, але є "дуже суттєва різниця".
Також Зеленський додав, що командування РФ не шкодує солдатів і використовує їх як "гарматне м'ясо". Тому російські втрати набагато більші.
"Кожного разу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію чи бронетехніку, йдеться не просто про озброєння, а насамперед про захист наших військових", - сказав гарант.
Зеленський підкреслив, що артилерія, надана США та Європою, змогла допомогти "зламати" російський військовий наступ.
"Ми їх зупинили, ми деокупували більшу частину нашої території. І цьому справді допомогла артилерія та нові технології", - додав Зеленський.
Хоча ні, тоді би повномасштабного вторгення не було б взагалі, бо кацапи розуміли би, що їм тут п#зда.
Це він цю "заяву Пентагону" коментує?
але ж кожний з тих, хто вже НІКОЛИ не посміхнеться і не обійме свою дитину чи матір був комусь єдиним і неповторним....
я пишу і плачу... бо я знаю про що кажу !!!!
Герої не вмирають...
.....
.....
а гівно не тоне !!!! (вибачте)
В курсі що у кацапів використовують ще радянські турнікети для зупинки крові і в совковій аптечці де окрім бинтів і вати по суті нічого немає, бо знеболююче відтіля покрали. Як по твоєму багато 300 тих у кацапів виживають ??
У нападників і армії яка працює по радянським стандартам і по радянській медицині і евакуації втрати у 3 - 4 рази вище, а може і у пять, а це армія кацапів.
В курсі що у кацапів використовують ще радянські турнікети для зупинки крові і в совковій аптечці де окрім бинтів і вати по суті нічого немає, бо знеболююче відтіля покрали. Як по твоєму багато 300 тих у кацапів виживають ??
Втрати таки великі - навіть 10 тисяч загиблих з ЗСУ це забагато.
Взагалі в Марікє загинуло біля 50 тисяч мирного населення, а от про військових з якої стелі ти береш цифори не знаю.
Вважаю що усі загиблі на півдні на його совісті!
Пропоную усім подивитися ось це відео від Гео, задля розуміння хто такий зе і його кодло: https://www.youtube.com/watch?v=4UCBGqaldh0
Только это если считать днр+лнр+наёмники и зеки Вагнера+схваченные на оккупированных территориях - короче всё то, что рашисты вообще не считают за людей.
Где текст Пакта о капитуляции РФ для изучения народом УКраины и внесения поправок ?
Цікаво скільки Зе втратив інтелекту споживаннями різних білих порошків за свою акторську крєру.