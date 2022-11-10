Потери РФ в 10 раз превышают украинские, - Зеленский
Россия несет огромные потери на войне против Украины. Они в десять раз превышают потери украинской армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.
Глава государства прокомментировал заявление Пентагона о том, что Россия лишилась половины своих танков в войне против Украины. Он считает, что такие оценки близки к реальности.
"Я думаю, что это более-менее соответствует действительности – хотя, откровенно говоря, полной реальности, особенно по личному составу, никто не знает", - заявил Зеленский.
При этом президент отметил, что Россия понесла в десять раз больше потерь, чем Украина. Он подчеркнул, что не может назвать точные цифры, но есть "очень существенная разница".
Также Зеленский добавил, что командование РФ не жалеет солдат и использует их как "пушечное мясо". Поэтому российские потери гораздо больше.
"Каждый раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а, прежде всего, о защите наших военных", - сказал гарант.
Зеленский подчеркнул, что артиллерия, предоставленная США и Европой, смогла помочь "сломать" российское военное наступление.
"Мы их остановили, мы деоккупировали большую часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии", - добавил Зеленский.
Хоча ні, тоді би повномасштабного вторгення не було б взагалі, бо кацапи розуміли би, що їм тут п#зда.
Це він цю "заяву Пентагону" коментує?
але ж кожний з тих, хто вже НІКОЛИ не посміхнеться і не обійме свою дитину чи матір був комусь єдиним і неповторним....
я пишу і плачу... бо я знаю про що кажу !!!!
Герої не вмирають...
.....
.....
а гівно не тоне !!!! (вибачте)
В курсі що у кацапів використовують ще радянські турнікети для зупинки крові і в совковій аптечці де окрім бинтів і вати по суті нічого немає, бо знеболююче відтіля покрали. Як по твоєму багато 300 тих у кацапів виживають ??
У нападників і армії яка працює по радянським стандартам і по радянській медицині і евакуації втрати у 3 - 4 рази вище, а може і у пять, а це армія кацапів.
В курсі що у кацапів використовують ще радянські турнікети для зупинки крові і в совковій аптечці де окрім бинтів і вати по суті нічого немає, бо знеболююче відтіля покрали. Як по твоєму багато 300 тих у кацапів виживають ??
Втрати таки великі - навіть 10 тисяч загиблих з ЗСУ це забагато.
Взагалі в Марікє загинуло біля 50 тисяч мирного населення, а от про військових з якої стелі ти береш цифори не знаю.
Вважаю що усі загиблі на півдні на його совісті!
Пропоную усім подивитися ось це відео від Гео, задля розуміння хто такий зе і його кодло: https://www.youtube.com/watch?v=4UCBGqaldh0
Только это если считать днр+лнр+наёмники и зеки Вагнера+схваченные на оккупированных территориях - короче всё то, что рашисты вообще не считают за людей.
Где текст Пакта о капитуляции РФ для изучения народом УКраины и внесения поправок ?
Цікаво скільки Зе втратив інтелекту споживаннями різних білих порошків за свою акторську крєру.