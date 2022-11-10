РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
Потери РФ в 10 раз превышают украинские, - Зеленский

зеленський

Россия несет огромные потери на войне против Украины. Они в десять раз превышают потери украинской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

Глава государства прокомментировал заявление Пентагона о том, что Россия лишилась половины своих танков в войне против Украины. Он считает, что такие оценки близки к реальности.

"Я думаю, что это более-менее соответствует действительности – хотя, откровенно говоря, полной реальности, особенно по личному составу, никто не знает", - заявил Зеленский.

При этом президент отметил, что Россия понесла в десять раз больше потерь, чем Украина. Он подчеркнул, что не может назвать точные цифры, но есть "очень существенная разница".

Также Зеленский добавил, что командование РФ не жалеет солдат и использует их как "пушечное мясо". Поэтому российские потери гораздо больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 78 690 человек (+740 в сутки), 2 804 танка, 1 805 артсистем, 5 682 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

"Каждый раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а, прежде всего, о защите наших военных", - сказал гарант.

Зеленский подчеркнул, что артиллерия, предоставленная США и Европой, смогла помочь "сломать" российское военное наступление.

"Мы их остановили, мы деоккупировали большую часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (21582) потери (4516)
+44
А могли б перевищувати у 20 разів (умовно), якби ти готувався до війни, а не до здачі територій та шашликів.
Хоча ні, тоді би повномасштабного вторгення не було б взагалі, бо кацапи розуміли би, що їм тут п#зда.
10.11.2022 13:23 Ответить
+42
10.11.2022 13:30 Ответить
+41
Як цей дебіл вже втомив. Буквально вчора ще раз подивився відос, як воно по-хамські себе поводило з вйськовими у зоні АТО ще до війни. Цей "нелох" сорокадворічний, який намагався вдавати із себе якогось кримінального авторитета. Якщо хтось думає, що воно змінилося після початку війни, то вони глибоко помиляються. Цей криворізький пацанчик ще й досі малорос, який у побуті спілкується росіською та під ковдрою дивиться камєдіклаб. Якби не ЗСУ цей чорт поздавав би все і втік на якісь острови, де на нього чекав би банківський рахунок з кругленькою сумою.
10.11.2022 13:40 Ответить
А могли б перевищувати у 20 разів (умовно), якби ти готувався до війни, а не до здачі територій та шашликів.
Хоча ні, тоді би повномасштабного вторгення не було б взагалі, бо кацапи розуміли би, що їм тут п#зда.
10.11.2022 13:23 Ответить
Я еще в 2014-ом говорил что нас спасет только тотальное сопротивление,на меня как на чудика смотрели.
10.11.2022 13:24 Ответить
Ну, було...було. Ладно, не дуйся...
10.11.2022 13:26 Ответить
10.11.2022 13:30 Ответить
Тільки мені здається, що Зелерский побіг на марафон з пропогандонами Раші ? Може зтось йому присовітує розумніші заяви робити .
10.11.2022 13:32 Ответить
Це у вас в кацапстанi "присовітує". Украi'нською "радити".
10.11.2022 16:21 Ответить
Тільки знищенням живої сили північних варварів та перетворенням у непрацездатних калік виживших щоб були наглядною агітаціею за мир, ми зможемо відстояти Україну незважаючи на настрої вождів та плебса в мордорі та вой гуманістів. По ліквідованій техніки і авіації ворога, ЗСУ вже добились небачених успіхів.
10.11.2022 13:34 Ответить
Як цей дебіл вже втомив. Буквально вчора ще раз подивився відос, як воно по-хамські себе поводило з вйськовими у зоні АТО ще до війни. Цей "нелох" сорокадворічний, який намагався вдавати із себе якогось кримінального авторитета. Якщо хтось думає, що воно змінилося після початку війни, то вони глибоко помиляються. Цей криворізький пацанчик ще й досі малорос, який у побуті спілкується росіською та під ковдрою дивиться камєдіклаб. Якби не ЗСУ цей чорт поздавав би все і втік на якісь острови, де на нього чекав би банківський рахунок з кругленькою сумою.
10.11.2022 13:40 Ответить
Знаете,когда то давно,очень давно....Была програма,вроде на Интере.Вэлыки Украинцы.......Выбирал народ,но в студии были эксперты артисты и прочие трутни.Я хорошо помню,очень хорошо что сказал там.....молодой артист Зеленский,про украинцев.Не могу сейчас найти тот видоссс.........Очень жаль,там всё понятно.Это я к вашему посту написал....ибо для меня всё ясно.
10.11.2022 13:46 Ответить
Та можна так не заглиблюватися в історію. Достатньо згадати його слова про Україну, яку він порівнює з повією...
10.11.2022 13:49 Ответить
Патамушта тупые... Патамушта малоросы... Патамушта хатели как сериале...
10.11.2022 15:24 Ответить
Втраты.......Тоесть,Зеленский имеет ввиду и человеческие потери....???Мне русьню,которая пришла сюда за цветами...не особо жалко,Захватчики как ни как.Но по нашей статистике только мёртвых совсем,у руських под 80к......Тоесть у нас 8???Последнее что озвучивали вроде 9 тысяч наших героев...нет.
10.11.2022 13:40 Ответить
втрати росіян підрахувати неможливо,наші пишуть мінімум 79 тис,невідомо скільки їх хаймерс дефрагментував.тим більше кацапи цю інформацію приховують а можливо потім і знищать.
10.11.2022 13:45 Ответить
У зе з математикою погано, Ви не зрозуміли з "з/п вчітелям" яке він обіцяв?
10.11.2022 13:52 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/63568736 Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка ... навів дані про втрати сторін з початку повномасштабного вторгнення РФ. "Йдеться про кількість убитих і поранених російських військових на рівні значно більше 100 тисяч. Ймовірно, те саме - з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань", - заявив він. Також, за його оцінками, було вбито близько 40 тис. мирних громадян України.

Це він цю "заяву Пентагону" коментує?
10.11.2022 13:45 Ответить
є чим пишатися? чи вихвалятися?
але ж кожний з тих, хто вже НІКОЛИ не посміхнеться і не обійме свою дитину чи матір був комусь єдиним і неповторним....
я пишу і плачу... бо я знаю про що кажу !!!!
Герої не вмирають...
.....
.....
а гівно не тоне !!!! (вибачте)
10.11.2022 13:47 Ответить
10.11.2022 13:47 Ответить
Ще б про ширинку додав пропозицію і портрет був би повний.
10.11.2022 13:51 Ответить
10.11.2022 13:50 Ответить
Ніт. Українці у безглузди атаки як оашисти не ходять й командування України цінує солдатів а не "баби ісчо наражают". Так що дуже реально що русні наші більше б'ють ніж гинуть Захищаючи свою землю.
10.11.2022 13:54 Ответить
У еападників і армії яка працює по радянським стандартам і по радянській медицині і евакуації втрати у 3 - 4 рази вище, а може і у пять.
В курсі що у кацапів використовують ще радянські турнікети для зупинки крові і в совковій аптечці де окрім бинтів і вати по суті нічого немає, бо знеболююче відтіля покрали. Як по твоєму багато 300 тих у кацапів виживають ??
10.11.2022 13:58 Ответить
То не турникеты, а жгуты Эсмарха. Вдумайтесь, 21 век и жгуты Эсмарха.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:13 Ответить
24 лютого 2022 РОКУ Зе ВЛАДА В ПАНИЦІ КАЖЕ ЗАХОДУ ЩО СНАРЯДІВ У НЕЇ ЗАЛИШИЛОСЬ НА ДВА ДНІ ЗБРОЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ З РАШИСТАМИ 🤣
10.11.2022 13:53 Ответить
нехай скаже правду про наші втрати..хоча вважаю не на часі щоб не "травмувати" і так травмоване суспільство. Війна закінчиться і дізнаємось, як по Іловайську. Не впевнений що вони нижчі або рівні кацапським. Тільки Маріуполь пишуть про більше 6 тис. військових загиблих. А мирне населення то наразі мабудь ніхто й приблизно не скаже до повної деокупації
10.11.2022 13:59 Ответить
Одному вже написав, подумай над прочитаним.

У нападників і армії яка працює по радянським стандартам і по радянській медицині і евакуації втрати у 3 - 4 рази вище, а може і у пять, а це армія кацапів.
В курсі що у кацапів використовують ще радянські турнікети для зупинки крові і в совковій аптечці де окрім бинтів і вати по суті нічого немає, бо знеболююче відтіля покрали. Як по твоєму багато 300 тих у кацапів виживають ??

Втрати таки великі - навіть 10 тисяч загиблих з ЗСУ це забагато.
10.11.2022 14:02 Ответить
про які турнікети та 10 тис ви кажете??? спустітся на землю. Повторюсь бо вже повдомляли лише в Маріуполі бідьше 6 тис загиблих це без цивільних. Основні втрати були на сході і на початку війни коли не було ні бронежилетів ні турнікетів, ні джавелінів, лише автомати та подекуди РПГ...
10.11.2022 14:35 Ответить
Та ти шо, статистика від рашаінфорбюро чи відкіля.
Взагалі в Марікє загинуло біля 50 тисяч мирного населення, а от про військових з якої стелі ти береш цифори не знаю.
10.11.2022 15:42 Ответить
Якщо ви не знаєте про які цифри йдеться, як ви можете оспорювати будь які інші цифри?
10.11.2022 23:15 Ответить
Як що ти не дебіл і в тебе є вся інформація по Маріуполю, то що ти тут муйню пишеш.
11.11.2022 00:28 Ответить
Ви зі мною з однієї кружки не пили і в одному полі не срали. Але вам би спочатку подумати, що ви хочете написати, а тоді братися. Інакше виходить та муйня, яку згададуєте. У мене немає всієї інформації. А про ту, яка є, я собі тихо мовчу, і не лізу на стелю. Проте не подаю висосані з пальця міркування на підтвердження наскрізь брехливих відосиків найвеличнішого.
11.11.2022 00:52 Ответить
Ну то і йди по адресі руцкого корабля, якого муя ти на мої пости свої коменти ліпиш.
11.11.2022 00:57 Ответить
Ви, як на мене, не зрозуміли, куди ви прийшли і куди потім підете, але це не дивно.
11.11.2022 01:03 Ответить
Адресу ти вже знаєш, не змушуй повторювати.
11.11.2022 01:08 Ответить
Seniores - priores.
11.11.2022 01:16 Ответить
В общем, в реальности потери русни в 3-4 раза больше,но в 10 раз это может быть на отдельных участках-типа Донбасса или Харьковщины
10.11.2022 14:01 Ответить
не порійнй мо..калів з українцями,полководець хр...новий
10.11.2022 14:02 Ответить
А зехвойда про здачу без супротиву півдня України не хоче розповісти?
Вважаю що усі загиблі на півдні на його совісті!
Пропоную усім подивитися ось це відео від Гео, задля розуміння хто такий зе і його кодло: https://www.youtube.com/watch?v=4UCBGqaldh0
10.11.2022 14:02 Ответить
А втрати серед мирного населення ??
10.11.2022 14:04 Ответить
на заняттях з тактики вчили, що наступаючим для успіху треба створити перевагу в людях і зброї мінімум в три рази, на ділянці прориву - в п'ять. це за умови, що обороняються на заздалегідь обладнаних в інженерному відношенні позиціях, а не в стилі "маневренної оборони". думаю, що заява презедента, м'яко кажучи, занадто оптимістична.
10.11.2022 14:04 Ответить
Необхідність створення оперативної переваги не означає, що кількість втрат повторює співвідношення переваги. Якщо перевага менша, співвідношення втрат збільшується, якщо більша, співвідношення зменшується. Якщо сторона, що наступає, має значну перевагу в кількості і якості озброєння, тактиці, зв'язку, співвідношення може бути протилежним.
11.11.2022 00:53 Ответить
Краще б ми втратили тебе ,до війни...
10.11.2022 14:13 Ответить
а мирне населення?Буча,Ірпінь,Маріуполь і т.д.!?
10.11.2022 14:17 Ответить
по мирному населению смело можешь считать, что гражданских погибло втрое больше, чем военных... минимум... Это сейчас еще правобережье и Херсон освободят и мы там найдем еще и еще...
10.11.2022 15:59 Ответить
Ось іще одне відео по притулі, я в а х у є якщо це все правда то в мене нема слів: https://www.facebook.com/groups/537954326658645/user/100006146823607/
10.11.2022 14:30 Ответить
уже заспамили,про що хоч було?
10.11.2022 23:32 Ответить
Там було відео від волонтера. Розповідав як він і військові приходили за допомогою до притули, і як він на них охорону цькував, та обзивав ган-ми. А також розповідав як до комбата приїзджали з ЗСУ люди які займаються розподіленням техніки та *********** та вимагали підписати акти поставок на автомобілі, бойове спорядження, та зброю. Але без постачання... комбат відмовлявся і питав де це все а йому відповідали, а там на сьомому поверсі будинка, квартира наліво (натякали на його дитину де живе та де вчиться). Розказував за притулу що він шахрай, авто які проходили як безкоштовна допомога, притула афішував як це його покупка за зібрані кошти. Писав заяву в органи, ті перевіряли його фінансову діяльність і до нього почали приходити представники з СБУ та вести бесіди. Розказував за СБУ, що там є чесні люди - приходять до свого начальника з доказами а той їх відсилає та погрожує - у вас вже є місце роботи? Волонтер був готовий представити докази і свідків. Нажаль наразі видео зникло і сам блогер який це все виклав теж заблокований. Ось так якщо кратко я вам передав суть ролика.
11.11.2022 02:31 Ответить
Упс ссилка знову працює - дивіться самі, відео "Коля Саранча"
11.11.2022 02:42 Ответить
в последние пару месяцев это реально так, поскольку рашисты в лучших традициях "дедов" стали затыкать дыры на фронте мобиками и бросаться в самоубийственные атаки под Бахмутом и Соледаром. Да и арта наша благодаря поставкам вышла на высокий уровень, не говоря уж о чудо-хаймарсах... Но в целом, если за весь период соотношение потерь 1 к 5 где-то...
Только это если считать днр+лнр+наёмники и зеки Вагнера+схваченные на оккупированных территориях - короче всё то, что рашисты вообще не считают за людей.
10.11.2022 15:58 Ответить
Нафига эта арифметика ликвидации собственных пройобов ?!

Где текст Пакта о капитуляции РФ для изучения народом УКраины и внесения поправок ?
10.11.2022 16:03 Ответить
Шо ти мелиш...До військових втрат, додай туди цивільні врати, таких міст як Маріуполь...І тоді й сам будеш в ****.
10.11.2022 16:10 Ответить
Про втрати ....
Цікаво скільки Зе втратив інтелекту споживаннями різних білих порошків за свою акторську крєру.
10.11.2022 16:51 Ответить
Ну це якщо рахувати військових. А якщо порахувати людські втрати ,які перевищують 100000, зруйновані міста і скалічені долі. То співвідношення буде іншим, і не на користь України.
10.11.2022 17:00 Ответить
Віслюк дістав!!!!
10.11.2022 18:49 Ответить
 
 