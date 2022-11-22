Иран заявил о встрече с Украиной касательно дронов
Иран заявил о якобы проведении экспертной встречи с украинскими специалистами по поставке России ударных беспилотников, которые использует страна-агрессор Россия в войне против Украины.
Об этом сообщило иранское официальное информационное агентство IRNA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.
"На сегодняшний день сделаны важные шаги в совместном взаимодействии оборонных специалистов Ирана и Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены какие-либо недоразумения по этому вопросу", - говорится в сообщении.
А постоянный иранский представитель при ООН в Нью-Йорке заявил, что Иран считает, что "недоразумения, возникшие в этой связи, могут быть решены путем продолжения взаимодействия с Украиной по вопросу о возможных дронах".
При этом в Иране напомнили, что многие годы сотрудничают с Россией в области обороны и науки еще до начала войны в Украине.
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***** Аяттола и генералы КСИР - лживые и циничные мрази.
Так что в ближайшие 100дней это говно не прилетит в Украину...
Нам итак еще предстоит несколько, может даже пять массированных ракетных атак выдержать, так что пусть лучше без иранских вундервафлей они будут.
2. Причина почему Ирану это нужно - что бы не получить еще больше санкций. Но исходя из первого пункта, то у нас нет "морального конфликта" за будущие санкции.
Плюс, выкупим и остальные, которые они собирались продать кацапстану.
В цьому році, коли кризіс, Україна поставила зерна
на 0,5 млрд. долл. Іран на 6 місті по обсягам експорту
зернових з України. Отака подяка.