Иран заявил о встрече с Украиной касательно дронов

Иран заявил о якобы проведении экспертной встречи с украинскими специалистами по поставке России ударных беспилотников, которые использует страна-агрессор Россия в войне против Украины.

Об этом сообщило иранское официальное информационное агентство IRNA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.

"На сегодняшний день сделаны важные шаги в совместном взаимодействии оборонных специалистов Ирана и Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены какие-либо недоразумения по этому вопросу", - говорится в сообщении.

А постоянный иранский представитель при ООН в Нью-Йорке заявил, что Иран считает, что "недоразумения, возникшие в этой связи, могут быть решены путем продолжения взаимодействия с Украиной по вопросу о возможных дронах".

Также смотрите: Десантник 95-й ОДШБ приземлил очередной российский "Орлан-10". ВИДЕО

При этом в Иране напомнили, что многие годы сотрудничают с Россией в области обороны и науки еще до начала войны в Украине.