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Иран заявил о встрече с Украиной касательно дронов

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Иран заявил о якобы проведении экспертной встречи с украинскими специалистами по поставке России ударных беспилотников, которые использует страна-агрессор Россия в войне против Украины.

Об этом сообщило иранское официальное информационное агентство IRNA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент.

"На сегодняшний день сделаны важные шаги в совместном взаимодействии оборонных специалистов Ирана и Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены какие-либо недоразумения по этому вопросу", - говорится в сообщении.

А постоянный иранский представитель при ООН в Нью-Йорке заявил, что Иран считает, что "недоразумения, возникшие в этой связи, могут быть решены путем продолжения взаимодействия с Украиной по вопросу о возможных дронах".

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При этом в Иране напомнили, что многие годы сотрудничают с Россией в области обороны и науки еще до начала войны в Украине.

беспилотник (3783) Иран (1831) дроны (4127)


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Топ комментарии
+52
Тварини, такі ж як і кацапи.
Мабуть Захід таки добряче на хвіст наступив, раз мекають про переговори.
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22.11.2022 11:27 Ответить
+43
Іран ще збитий український літак не розрахувався
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22.11.2022 11:26 Ответить
+28
Пусть дронами отдадут, бартер так сказать, а мы ими по кацапам будем лупить
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22.11.2022 11:28 Ответить
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союзник мога ворога - мій ворог, а не союзник, досить вже цієї "багатовєкторності", на двох стільцях сидіти. Бо ви так замість лапки пожати, щось інше пожмете і то буде не лапка.
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22.11.2022 15:47 Ответить
А вам я так понимаю, лучше иметь как можно больше врагов, и как можно меньше союзников, да ?
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22.11.2022 19:01 Ответить
Информационный шум ни о чем, но необходимый для Ирана, чтобы смягчить возможные санкции) Главное, чтобы везде звучало: Иран, Украина, дроны, взаимодействие)
***** Аяттола и генералы КСИР - лживые и циничные мрази.
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22.11.2022 12:18 Ответить
зпашити тих представників в свинячу шкіру і залити смальцем
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22.11.2022 12:20 Ответить
Спец по дронам объяснил мне вчера...это дерЬмо не летает при минусовой температуре...поскольку китайцы их слепили на бензиновых двигателях.. разогрел взлетел и через пару сотен метров упал...не набрав высоту...
Так что в ближайшие 100дней это говно не прилетит в Украину...
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22.11.2022 12:24 Ответить
Типо жиклеры. при минусах обмерзают, бо в воздухе влага?
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22.11.2022 12:27 Ответить
В принципе насколько я понимаю все тем более инжекторные двигатели которые работают на бензине, могут железно работать устойчиво при минусовых значениях температуры , другое дело что китайские инженеры криворукие его разрабатывали через задницу и дешево , например без водянки и подогрева подачи ТВС в режиме полёта ,а так же создания и прописи грамотных настроек и карт в ЭБУ
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22.11.2022 13:25 Ответить
ну бачите, а тут вже збудилися це гівно купляти у кит...іранців, у великій кількості, мабуть щоб виробництво балістичних ракет, якими нас русскіє хочуть обстрілювати - зафундувати. А потім вимогати санкцій великих і різних на своїх кривдників.
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22.11.2022 15:49 Ответить
Краще хай дадуть коди самоліквідації при перетині кордону
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22.11.2022 12:46 Ответить
Угомонитесь, это хорошо, что встречу проводят, что пытаются что-то лепетать в оправдание, что санкции им неприятны, это всё уменьшает шансы, что продадут еще дронов рашистам и особенно маловероятно, что продадут баллистические ракеты (что хуже дронов на порядок).
Нам итак еще предстоит несколько, может даже пять массированных ракетных атак выдержать, так что пусть лучше без иранских вундервафлей они будут.
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22.11.2022 12:52 Ответить
1. Результат этой встречи - доказать либо это иранские дроны, либо нет. Но дроны все равно поставлены.

2. Причина почему Ирану это нужно - что бы не получить еще больше санкций. Но исходя из первого пункта, то у нас нет "морального конфликта" за будущие санкции.
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22.11.2022 12:55 Ответить
Покажіть їм: Шо на кУЙ... це в ту сторону.((((
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22.11.2022 13:01 Ответить
По бартеру за сбитый наш пассажирский самолет пусть расчитаются своими баллистическими ракетами.
Плюс, выкупим и остальные, которые они собирались продать кацапстану.
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22.11.2022 13:12 Ответить
Прикро, але ніхто не зауважить, що Україна годує Іран.
В цьому році, коли кризіс, Україна поставила зерна
на 0,5 млрд. долл. Іран на 6 місті по обсягам експорту
зернових з України. Отака подяка.
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22.11.2022 14:40 Ответить
сала їм у пшеницю підмішати
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22.11.2022 15:31 Ответить
але якщо будемо купляти зброю чим фінансуватимемо диктаторський проросійський режим Ірану - це всі зауважать.
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22.11.2022 15:51 Ответить
доказано, начали строить завод на болотах мацковии, хойменкнки врать учмлись у рюзке
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22.11.2022 15:18 Ответить
Щось якось такось...Іран...Зустріч з Україною...Ніби Танька пєрєпіхнулась с Ванькой...Фу,***)
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22.11.2022 17:51 Ответить
Зміцнення позицій або легітимізація режиму, який ні перед чим не зупиняється, щоб утримати владу, є безвідповідальною. Режим, який більше не має ніякої легітимності зі своїм народом, не може бути визнаний міжнародною спільнотою як партнер по дипломатичним переговорам.
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22.11.2022 19:40 Ответить
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