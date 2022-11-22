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Новини
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Іран заявив про зустріч з Україною щодо дронів

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Іран заявив про нібито проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями на тему постачання Росії ударних безпілотників, які використовує країна-агресор Росія у війні проти України.

Про це повідомило іранське офіційне інформаційне агентство IRNA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.

"На сьогоднішній день зроблено важливі кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України, і це триватиме доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього питання", - йдеться у повідомленні.

А постійний іранський представник при ООН у Нью-Йорку заявив, що Іран вважає, що "непорозуміння, що виникли у зв'язку з цим, можуть бути вирішені шляхом продовження взаємодії з Україною щодо питання про ймовірні дрони".

Також читайте: Мова йде про місяці, - Ігнат про терміни запуску заводу з виробництва в Росії іранських дронів

При цьому в Ірані нагадали, що багато років співпрацюють з Росією в галузі оборони та науки, ще до початку війни в Україні.

Автор: 

безпілотник (4357) Іран (2070) дрони (4925)


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Топ коментарі
+52
Тварини, такі ж як і кацапи.
Мабуть Захід таки добряче на хвіст наступив, раз мекають про переговори.
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22.11.2022 11:27 Відповісти
+43
Іран ще збитий український літак не розрахувався
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22.11.2022 11:26 Відповісти
+28
Пусть дронами отдадут, бартер так сказать, а мы ими по кацапам будем лупить
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22.11.2022 11:28 Відповісти
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союзник мога ворога - мій ворог, а не союзник, досить вже цієї "багатовєкторності", на двох стільцях сидіти. Бо ви так замість лапки пожати, щось інше пожмете і то буде не лапка.
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22.11.2022 15:47 Відповісти
А вам я так понимаю, лучше иметь как можно больше врагов, и как можно меньше союзников, да ?
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22.11.2022 19:01 Відповісти
Информационный шум ни о чем, но необходимый для Ирана, чтобы смягчить возможные санкции) Главное, чтобы везде звучало: Иран, Украина, дроны, взаимодействие)
***** Аяттола и генералы КСИР - лживые и циничные мрази.
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22.11.2022 12:18 Відповісти
зпашити тих представників в свинячу шкіру і залити смальцем
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22.11.2022 12:20 Відповісти
Спец по дронам объяснил мне вчера...это дерЬмо не летает при минусовой температуре...поскольку китайцы их слепили на бензиновых двигателях.. разогрел взлетел и через пару сотен метров упал...не набрав высоту...
Так что в ближайшие 100дней это говно не прилетит в Украину...
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22.11.2022 12:24 Відповісти
Типо жиклеры. при минусах обмерзают, бо в воздухе влага?
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22.11.2022 12:27 Відповісти
В принципе насколько я понимаю все тем более инжекторные двигатели которые работают на бензине, могут железно работать устойчиво при минусовых значениях температуры , другое дело что китайские инженеры криворукие его разрабатывали через задницу и дешево , например без водянки и подогрева подачи ТВС в режиме полёта ,а так же создания и прописи грамотных настроек и карт в ЭБУ
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22.11.2022 13:25 Відповісти
ну бачите, а тут вже збудилися це гівно купляти у кит...іранців, у великій кількості, мабуть щоб виробництво балістичних ракет, якими нас русскіє хочуть обстрілювати - зафундувати. А потім вимогати санкцій великих і різних на своїх кривдників.
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22.11.2022 15:49 Відповісти
Краще хай дадуть коди самоліквідації при перетині кордону
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22.11.2022 12:46 Відповісти
Угомонитесь, это хорошо, что встречу проводят, что пытаются что-то лепетать в оправдание, что санкции им неприятны, это всё уменьшает шансы, что продадут еще дронов рашистам и особенно маловероятно, что продадут баллистические ракеты (что хуже дронов на порядок).
Нам итак еще предстоит несколько, может даже пять массированных ракетных атак выдержать, так что пусть лучше без иранских вундервафлей они будут.
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22.11.2022 12:52 Відповісти
1. Результат этой встречи - доказать либо это иранские дроны, либо нет. Но дроны все равно поставлены.

2. Причина почему Ирану это нужно - что бы не получить еще больше санкций. Но исходя из первого пункта, то у нас нет "морального конфликта" за будущие санкции.
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22.11.2022 12:55 Відповісти
Покажіть їм: Шо на кУЙ... це в ту сторону.((((
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22.11.2022 13:01 Відповісти
По бартеру за сбитый наш пассажирский самолет пусть расчитаются своими баллистическими ракетами.
Плюс, выкупим и остальные, которые они собирались продать кацапстану.
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22.11.2022 13:12 Відповісти
Прикро, але ніхто не зауважить, що Україна годує Іран.
В цьому році, коли кризіс, Україна поставила зерна
на 0,5 млрд. долл. Іран на 6 місті по обсягам експорту
зернових з України. Отака подяка.
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22.11.2022 14:40 Відповісти
сала їм у пшеницю підмішати
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22.11.2022 15:31 Відповісти
але якщо будемо купляти зброю чим фінансуватимемо диктаторський проросійський режим Ірану - це всі зауважать.
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22.11.2022 15:51 Відповісти
доказано, начали строить завод на болотах мацковии, хойменкнки врать учмлись у рюзке
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22.11.2022 15:18 Відповісти
Щось якось такось...Іран...Зустріч з Україною...Ніби Танька пєрєпіхнулась с Ванькой...Фу,***)
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22.11.2022 17:51 Відповісти
Зміцнення позицій або легітимізація режиму, який ні перед чим не зупиняється, щоб утримати владу, є безвідповідальною. Режим, який більше не має ніякої легітимності зі своїм народом, не може бути визнаний міжнародною спільнотою як партнер по дипломатичним переговорам.
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22.11.2022 19:40 Відповісти
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