Іран заявив про зустріч з Україною щодо дронів

Іран заявив про нібито проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями на тему постачання Росії ударних безпілотників, які використовує країна-агресор Росія у війні проти України.

Про це повідомило іранське офіційне інформаційне агентство IRNA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.

"На сьогоднішній день зроблено важливі кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України, і це триватиме доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього питання", - йдеться у повідомленні.

А постійний іранський представник при ООН у Нью-Йорку заявив, що Іран вважає, що "непорозуміння, що виникли у зв'язку з цим, можуть бути вирішені шляхом продовження взаємодії з Україною щодо питання про ймовірні дрони".

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При цьому в Ірані нагадали, що багато років співпрацюють з Росією в галузі оборони та науки, ще до початку війни в Україні.