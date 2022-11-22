Іран заявив про зустріч з Україною щодо дронів
Іран заявив про нібито проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями на тему постачання Росії ударних безпілотників, які використовує країна-агресор Росія у війні проти України.
Про це повідомило іранське офіційне інформаційне агентство IRNA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.
"На сьогоднішній день зроблено важливі кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України, і це триватиме доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього питання", - йдеться у повідомленні.
А постійний іранський представник при ООН у Нью-Йорку заявив, що Іран вважає, що "непорозуміння, що виникли у зв'язку з цим, можуть бути вирішені шляхом продовження взаємодії з Україною щодо питання про ймовірні дрони".
При цьому в Ірані нагадали, що багато років співпрацюють з Росією в галузі оборони та науки, ще до початку війни в Україні.
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***** Аяттола и генералы КСИР - лживые и циничные мрази.
Так что в ближайшие 100дней это говно не прилетит в Украину...
Нам итак еще предстоит несколько, может даже пять массированных ракетных атак выдержать, так что пусть лучше без иранских вундервафлей они будут.
2. Причина почему Ирану это нужно - что бы не получить еще больше санкций. Но исходя из первого пункта, то у нас нет "морального конфликта" за будущие санкции.
Плюс, выкупим и остальные, которые они собирались продать кацапстану.
В цьому році, коли кризіс, Україна поставила зерна
на 0,5 млрд. долл. Іран на 6 місті по обсягам експорту
зернових з України. Отака подяка.