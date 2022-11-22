Песков отрицает, что Путину перед саммитом G20 передавали вариант мирного соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что Владимиру Путину перед саммитом G20 передавали проект возможного мирного соглашения с Украиной.

Об этом он заявил российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

На вопрос, передавались ли подобные предложения Путину, Песков ответил "нет".

Ранее СМИ сообщали, что в преддверии саммита G20 одна из стран-посредниц в общении России и Украины передала президенту РФ Владимиру Путину рамку возможного "соглашения" для прямых переговоров.

Предложения предполагали возвращение оккупированных и аннексированных территорий на востоке страны в состав Украины, включая Донбасс. Вопросы Крыма и вступление Украины в НАТО предлагали "вынести за скобки" на 7 лет.

Читайте: Новый президент ПА НАТО осудила войну России и призвала поддерживать Украину: "Российские лидеры - настоящие террористы"