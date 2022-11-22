Песков отрицает, что Путину перед саммитом G20 передавали вариант мирного соглашения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что Владимиру Путину перед саммитом G20 передавали проект возможного мирного соглашения с Украиной.
Об этом он заявил российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.
На вопрос, передавались ли подобные предложения Путину, Песков ответил "нет".
Ранее СМИ сообщали, что в преддверии саммита G20 одна из стран-посредниц в общении России и Украины передала президенту РФ Владимиру Путину рамку возможного "соглашения" для прямых переговоров.
Предложения предполагали возвращение оккупированных и аннексированных территорий на востоке страны в состав Украины, включая Донбасс. Вопросы Крыма и вступление Украины в НАТО предлагали "вынести за скобки" на 7 лет.
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Чи це капітуляція? Напевне ні. Хоч і не приємно але це стратегічно правильне рішення, як колись коли в нас не було армії було правильно зробити Мінськ.
Зараз головне щоб інших домовленостей не було що можуть привести до заморожування, бо тоді як ми колись так рф зараз отримає час на протверезіння мобілізованих, час на закупку зброї, техніки та технологій. РФ треба добивати вже. Бажано із військами в москві, стратою членів єдра та путінців і резчленуванням рф та прирощенням України новими територіями у вигляді Ростова, Сочі, Волгодонська і т.п. для формування кордону по географічних перешкодах. Інакше вони будуть нас обстрілювати ракетами та як Іран що раз більше дичіти та що раз частіше погрожувати ядерною зброєю.
По ОТР идёт"Забытая мелодия для флейты"Рязанова,1987.Догилевой в интимной сцене заблюрили грудь.Рязанову в совке разрешали снять обнаженную грудь, а нам в 2022в стране,со слов патриарха,лидере свободного мира, нельзя на нее смотреть.
Вы понимаете,что у нас сейчас хуже, чем в 87?
Не думав що цей "інсайд" стане таким популярним... Так скоро джерело скомпрометується.
На зимові свята пітух хоче оголосити повну мобілізацію, але ще не знає як правильно подати. Планує призвати 2 мільйони біомусору в тому числі 300 тисяч свиноматок гоблінів. (цього разу мобілізувати планують не нацменів, а манкуртів українства та інших європейських народів)
Ціль одна зробити максимальні втрати біомусора і свиноматок та спровокувати цим стадо рф на сприймання цієї війни як народної.
P.S. Ідея як на мене суїцид рф бо це буде повтор подій першої світової - страта царя і всіх бояр разом із їх жінками та дітьми навіть якщо вони грудні. Забиватимуть та потрошитимуть всіх, особливо дітей. Щоб потім не було кому придявити права на майно.