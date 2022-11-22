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Песков отрицает, что Путину перед саммитом G20 передавали вариант мирного соглашения

песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что Владимиру Путину перед саммитом G20 передавали проект возможного мирного соглашения с Украиной.

Об этом он заявил российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

На вопрос, передавались ли подобные предложения Путину, Песков ответил "нет".

Ранее СМИ сообщали, что в преддверии саммита G20 одна из стран-посредниц в общении России и Украины передала президенту РФ Владимиру Путину рамку возможного "соглашения" для прямых переговоров.

Предложения предполагали возвращение оккупированных и аннексированных территорий на востоке страны в состав Украины, включая Донбасс. Вопросы Крыма и вступление Украины в НАТО предлагали "вынести за скобки" на 7 лет.

Читайте: Новый президент ПА НАТО осудила войну России и призвала поддерживать Украину: "Российские лидеры - настоящие террористы"

G20 (300) Песков Дмитрий (1941) путин владимир (31568) переговоры с Россией (1187)


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Топ комментарии
+14
Значит было. Слова туалетного ершика следует всегда воспринимать наоборот
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22.11.2022 16:25 Ответить
+11
*****, пісьці, лаврушці та захарці вірити не можна!
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22.11.2022 16:24 Ответить
+8
Вірити кацапам це обманути себе навмисно.
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22.11.2022 16:25 Ответить
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*****, пісьці, лаврушці та захарці вірити не можна!
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22.11.2022 16:24 Ответить
Вірити кацапам це обманути себе навмисно.
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22.11.2022 16:25 Ответить
Значит было. Слова туалетного ершика следует всегда воспринимать наоборот
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22.11.2022 16:25 Ответить
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22.11.2022 16:29 Ответить
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22.11.2022 16:43 Ответить
значить був варіант капітуляції про що лохматий мовчить.
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22.11.2022 16:46 Ответить
Був натяк в різних джерелах що завдяки Саллівану була домовленість про ми випускаємо росіян разом із технікою з Херсону, а вони не знищують місто в міських боях.

Чи це капітуляція? Напевне ні. Хоч і не приємно але це стратегічно правильне рішення, як колись коли в нас не було армії було правильно зробити Мінськ.

Зараз головне щоб інших домовленостей не було що можуть привести до заморожування, бо тоді як ми колись так рф зараз отримає час на протверезіння мобілізованих, час на закупку зброї, техніки та технологій. РФ треба добивати вже. Бажано із військами в москві, стратою членів єдра та путінців і резчленуванням рф та прирощенням України новими територіями у вигляді Ростова, Сочі, Волгодонська і т.п. для формування кордону по географічних перешкодах. Інакше вони будуть нас обстрілювати ракетами та як Іран що раз більше дичіти та що раз частіше погрожувати ядерною зброєю.
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22.11.2022 17:22 Ответить
це не натяк був, а просто вкид. якби були якісь домовленості, то каци зараз не полірували би артою Херсон.
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22.11.2022 18:31 Ответить
Чому? Якраз навпаки. Домовленості закінчились і вони почали полірувати.
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22.11.2022 19:04 Ответить
то є маячня. я про подібні переговори.
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22.11.2022 19:23 Ответить
Ну з Херсона воно вивело і без постанов...
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22.11.2022 17:07 Ответить
Перша частина угоди норм. А от що це за сім років??? І чому саме сім??? Знов затягують у це болото, з якого ми ніколи не виліземо???
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22.11.2022 16:52 Ответить
Мое мнение посчитали, когда сдохнет х-йло и решать все до конца.
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22.11.2022 17:09 Ответить
Замість здохшого х...ла прийде патрушев-пригожин-кадиров-ще якась хня, і всі варіанти не кращі за х...ло. Будь-яке "винесення за дужки" є лише паузою перед новою війною, до якої руzня підготується краще, поки ми знову будемо будувати дороги та гризтися між собою.
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22.11.2022 18:13 Ответить
Бранимир Пѣрɤнöвич



По ОТР идёт"Забытая мелодия для флейты"Рязанова,1987.Догилевой в интимной сцене заблюрили грудь.Рязанову в совке разрешали снять обнаженную грудь, а нам в 2022в стране,со слов патриарха,лидере свободного мира, нельзя на нее смотреть.
Вы понимаете,что у нас сейчас хуже, чем в 87?
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22.11.2022 16:59 Ответить
Да и грудь сейчас у Догилевой не та... Может поэтому и заблюрили.
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22.11.2022 18:05 Ответить
Бреше, курва-писька, как всегда бреше.
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22.11.2022 17:07 Ответить
А це вже цікаво. Цей "інсайд" появився 11 листопада. (А 15-го інсайд пояснення що пітух вирішив шатати нато, а отже цей мирний план що пропонував Салліван - відкинуто)

Не думав що цей "інсайд" стане таким популярним... Так скоро джерело скомпрометується.
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22.11.2022 17:13 Ответить
Ось вам ще інсайд звідтиж:

На зимові свята пітух хоче оголосити повну мобілізацію, але ще не знає як правильно подати. Планує призвати 2 мільйони біомусору в тому числі 300 тисяч свиноматок гоблінів. (цього разу мобілізувати планують не нацменів, а манкуртів українства та інших європейських народів)

Ціль одна зробити максимальні втрати біомусора і свиноматок та спровокувати цим стадо рф на сприймання цієї війни як народної.

P.S. Ідея як на мене суїцид рф бо це буде повтор подій першої світової - страта царя і всіх бояр разом із їх жінками та дітьми навіть якщо вони грудні. Забиватимуть та потрошитимуть всіх, особливо дітей. Щоб потім не було кому придявити права на майно.
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22.11.2022 17:38 Ответить
Дай то бог, що називається.
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22.11.2022 18:48 Ответить
Зеля все підпише так хутко, що ніхто в Україні не встигне до тями взяти.
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22.11.2022 17:58 Ответить
 
 