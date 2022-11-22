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Пєсков заперечує, що Путіну перед самітом G20 передавали варіант мирної угоди

песков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечує, що Володимиру Путіну перед самітом G20 передавали проєкт можливої мирної угоди з Україною.

Про це він заявив російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

На питання, чи передавалися подібні пропозиції Путіну, Пєсков відповів "ні".

Раніше ЗМІ повідомляли, що напередодні саміту G20 одна із країн-посередниць в спілкуванні Росії і України передала президенту РФ Володимиру Путіну рамку можливої "угоди" для прямих переговорів.

Пропозиції передбачали повернення окупованих та анексованих територій на сході країни в склад України, включно з Донбасом. Питання Криму та вступ України до НАТО пропонували "винести за дужки" на 7 років.

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Автор: 

G20 (323) Пєсков Дмитро (1693) путін володимир (24129) переговори з Росією (1303)


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Топ коментарі
+14
Значит было. Слова туалетного ершика следует всегда воспринимать наоборот
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22.11.2022 16:25 Відповісти
+11
*****, пісьці, лаврушці та захарці вірити не можна!
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22.11.2022 16:24 Відповісти
+8
Вірити кацапам це обманути себе навмисно.
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22.11.2022 16:25 Відповісти
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*****, пісьці, лаврушці та захарці вірити не можна!
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22.11.2022 16:24 Відповісти
Вірити кацапам це обманути себе навмисно.
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22.11.2022 16:25 Відповісти
Значит было. Слова туалетного ершика следует всегда воспринимать наоборот
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22.11.2022 16:25 Відповісти
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22.11.2022 16:29 Відповісти
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22.11.2022 16:43 Відповісти
значить був варіант капітуляції про що лохматий мовчить.
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22.11.2022 16:46 Відповісти
Був натяк в різних джерелах що завдяки Саллівану була домовленість про ми випускаємо росіян разом із технікою з Херсону, а вони не знищують місто в міських боях.

Чи це капітуляція? Напевне ні. Хоч і не приємно але це стратегічно правильне рішення, як колись коли в нас не було армії було правильно зробити Мінськ.

Зараз головне щоб інших домовленостей не було що можуть привести до заморожування, бо тоді як ми колись так рф зараз отримає час на протверезіння мобілізованих, час на закупку зброї, техніки та технологій. РФ треба добивати вже. Бажано із військами в москві, стратою членів єдра та путінців і резчленуванням рф та прирощенням України новими територіями у вигляді Ростова, Сочі, Волгодонська і т.п. для формування кордону по географічних перешкодах. Інакше вони будуть нас обстрілювати ракетами та як Іран що раз більше дичіти та що раз частіше погрожувати ядерною зброєю.
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22.11.2022 17:22 Відповісти
це не натяк був, а просто вкид. якби були якісь домовленості, то каци зараз не полірували би артою Херсон.
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22.11.2022 18:31 Відповісти
Чому? Якраз навпаки. Домовленості закінчились і вони почали полірувати.
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22.11.2022 19:04 Відповісти
то є маячня. я про подібні переговори.
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22.11.2022 19:23 Відповісти
Ну з Херсона воно вивело і без постанов...
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22.11.2022 17:07 Відповісти
Перша частина угоди норм. А от що це за сім років??? І чому саме сім??? Знов затягують у це болото, з якого ми ніколи не виліземо???
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22.11.2022 16:52 Відповісти
Мое мнение посчитали, когда сдохнет х-йло и решать все до конца.
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22.11.2022 17:09 Відповісти
Замість здохшого х...ла прийде патрушев-пригожин-кадиров-ще якась хня, і всі варіанти не кращі за х...ло. Будь-яке "винесення за дужки" є лише паузою перед новою війною, до якої руzня підготується краще, поки ми знову будемо будувати дороги та гризтися між собою.
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22.11.2022 18:13 Відповісти
Бранимир Пѣрɤнöвич



По ОТР идёт"Забытая мелодия для флейты"Рязанова,1987.Догилевой в интимной сцене заблюрили грудь.Рязанову в совке разрешали снять обнаженную грудь, а нам в 2022в стране,со слов патриарха,лидере свободного мира, нельзя на нее смотреть.
Вы понимаете,что у нас сейчас хуже, чем в 87?
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22.11.2022 16:59 Відповісти
Да и грудь сейчас у Догилевой не та... Может поэтому и заблюрили.
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22.11.2022 18:05 Відповісти
Бреше, курва-писька, как всегда бреше.
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22.11.2022 17:07 Відповісти
А це вже цікаво. Цей "інсайд" появився 11 листопада. (А 15-го інсайд пояснення що пітух вирішив шатати нато, а отже цей мирний план що пропонував Салліван - відкинуто)

Не думав що цей "інсайд" стане таким популярним... Так скоро джерело скомпрометується.
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22.11.2022 17:13 Відповісти
Ось вам ще інсайд звідтиж:

На зимові свята пітух хоче оголосити повну мобілізацію, але ще не знає як правильно подати. Планує призвати 2 мільйони біомусору в тому числі 300 тисяч свиноматок гоблінів. (цього разу мобілізувати планують не нацменів, а манкуртів українства та інших європейських народів)

Ціль одна зробити максимальні втрати біомусора і свиноматок та спровокувати цим стадо рф на сприймання цієї війни як народної.

P.S. Ідея як на мене суїцид рф бо це буде повтор подій першої світової - страта царя і всіх бояр разом із їх жінками та дітьми навіть якщо вони грудні. Забиватимуть та потрошитимуть всіх, особливо дітей. Щоб потім не було кому придявити права на майно.
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22.11.2022 17:38 Відповісти
Дай то бог, що називається.
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22.11.2022 18:48 Відповісти
Зеля все підпише так хутко, що ніхто в Україні не встигне до тями взяти.
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22.11.2022 17:58 Відповісти
 
 