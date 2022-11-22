Пєсков заперечує, що Путіну перед самітом G20 передавали варіант мирної угоди

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечує, що Володимиру Путіну перед самітом G20 передавали проєкт можливої мирної угоди з Україною.

Про це він заявив російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

На питання, чи передавалися подібні пропозиції Путіну, Пєсков відповів "ні".

Раніше ЗМІ повідомляли, що напередодні саміту G20 одна із країн-посередниць в спілкуванні Росії і України передала президенту РФ Володимиру Путіну рамку можливої "угоди" для прямих переговорів.

Пропозиції передбачали повернення окупованих та анексованих територій на сході країни в склад України, включно з Донбасом. Питання Криму та вступ України до НАТО пропонували "винести за дужки" на 7 років.

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