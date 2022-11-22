Пєсков заперечує, що Путіну перед самітом G20 передавали варіант мирної угоди
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечує, що Володимиру Путіну перед самітом G20 передавали проєкт можливої мирної угоди з Україною.
Про це він заявив російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
На питання, чи передавалися подібні пропозиції Путіну, Пєсков відповів "ні".
Раніше ЗМІ повідомляли, що напередодні саміту G20 одна із країн-посередниць в спілкуванні Росії і України передала президенту РФ Володимиру Путіну рамку можливої "угоди" для прямих переговорів.
Пропозиції передбачали повернення окупованих та анексованих територій на сході країни в склад України, включно з Донбасом. Питання Криму та вступ України до НАТО пропонували "винести за дужки" на 7 років.
Топ коментарі
+14 Pavel Bortsevych
показати весь коментар22.11.2022 16:25 Відповісти Посилання
+11 Харьков Сумской
показати весь коментар22.11.2022 16:24 Відповісти Посилання
+8 Анатолий К #427424
показати весь коментар22.11.2022 16:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи це капітуляція? Напевне ні. Хоч і не приємно але це стратегічно правильне рішення, як колись коли в нас не було армії було правильно зробити Мінськ.
Зараз головне щоб інших домовленостей не було що можуть привести до заморожування, бо тоді як ми колись так рф зараз отримає час на протверезіння мобілізованих, час на закупку зброї, техніки та технологій. РФ треба добивати вже. Бажано із військами в москві, стратою членів єдра та путінців і резчленуванням рф та прирощенням України новими територіями у вигляді Ростова, Сочі, Волгодонська і т.п. для формування кордону по географічних перешкодах. Інакше вони будуть нас обстрілювати ракетами та як Іран що раз більше дичіти та що раз частіше погрожувати ядерною зброєю.
По ОТР идёт"Забытая мелодия для флейты"Рязанова,1987.Догилевой в интимной сцене заблюрили грудь.Рязанову в совке разрешали снять обнаженную грудь, а нам в 2022в стране,со слов патриарха,лидере свободного мира, нельзя на нее смотреть.
Вы понимаете,что у нас сейчас хуже, чем в 87?
Не думав що цей "інсайд" стане таким популярним... Так скоро джерело скомпрометується.
На зимові свята пітух хоче оголосити повну мобілізацію, але ще не знає як правильно подати. Планує призвати 2 мільйони біомусору в тому числі 300 тисяч свиноматок гоблінів. (цього разу мобілізувати планують не нацменів, а манкуртів українства та інших європейських народів)
Ціль одна зробити максимальні втрати біомусора і свиноматок та спровокувати цим стадо рф на сприймання цієї війни як народної.
P.S. Ідея як на мене суїцид рф бо це буде повтор подій першої світової - страта царя і всіх бояр разом із їх жінками та дітьми навіть якщо вони грудні. Забиватимуть та потрошитимуть всіх, особливо дітей. Щоб потім не було кому придявити права на майно.