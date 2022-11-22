Дуда разговаривал с фейковым Макроном после взрыва ракеты в Пшеводуве
Президент Польши Анджей Дуда разговаривал с пранкером, который позвонил польскому лидеру, притворяясь президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщила канцелярия президента Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время телефонных разговоров с главами государств и правительств, состоялся разговор с лицом, представившимся президентом Франции Эмманюэлем Макроном", – сообщила канцелярия президента РП.
Как отмечается, "по нетипичному способу разговора" президент Дуда сориентировался, что "могла произойти попытка мошенничества и завершил разговор". Сразу после этого канцелярия президента РП совместно с соответствующими службами начала выяснять обстоятельства инцидента.
По информации некоторых российских СМИ, за этим звонком стоят так называемые российские пранкеры Вован и Лексус.
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"за нетиповим способом розмови" президент Дуда зорієнтувався - тоб-то все норм.
Але, швидкість вказує що все це готувалося заздалегідь в рашці.
І схоже ця "спецоперація" с ракетою досягла деякіх цілей.
https://twitter.com/i/status/1594216463295995904
Розумієш в чому суть?
Це не пранкер. Це агент спецслужб телефонував.
Багато ви знаєте пранкерів, які мають номери приватних телефонів західних лідерів?
Але сенс в іншому - в них є якесь ФСБшне обладнання, яке змінює номер, з якого дзвонять.
Висвітлювався український "блатний" номер з нулями, сімками тощо. Звичайно, без відома володаря.
Коли ти дзвониш з будь-якого телефонного терміналу, твій номер (називається А-номер, або caller ID) "підставляє" оператор, який обслуговує твій термінал. Оператор знає, що за твоєю трубою закріплений якійсь номер, і коли ти робиш виклик - підставляє його в пакет виклику. І ніяким спеціальним обладнанням це симулювати не вдастся.
Це можна зробити трьома варіантами:
1) якшо ти підключаєшся як оператор, наприклад до того ж Укртелекому чи Кучмостару, то тоді пакет виклику ти формуєш на своїй стороні і можеш вставити туди шо завгодно (якщо на стороні оператора нема перевірок, яких зазвичай нема).
2) якшо ти здаєш виклик, як міжнародний. В міжнародних викликах А-номер не обовʼзковий, його не перевіряють і можна вставити шо хочеш. Але це теж тільки при міжоператорському підключенню.
3) з корочкою ФСБ(ЦРУ, СБУ) ідеш до будь-якого локального телефонного оператора і кажеш - треба зробити виклик, шоб дзвінок був з такого номера, і тобі інженери за пʼять хвилин все настроять. І то, корочка повинна бути велика, бо з такими запитами зазвичай шлють нахрєн.
Чергова агресія росії, яка своїх агентів спецслужб називає пранкерами, а свої атаки пранками.