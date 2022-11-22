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Дуда разговаривал с фейковым Макроном после взрыва ракеты в Пшеводуве

дуда

Президент Польши Анджей Дуда разговаривал с пранкером, который позвонил польскому лидеру, притворяясь президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщила канцелярия президента Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время телефонных разговоров с главами государств и правительств, состоялся разговор с лицом, представившимся президентом Франции Эмманюэлем Макроном", – сообщила канцелярия президента РП.

Как отмечается, "по нетипичному способу разговора" президент Дуда сориентировался, что "могла произойти попытка мошенничества и завершил разговор". Сразу после этого канцелярия президента РП совместно с соответствующими службами начала выяснять обстоятельства инцидента.

По информации некоторых российских СМИ, за этим звонком стоят так называемые российские пранкеры Вован и Лексус.

Читайте: Между Польшей и Украиной после инцидента с ракетой нет кризиса доверия, - Дуда

Польша (8516) Дуда Анджей (772) пранкеры (37)


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Топ комментарии
+15
Я дивлюся на спецзв'язок забили лідери всього світу?
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22.11.2022 17:06 Ответить
+9
Вован понятно кто, а Лексус - песков что ли?
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22.11.2022 17:03 Ответить
+6
Хм цікава ситуація , будь яка "дворняга" може набрати до президента і влаштувати "шоу".А як же безпекова частина? Бо так і про державні таємниці можна випитати!
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22.11.2022 17:14 Ответить
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Вован понятно кто, а Лексус - песков что ли?
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22.11.2022 17:03 Ответить
Я дивлюся на спецзв'язок забили лідери всього світу?
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22.11.2022 17:06 Ответить
Вільний світ. Відкриті питання. Багато чого не потребуеє спецзв'язку.
"за нетиповим способом розмови" президент Дуда зорієнтувався - тоб-то все норм.
Але, швидкість вказує що все це готувалося заздалегідь в рашці.
І схоже ця "спецоперація" с ракетою досягла деякіх цілей.
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22.11.2022 17:23 Ответить
А я б, пранкерство пнрирівняв до *********, а по відношенню до оф.осіб криміналка - і писти скільки влізе, урод
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22.11.2022 18:13 Ответить
Та ви хоча б владу отримайте, законопроєкт подайте, забезпечить його прийняття. Потім можете навіть з допомогою бензопили з одного пранкера робити два, але значно безпечніших.
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22.11.2022 18:38 Ответить
Ясна річ, суть, наприклад мого особистого невдоволення такими шедеврами взагалі і в даному випадку в одному - у будь-якої дії є МЕТА і, якщо ця мета досягається обманом, то можна вважати це правопорушенням, а наслідки, щодо оф.осіб, тим паче....Так що....
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22.11.2022 18:45 Ответить
Кто за нарциссов?....

https://twitter.com/i/status/1594216463295995904

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22.11.2022 17:10 Ответить
Ну да главным нарциссом считается Алёша
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22.11.2022 17:53 Ответить
Хм цікава ситуація , будь яка "дворняга" може набрати до президента і влаштувати "шоу".А як же безпекова частина? Бо так і про державні таємниці можна випитати!
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22.11.2022 17:14 Ответить
Якщо є мобільний телефон, то дійсно будь-хто може зателефонувати, окрім жебраків, в яких хронічно немає грошей на рахунку. Но бачите ж Дуда зорієнтувався. І немає ніяких проблем. Просто потрібно президента обирати розвинутого інтелектуально, а не волати, що вам подзвонили з "приватбанка" і тепер на картці грошей немає.
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22.11.2022 17:28 Ответить
В мене є телефон. Подзвони мені. Але номер я тобі не скажу.

Розумієш в чому суть?

Це не пранкер. Це агент спецслужб телефонував.
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22.11.2022 18:20 Ответить
Дякую кеп. Тепер я повністю розумію, чому в українців час від часу зникають гроші з карток.
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22.11.2022 18:55 Ответить
Відколи це російські спецслужбісти стали пранкерами?

Багато ви знаєте пранкерів, які мають номери приватних телефонів західних лідерів?
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22.11.2022 17:50 Ответить
А наш дурник все би виклав.
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22.11.2022 17:52 Ответить
так ця свинособака могла від імені Макрона та Франції обявити війну Польщі? щось не так з тим ЕС
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22.11.2022 18:09 Ответить
10 років тому один харківський ДПСник розповідав мені за рюмкою чаю, що йому цей Вован дзвонив, видавав себе за сина Януковича, та вимагав пʼяного кудись перевезти. Цей поліціянт викрив шахрайство та сам намагався дурити пранкера.
Але сенс в іншому - в них є якесь ФСБшне обладнання, яке змінює номер, з якого дзвонять.
Висвітлювався український "блатний" номер з нулями, сімками тощо. Звичайно, без відома володаря.
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22.11.2022 18:14 Ответить
для зміни номера ніякого спеціального обладнання не треба. Треба тільки спеціальне "міжоператорське" підключення.
Коли ти дзвониш з будь-якого телефонного терміналу, твій номер (називається А-номер, або caller ID) "підставляє" оператор, який обслуговує твій термінал. Оператор знає, що за твоєю трубою закріплений якійсь номер, і коли ти робиш виклик - підставляє його в пакет виклику. І ніяким спеціальним обладнанням це симулювати не вдастся.
Це можна зробити трьома варіантами:
1) якшо ти підключаєшся як оператор, наприклад до того ж Укртелекому чи Кучмостару, то тоді пакет виклику ти формуєш на своїй стороні і можеш вставити туди шо завгодно (якщо на стороні оператора нема перевірок, яких зазвичай нема).
2) якшо ти здаєш виклик, як міжнародний. В міжнародних викликах А-номер не обовʼзковий, його не перевіряють і можна вставити шо хочеш. Але це теж тільки при міжоператорському підключенню.
3) з корочкою ФСБ(ЦРУ, СБУ) ідеш до будь-якого локального телефонного оператора і кажеш - треба зробити виклик, шоб дзвінок був з такого номера, і тобі інженери за пʼять хвилин все настроять. І то, корочка повинна бути велика, бо з такими запитами зазвичай шлють нахрєн.
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22.11.2022 18:47 Ответить
Протокол SS7, чи там є щось нове?
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22.11.2022 19:01 Ответить
IP телефонія повним ходом. ОКС№7 бардзо дорого... то для великих дядьок. Хоча я вже давно цим не займаюся. Може шось змінилося.
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22.11.2022 19:05 Ответить
Питання звідки в "пранкера" номер та доступ до міждержавних ліній?

Чергова агресія росії, яка своїх агентів спецслужб називає пранкерами, а свої атаки пранками.
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22.11.2022 18:18 Ответить
*****, фсб рулить.
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22.11.2022 19:08 Ответить
москаль промовив: Здравствуй, Дуда! Трєтім буш? І тут Дуда зрозумів, що тут щось не те
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22.11.2022 22:36 Ответить
 
 