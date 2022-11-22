Дуда разговаривал с фейковым Макроном после взрыва ракеты в Пшеводуве

Президент Польши Анджей Дуда разговаривал с пранкером, который позвонил польскому лидеру, притворяясь президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщила канцелярия президента Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время телефонных разговоров с главами государств и правительств, состоялся разговор с лицом, представившимся президентом Франции Эмманюэлем Макроном", – сообщила канцелярия президента РП.

Как отмечается, "по нетипичному способу разговора" президент Дуда сориентировался, что "могла произойти попытка мошенничества и завершил разговор". Сразу после этого канцелярия президента РП совместно с соответствующими службами начала выяснять обстоятельства инцидента.

По информации некоторых российских СМИ, за этим звонком стоят так называемые российские пранкеры Вован и Лексус.

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