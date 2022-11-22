Дуда розмовляв з фейковим Макроном після вибуху ракети у Пшеводуві
Президент Польщі Анджей Дуда розмовляв з пранкером, який подзвонив польському лідеру, вдаючи президента Франції Емманюеля Макрона.
Про це повідомила канцелярія президента Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Після вибуху ракети у Пшеводуві, під час телефонних розмов з главами держав та урядів, відбулася розмова з особою, яка назвалася президентом Франції Емманюелем Макроном", – повідомила канцелярія президента РП.
Як зазначається, "за нетиповим способом розмови" президент Дуда зорієнтувався, що "могла статися спроба шахрайства, і завершив розмову". Відразу після цього канцелярія президента РП, спільно з відповідними службами, розпочала з’ясовувати обставини інциденту.
За інформацією деяких російських ЗМІ, за цим дзвінком стоять так звані російські пранкери Вован і Лексус.
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"за нетиповим способом розмови" президент Дуда зорієнтувався - тоб-то все норм.
Але, швидкість вказує що все це готувалося заздалегідь в рашці.
І схоже ця "спецоперація" с ракетою досягла деякіх цілей.
https://twitter.com/i/status/1594216463295995904
Розумієш в чому суть?
Це не пранкер. Це агент спецслужб телефонував.
Багато ви знаєте пранкерів, які мають номери приватних телефонів західних лідерів?
Але сенс в іншому - в них є якесь ФСБшне обладнання, яке змінює номер, з якого дзвонять.
Висвітлювався український "блатний" номер з нулями, сімками тощо. Звичайно, без відома володаря.
Коли ти дзвониш з будь-якого телефонного терміналу, твій номер (називається А-номер, або caller ID) "підставляє" оператор, який обслуговує твій термінал. Оператор знає, що за твоєю трубою закріплений якійсь номер, і коли ти робиш виклик - підставляє його в пакет виклику. І ніяким спеціальним обладнанням це симулювати не вдастся.
Це можна зробити трьома варіантами:
1) якшо ти підключаєшся як оператор, наприклад до того ж Укртелекому чи Кучмостару, то тоді пакет виклику ти формуєш на своїй стороні і можеш вставити туди шо завгодно (якщо на стороні оператора нема перевірок, яких зазвичай нема).
2) якшо ти здаєш виклик, як міжнародний. В міжнародних викликах А-номер не обовʼзковий, його не перевіряють і можна вставити шо хочеш. Але це теж тільки при міжоператорському підключенню.
3) з корочкою ФСБ(ЦРУ, СБУ) ідеш до будь-якого локального телефонного оператора і кажеш - треба зробити виклик, шоб дзвінок був з такого номера, і тобі інженери за пʼять хвилин все настроять. І то, корочка повинна бути велика, бо з такими запитами зазвичай шлють нахрєн.
Чергова агресія росії, яка своїх агентів спецслужб називає пранкерами, а свої атаки пранками.