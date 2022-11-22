Дуда розмовляв з фейковим Макроном після вибуху ракети у Пшеводуві

Президент Польщі Анджей Дуда розмовляв з пранкером, який подзвонив польському лідеру, вдаючи президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після вибуху ракети у Пшеводуві, під час телефонних розмов з главами держав та урядів, відбулася розмова з особою, яка назвалася президентом Франції Емманюелем Макроном", – повідомила канцелярія президента РП.

Як зазначається, "за нетиповим способом розмови" президент Дуда зорієнтувався, що "могла статися спроба шахрайства, і завершив розмову". Відразу після цього канцелярія президента РП, спільно з відповідними службами, розпочала з’ясовувати обставини інциденту.

За інформацією деяких російських ЗМІ, за цим дзвінком стоять так звані російські пранкери Вован і Лексус.

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