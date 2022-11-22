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Дуда розмовляв з фейковим Макроном після вибуху ракети у Пшеводуві

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда розмовляв з пранкером, який подзвонив польському лідеру, вдаючи президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після вибуху ракети у Пшеводуві, під час телефонних розмов з главами держав та урядів, відбулася розмова з особою, яка назвалася президентом Франції Емманюелем Макроном", – повідомила канцелярія президента РП.

Як зазначається, "за нетиповим способом розмови" президент Дуда зорієнтувався, що "могла статися спроба шахрайства, і завершив розмову". Відразу після цього канцелярія президента РП, спільно з відповідними службами, розпочала з’ясовувати обставини інциденту.

За інформацією деяких російських ЗМІ, за цим дзвінком стоять так звані російські пранкери Вован і Лексус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський пранкер від імені генсека ООН Гуттереша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився. АУДIО

Автор: 

Польща (8634) Дуда Анджей (788) пранкери (32)


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Топ коментарі
+15
Я дивлюся на спецзв'язок забили лідери всього світу?
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22.11.2022 17:06 Відповісти
+9
Вован понятно кто, а Лексус - песков что ли?
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22.11.2022 17:03 Відповісти
+6
Хм цікава ситуація , будь яка "дворняга" може набрати до президента і влаштувати "шоу".А як же безпекова частина? Бо так і про державні таємниці можна випитати!
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22.11.2022 17:14 Відповісти
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Вован понятно кто, а Лексус - песков что ли?
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22.11.2022 17:03 Відповісти
Я дивлюся на спецзв'язок забили лідери всього світу?
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22.11.2022 17:06 Відповісти
Вільний світ. Відкриті питання. Багато чого не потребуеє спецзв'язку.
"за нетиповим способом розмови" президент Дуда зорієнтувався - тоб-то все норм.
Але, швидкість вказує що все це готувалося заздалегідь в рашці.
І схоже ця "спецоперація" с ракетою досягла деякіх цілей.
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22.11.2022 17:23 Відповісти
А я б, пранкерство пнрирівняв до *********, а по відношенню до оф.осіб криміналка - і писти скільки влізе, урод
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22.11.2022 18:13 Відповісти
Та ви хоча б владу отримайте, законопроєкт подайте, забезпечить його прийняття. Потім можете навіть з допомогою бензопили з одного пранкера робити два, але значно безпечніших.
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22.11.2022 18:38 Відповісти
Ясна річ, суть, наприклад мого особистого невдоволення такими шедеврами взагалі і в даному випадку в одному - у будь-якої дії є МЕТА і, якщо ця мета досягається обманом, то можна вважати це правопорушенням, а наслідки, щодо оф.осіб, тим паче....Так що....
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22.11.2022 18:45 Відповісти
Кто за нарциссов?....

https://twitter.com/i/status/1594216463295995904

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22.11.2022 17:10 Відповісти
Ну да главным нарциссом считается Алёша
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22.11.2022 17:53 Відповісти
Хм цікава ситуація , будь яка "дворняга" може набрати до президента і влаштувати "шоу".А як же безпекова частина? Бо так і про державні таємниці можна випитати!
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22.11.2022 17:14 Відповісти
Якщо є мобільний телефон, то дійсно будь-хто може зателефонувати, окрім жебраків, в яких хронічно немає грошей на рахунку. Но бачите ж Дуда зорієнтувався. І немає ніяких проблем. Просто потрібно президента обирати розвинутого інтелектуально, а не волати, що вам подзвонили з "приватбанка" і тепер на картці грошей немає.
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22.11.2022 17:28 Відповісти
В мене є телефон. Подзвони мені. Але номер я тобі не скажу.

Розумієш в чому суть?

Це не пранкер. Це агент спецслужб телефонував.
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22.11.2022 18:20 Відповісти
Дякую кеп. Тепер я повністю розумію, чому в українців час від часу зникають гроші з карток.
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22.11.2022 18:55 Відповісти
Відколи це російські спецслужбісти стали пранкерами?

Багато ви знаєте пранкерів, які мають номери приватних телефонів західних лідерів?
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22.11.2022 17:50 Відповісти
А наш дурник все би виклав.
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22.11.2022 17:52 Відповісти
так ця свинособака могла від імені Макрона та Франції обявити війну Польщі? щось не так з тим ЕС
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22.11.2022 18:09 Відповісти
10 років тому один харківський ДПСник розповідав мені за рюмкою чаю, що йому цей Вован дзвонив, видавав себе за сина Януковича, та вимагав пʼяного кудись перевезти. Цей поліціянт викрив шахрайство та сам намагався дурити пранкера.
Але сенс в іншому - в них є якесь ФСБшне обладнання, яке змінює номер, з якого дзвонять.
Висвітлювався український "блатний" номер з нулями, сімками тощо. Звичайно, без відома володаря.
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22.11.2022 18:14 Відповісти
для зміни номера ніякого спеціального обладнання не треба. Треба тільки спеціальне "міжоператорське" підключення.
Коли ти дзвониш з будь-якого телефонного терміналу, твій номер (називається А-номер, або caller ID) "підставляє" оператор, який обслуговує твій термінал. Оператор знає, що за твоєю трубою закріплений якійсь номер, і коли ти робиш виклик - підставляє його в пакет виклику. І ніяким спеціальним обладнанням це симулювати не вдастся.
Це можна зробити трьома варіантами:
1) якшо ти підключаєшся як оператор, наприклад до того ж Укртелекому чи Кучмостару, то тоді пакет виклику ти формуєш на своїй стороні і можеш вставити туди шо завгодно (якщо на стороні оператора нема перевірок, яких зазвичай нема).
2) якшо ти здаєш виклик, як міжнародний. В міжнародних викликах А-номер не обовʼзковий, його не перевіряють і можна вставити шо хочеш. Але це теж тільки при міжоператорському підключенню.
3) з корочкою ФСБ(ЦРУ, СБУ) ідеш до будь-якого локального телефонного оператора і кажеш - треба зробити виклик, шоб дзвінок був з такого номера, і тобі інженери за пʼять хвилин все настроять. І то, корочка повинна бути велика, бо з такими запитами зазвичай шлють нахрєн.
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22.11.2022 18:47 Відповісти
Протокол SS7, чи там є щось нове?
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22.11.2022 19:01 Відповісти
IP телефонія повним ходом. ОКС№7 бардзо дорого... то для великих дядьок. Хоча я вже давно цим не займаюся. Може шось змінилося.
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22.11.2022 19:05 Відповісти
Питання звідки в "пранкера" номер та доступ до міждержавних ліній?

Чергова агресія росії, яка своїх агентів спецслужб називає пранкерами, а свої атаки пранками.
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22.11.2022 18:18 Відповісти
*****, фсб рулить.
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22.11.2022 19:08 Відповісти
москаль промовив: Здравствуй, Дуда! Трєтім буш? І тут Дуда зрозумів, що тут щось не те
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22.11.2022 22:36 Відповісти
 
 