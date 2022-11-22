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Новости Война
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Эскалационный потенциал войны России против Украины растет, Чехия должна готовиться противодействовать передовому противнику, - глава Генштаба Ржека

карел,ржека

Глава Генштаба Чехии Карел Ржека заявил о необходимости модернизации армии, чтобы быть готовыми к борьбе с передовым противником, ведь эскалация войны РФ против Украины растет.

Об этом он сказал на совещании командующих чешской армией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.

Ржека заявил, что в случае начала конфликта между Россией и НАТО Чехию это коснется немедленно, и армия страны будет активным участником с первых минут войны.

"Война в Украине – это большой тревожный звонок для всего общества. Эскалационный потенциал войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самых серьезных сценариев", – сказал Ржека.

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По его словам, если бы возник конфликт между Россией и НАТО, чешская армия была бы активным участником с первой минуты, и российское вооружение, которые сегодня уничтожает Украину, долетело бы и до территории Чехии. Он подчеркнул, что "ситуация серьезная".

По словам главы чешского генштаба, армия должна сохранить антитеррористический опыт, но в первую очередь она должна подготовиться к широкомасштабной войне против передового противника.

"Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный покой – это утопия. Период предупреждения об этом кризисе длится, как минимум, с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", – сказал он.

На фоне этого он заявил об "абсолютной необходимости" крупнейшего в истории чешской армии перевооружения, чтобы в случае необходимости быть готовыми реагировать на угрозы "здесь и сейчас".

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"Мы должны готовиться в первую очередь к самому сложному и самому опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника", – предупредил глава Генштаба Чехии.

Автор: 

Чехия (1742)


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Топ комментарии
+19
ну не надо так обобщать-то ))) и о майском шашлыке еще)))
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22.11.2022 19:01 Ответить
+16
Конечно зростае. Запад ссытся дать атакамсы, баллистические и крылатые ракеты, что-то посерьезней, чтоб можно было инфраструктуру сатанистской маасковии кошмарить. Чтоб эта недострана ждала и была готова, что на ее терроризм ВСЕГДА найдется ответка.
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22.11.2022 18:58 Ответить
+14
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22.11.2022 18:57 Ответить
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22.11.2022 18:57 Ответить
Конечно зростае. Запад ссытся дать атакамсы, баллистические и крылатые ракеты, что-то посерьезней, чтоб можно было инфраструктуру сатанистской маасковии кошмарить. Чтоб эта недострана ждала и была готова, что на ее терроризм ВСЕГДА найдется ответка.
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22.11.2022 18:58 Ответить
А с чего вы взяли, что нам надо "кошмарить" что-то? В кошмареньи инфраструктуры ноль смысла.
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22.11.2022 19:47 Ответить
Вообще "кошмарить, чтоб ждала и была готова", это туповатая мотивация, учитывая, что им пох)
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22.11.2022 19:49 Ответить
И только у нас все думы были об асфальте.
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22.11.2022 18:59 Ответить
ну не надо так обобщать-то ))) и о майском шашлыке еще)))
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22.11.2022 19:01 Ответить
честно це страшна реальність
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22.11.2022 20:18 Ответить
Ну хоч хтось є не ********, з мозком в голові, а не з орківськими нафтодоларами.
Завтра мабудь знімуть і вибачаться перед шанованими бізнес-партньорамі.
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22.11.2022 19:08 Ответить
+
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22.11.2022 19:11 Ответить
а Чехія хіба не в НАТО?? Чё им вообще напрягаться??
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22.11.2022 19:12 Ответить
так и Польша в НАТО... и это не отпугнуло ракету (ракеты) прилетевшие по польским селянам...
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22.11.2022 19:19 Ответить
Так він і говорить що це вже реальність що НАТО буде втягнуте в війну так як Росія не зупиниться, і що те що мають руське долетить до Чехії
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22.11.2022 20:19 Ответить
Що означає передовий противник?
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22.11.2022 19:20 Ответить
То ви всі, бл#дь, члени військового союзу чи якоїсь ху#ні !? Усі, с#ка роблять примітивні заяви, ніби кожен готується наодинці протистояти цьому,насправді, недорозвиненому стаду. Ну, с#ка якіж ви,дійсно, безхребетні сцикуни. Один з висновків,який повинна зробити Україна після, безумовно, своєї перемоги, то це те,що Європа у своїй здатності захистити саму себе своїми руками є на 100% нікчемним створінням. І при всій допомозі яку вона нам надає, ступінь огиди з якою я дивлюся на її дії тільки збільшується. Гадаю,що майбутні військові союзи України,якщо такі будуть, повинні будуватися з якомога мінімальною кількістю європейських країн, якщо взагалі вони потрібні.😎
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22.11.2022 19:46 Ответить
Військові союзи є сенс будувати із державами регіону, які мають спільні кордони. Або із США.
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22.11.2022 19:56 Ответить
Сутність військового союзу, дивлячись на події останніх десятиліть, не варто пов'язувати зі спільністю кордонів. Основа військового союзу,як на мене, це спільні цінності, високотехнологічне озброєння і на кінець сама здатність і вміння воювати( чого у більшості не спостерігається). А спільні кордони це скоріше навпаки, причина більшості конфліктів,хіба ні ?
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22.11.2022 20:53 Ответить
Так ми в Європі, чи де ? З ким союзи, з Австралією ?
З Британією ? Ну то таке. Вони і з ЄС втікли.

Військовий союз від кого оборонятися ? Все може через рік змінитися.
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22.11.2022 19:56 Ответить
Vsjo eto znatshit shto III mirovaja budet. Debily ne ponjali azh s 2014 goda. Sideli za prozratshnom shitkom NATA, kotoraja ne gotovilsja k voine. Malenkije kak mogli, no tn "velikije" ni kakim obrazom ne dumali pro realnuju voinu. Tut i jest kapets. 2023 pokazhet, kto budet zhit v Evrope. Surovo- net! Vpolne realnoje budushejee dlja sonnoi Evropy.
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22.11.2022 19:57 Ответить
Ну що ? Виважений , тверезий підхід до сьогодення , шкода що трохи з запізненням
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22.11.2022 21:03 Ответить
 
 