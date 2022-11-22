Эскалационный потенциал войны России против Украины растет, Чехия должна готовиться противодействовать передовому противнику, - глава Генштаба Ржека

Глава Генштаба Чехии Карел Ржека заявил о необходимости модернизации армии, чтобы быть готовыми к борьбе с передовым противником, ведь эскалация войны РФ против Украины растет.

Об этом он сказал на совещании командующих чешской армией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.

Ржека заявил, что в случае начала конфликта между Россией и НАТО Чехию это коснется немедленно, и армия страны будет активным участником с первых минут войны.

"Война в Украине – это большой тревожный звонок для всего общества. Эскалационный потенциал войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самых серьезных сценариев", – сказал Ржека.

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По его словам, если бы возник конфликт между Россией и НАТО, чешская армия была бы активным участником с первой минуты, и российское вооружение, которые сегодня уничтожает Украину, долетело бы и до территории Чехии. Он подчеркнул, что "ситуация серьезная".

По словам главы чешского генштаба, армия должна сохранить антитеррористический опыт, но в первую очередь она должна подготовиться к широкомасштабной войне против передового противника.

"Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный покой – это утопия. Период предупреждения об этом кризисе длится, как минимум, с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", – сказал он.

На фоне этого он заявил об "абсолютной необходимости" крупнейшего в истории чешской армии перевооружения, чтобы в случае необходимости быть готовыми реагировать на угрозы "здесь и сейчас".

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"Мы должны готовиться в первую очередь к самому сложному и самому опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника", – предупредил глава Генштаба Чехии.