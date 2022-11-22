Европарламент утвердил новые правила защиты критической инфраструктуры, учитывающие последствия агрессии России против Украины

Во вторник, 22 ноября, Европейский парламент большинством голосов принял новые правила защиты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Европейского парламента.

"Мы должны усилить коллективную устойчивость критической инфраструктуры, на которой основан образ нашей жизни. Это законодательство, которое охватывает 11 критически важных секторов, поможет ответить на вызовы, исходящие от климатических изменений, а также на возрастающее количество актов саботажа, с которыми Европейский Союз сталкивается вследствие российской агрессивной войны против Украины. Критическая инфраструктура ЕС должна оставаться устойчивой к этим угрозам", - отметил докладчик Европарламента по этому вопросу Михал Симечка (Michal Šimečka), представитель политической группы Восстановления Европы (Renew).

Новые правила определяют смысл понятия критической инфраструктуры: оно охватывает секторы энергетики, транспорта, банковскую и финансовую инфраструктуру, цифровую инфраструктуру водоснабжения, пищевую промышленность (включая производство, переработку и доставку), сферу здоровья, административного управления и космоса. Новое законодательство выдвигает более жесткие требования к процессу оценки рисков в этих сферах и к информированию о таких рисках.

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Согласно новым регуляторным правилам, каждое государство-член ЕС должно принять собственную стратегию обеспечения национальной устойчивости и определить при этом единый коммуникационный пункт для обмена информацией и для контактов с другими странами-членами. Учреждения и объекты, которые отнесены к критически важной инфраструктуре, должны информировать определенные национальные органы реагирования о любых инцидентах или нарушениях, которые могут повлиять на их деятельность.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация совершила 126 атак на энергосистему Украины. 92 из них – в октябре и ноябре.