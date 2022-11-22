Європарламент затвердив нові правила захисту критичної інфраструктури, що враховують наслідки агресії Росії проти України

У вівторок, 22 листопада, Європейський парламент більшістю голосів ухвалив нові правила захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейського парламенту.

"Ми маємо посилити колективну стійкість критичної інфраструктури, на якій оснований спосіб нашого життя. Це законодавство, що охоплює 11 критично важливих секторів, допоможе відповісти на виклики, що виходять від кліматичних змін, а також на зростаючу кількість актів саботажу, з якими Європейський союз стикається внаслідок російської агресивної війни проти України. Критична інфраструктура ЄС має залишатися стійкою до цих загроз", - зауважив доповідач Європарламенту з цього питання Михал Сімечка (Michal Šimečka), представник політичної групи Відновлення Європи (Renew).

Нові правила визначають зміст поняття критичної інфраструктури: воно охоплює сектори енергетики, транспорту, банківську та фінансову інфраструктуру, цифрову інфраструктуру водопостачання, харчову промисловість (включаючи виробництво, переробку та доставку), сферу здоров’я, адміністративного управління та космосу. Нове законодавство висуває більш жорсткі вимоги до процесу оцінки ризиків у цих сферах та до інформування про такі ризики.

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Відповідно до нових регуляторних правил кожна держава-член ЄС має ухвалити власну стратегію забезпечення національної стійкості та визначити при цьому єдиний комунікаційний пункт для обміну інформацією та для контактів з іншими країнами-членами. Установи та об’єкти. що віднесені до критично важливої інфраструктури, мають інформувати визначені національні органи реагування про будь-які інциденти або порушення, що можуть вплинути на їх діяльність.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація здійснила 126 атак на енергосистему України. 92 з них - в жовтні та листопаді.