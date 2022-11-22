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Новини Війна
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Ескалаційний потенціал війни Росії проти України зростає, Чехія має готуватися протидіяти серйозному супротивнику, - глава Генштабу Ржека

карел,ржека

Глава Генштабу Чехії Карел Ржека заявив про необхідність модернізації армії, щоб бути готовими до боротьби з серйозним противником, адже ескалація війни РФ проти України зростає.

Про це він сказав на нараді командувачів чеської армії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.

Ржека вказав, що у разі початку конфлікту між Росією та НАТО, Чехії це торкнеться негайно, і армія країни буде активним учасником з перших хвилин війни.

"Війна в Україні - це великий тривожний дзвінок для всього суспільства. Ескалаційний потенціал війни в Україні продовжує зростати. Не можна виключати навіть найсерйозніших сценаріїв", – сказав Ржека.

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За його словами, якби виник конфлікт між Росією та НАТО, чеська армія була б активним учасником з першої хвилини, і російське озброєння, яке нині знищує Україну, долетіло б і до території Чехії. Він наголосив, що "ситуація серйозна".

За словами глави чеського генштабу, армія має зберегти антитерористичний досвід, але насамперед вона має підготуватися до широкомасштабної війни проти передового супротивника.

"Війна в Європі знову стала реальністю і відбувається на кордоні Північноатлантичного альянсу. Вічний спокій – це утопія. Період попередження про цю кризу триває, як мінімум, з 2014 року. Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія – це не стратегія", – сказав він.

На тлі цього він заявив про "абсолютну необхідність" найбільшого в історії чеської армії переозброєння, щоб у разі необхідності бути готовими реагувати на погрози "тут і зараз".

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"Ми повинні готуватися насамперед до найскладнішого і найнебезпечнішого сценарію, а саме до широкомасштабної війни проти серйозного супротивника", – попередив глава Генштабу Чехії.

Автор: 

Чехія (1655)


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Топ коментарі
+19
ну не надо так обобщать-то ))) и о майском шашлыке еще)))
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22.11.2022 19:01 Відповісти
+16
Конечно зростае. Запад ссытся дать атакамсы, баллистические и крылатые ракеты, что-то посерьезней, чтоб можно было инфраструктуру сатанистской маасковии кошмарить. Чтоб эта недострана ждала и была готова, что на ее терроризм ВСЕГДА найдется ответка.
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22.11.2022 18:58 Відповісти
+14
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22.11.2022 18:57 Відповісти
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22.11.2022 18:57 Відповісти
Конечно зростае. Запад ссытся дать атакамсы, баллистические и крылатые ракеты, что-то посерьезней, чтоб можно было инфраструктуру сатанистской маасковии кошмарить. Чтоб эта недострана ждала и была готова, что на ее терроризм ВСЕГДА найдется ответка.
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22.11.2022 18:58 Відповісти
А с чего вы взяли, что нам надо "кошмарить" что-то? В кошмареньи инфраструктуры ноль смысла.
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22.11.2022 19:47 Відповісти
Вообще "кошмарить, чтоб ждала и была готова", это туповатая мотивация, учитывая, что им пох)
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22.11.2022 19:49 Відповісти
И только у нас все думы были об асфальте.
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22.11.2022 18:59 Відповісти
ну не надо так обобщать-то ))) и о майском шашлыке еще)))
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22.11.2022 19:01 Відповісти
честно це страшна реальність
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22.11.2022 20:18 Відповісти
Ну хоч хтось є не ********, з мозком в голові, а не з орківськими нафтодоларами.
Завтра мабудь знімуть і вибачаться перед шанованими бізнес-партньорамі.
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22.11.2022 19:08 Відповісти
+
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22.11.2022 19:11 Відповісти
а Чехія хіба не в НАТО?? Чё им вообще напрягаться??
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22.11.2022 19:12 Відповісти
так и Польша в НАТО... и это не отпугнуло ракету (ракеты) прилетевшие по польским селянам...
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22.11.2022 19:19 Відповісти
Так він і говорить що це вже реальність що НАТО буде втягнуте в війну так як Росія не зупиниться, і що те що мають руське долетить до Чехії
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22.11.2022 20:19 Відповісти
Що означає передовий противник?
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22.11.2022 19:20 Відповісти
То ви всі, бл#дь, члени військового союзу чи якоїсь ху#ні !? Усі, с#ка роблять примітивні заяви, ніби кожен готується наодинці протистояти цьому,насправді, недорозвиненому стаду. Ну, с#ка якіж ви,дійсно, безхребетні сцикуни. Один з висновків,який повинна зробити Україна після, безумовно, своєї перемоги, то це те,що Європа у своїй здатності захистити саму себе своїми руками є на 100% нікчемним створінням. І при всій допомозі яку вона нам надає, ступінь огиди з якою я дивлюся на її дії тільки збільшується. Гадаю,що майбутні військові союзи України,якщо такі будуть, повинні будуватися з якомога мінімальною кількістю європейських країн, якщо взагалі вони потрібні.😎
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22.11.2022 19:46 Відповісти
Військові союзи є сенс будувати із державами регіону, які мають спільні кордони. Або із США.
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22.11.2022 19:56 Відповісти
Сутність військового союзу, дивлячись на події останніх десятиліть, не варто пов'язувати зі спільністю кордонів. Основа військового союзу,як на мене, це спільні цінності, високотехнологічне озброєння і на кінець сама здатність і вміння воювати( чого у більшості не спостерігається). А спільні кордони це скоріше навпаки, причина більшості конфліктів,хіба ні ?
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22.11.2022 20:53 Відповісти
Так ми в Європі, чи де ? З ким союзи, з Австралією ?
З Британією ? Ну то таке. Вони і з ЄС втікли.

Військовий союз від кого оборонятися ? Все може через рік змінитися.
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22.11.2022 19:56 Відповісти
Vsjo eto znatshit shto III mirovaja budet. Debily ne ponjali azh s 2014 goda. Sideli za prozratshnom shitkom NATA, kotoraja ne gotovilsja k voine. Malenkije kak mogli, no tn "velikije" ni kakim obrazom ne dumali pro realnuju voinu. Tut i jest kapets. 2023 pokazhet, kto budet zhit v Evrope. Surovo- net! Vpolne realnoje budushejee dlja sonnoi Evropy.
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22.11.2022 19:57 Відповісти
Ну що ? Виважений , тверезий підхід до сьогодення , шкода що трохи з запізненням
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22.11.2022 21:03 Відповісти
 
 