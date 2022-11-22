Ескалаційний потенціал війни Росії проти України зростає, Чехія має готуватися протидіяти серйозному супротивнику, - глава Генштабу Ржека

Глава Генштабу Чехії Карел Ржека заявив про необхідність модернізації армії, щоб бути готовими до боротьби з серйозним противником, адже ескалація війни РФ проти України зростає.

Про це він сказав на нараді командувачів чеської армії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.

Ржека вказав, що у разі початку конфлікту між Росією та НАТО, Чехії це торкнеться негайно, і армія країни буде активним учасником з перших хвилин війни.

"Війна в Україні - це великий тривожний дзвінок для всього суспільства. Ескалаційний потенціал війни в Україні продовжує зростати. Не можна виключати навіть найсерйозніших сценаріїв", – сказав Ржека.

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За його словами, якби виник конфлікт між Росією та НАТО, чеська армія була б активним учасником з першої хвилини, і російське озброєння, яке нині знищує Україну, долетіло б і до території Чехії. Він наголосив, що "ситуація серйозна".

За словами глави чеського генштабу, армія має зберегти антитерористичний досвід, але насамперед вона має підготуватися до широкомасштабної війни проти передового супротивника.

"Війна в Європі знову стала реальністю і відбувається на кордоні Північноатлантичного альянсу. Вічний спокій – це утопія. Період попередження про цю кризу триває, як мінімум, з 2014 року. Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія – це не стратегія", – сказав він.

На тлі цього він заявив про "абсолютну необхідність" найбільшого в історії чеської армії переозброєння, щоб у разі необхідності бути готовими реагувати на погрози "тут і зараз".

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"Ми повинні готуватися насамперед до найскладнішого і найнебезпечнішого сценарію, а саме до широкомасштабної війни проти серйозного супротивника", – попередив глава Генштабу Чехії.