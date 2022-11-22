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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сохраняется угроза воздушных ударов с территории Беларуси, - Генштаб

білорусь,міг,кинджал

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о возможных ударах с территории Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Белорусский пропагандист Азарёнок предлагает ударить крылатыми ракетами по ресторанам McDonald’s в Украине: "Товарищи генералы армии России, зафигачьте их "Калибрами". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7923) Генштаб ВС (6493)


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Посадив іх путін на голку .
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22.11.2022 20:38 Ответить
якщо б зі сторони мого сусіда була ось така постійна загроза,то якщо б я не вбив сусіда,то мене б жінка вбила!
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22.11.2022 20:39 Ответить
При нанесенні ударів з боку підорусі Україна не вправі ударами у відповідь знищити воєнну інфраструктуру?
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22.11.2022 20:49 Ответить
Чому немає удару по ворогу у відповідь?! Коли Мозирський НПЗ буде розбомблено ?!
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22.11.2022 20:50 Ответить
Зараз Валерій Залужний порадиться з генералом Шапталою та доповість тобі.
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22.11.2022 21:39 Ответить
Таке у мене відчуття, наче хтось оркам підказує, що треба зробити.

Може, досить вже соплі жувать і час ******* по ********** отим?
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22.11.2022 21:11 Ответить
Авжеж, "козир" сидить в ОП і все ******** і передає куди треба
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22.11.2022 21:32 Ответить
На мою думку, допоки лука "бігає між краплинами" аби не розпочати вторгнення своєї армії в Україну, доти ударів у відповідь по території БРСР (чи білоруської області московії) не буде. Нашому Бавовнятку туди, поки що, заборонили ходити гулять...
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22.11.2022 21:22 Ответить
на кожен постріл має бути відповідь,
на кожну ракету, нага ракута
і пох..й хто стріляв чи пускав ракету
воно летить з білорусі на нас,
ми повинні куярити к відповідь, бо ми тихим сапом не піднімемо білоруський народ
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22.11.2022 22:15 Ответить
 
 