Сохраняется угроза воздушных ударов с территории Беларуси, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о возможных ударах с территории Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.
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Може, досить вже соплі жувать і час ******* по ********** отим?
на кожну ракету, нага ракута
і пох..й хто стріляв чи пускав ракету
воно летить з білорусі на нас,
ми повинні куярити к відповідь, бо ми тихим сапом не піднімемо білоруський народ