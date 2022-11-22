Сохраняется угроза воздушных ударов с территории Беларуси, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о возможных ударах с территории Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

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