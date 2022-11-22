Зберігається загроза повітряних ударів із території Білорусі, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо можливих ударів із території Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь", - зазначається у повідомленні.
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Може, досить вже соплі жувать і час ******* по ********** отим?
на кожну ракету, нага ракута
і пох..й хто стріляв чи пускав ракету
воно летить з білорусі на нас,
ми повинні куярити к відповідь, бо ми тихим сапом не піднімемо білоруський народ