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Зберігається загроза повітряних ударів із території Білорусі, - Генштаб

білорусь,міг,кинджал

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо можливих ударів із території Білорусі. 

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маляр про загрозу повторного наступу з Білорусі: Може бути запасним варіантом

Автор: 

Білорусь (7970) Генштаб ЗС (6794)


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Посадив іх путін на голку .
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22.11.2022 20:38 Відповісти
якщо б зі сторони мого сусіда була ось така постійна загроза,то якщо б я не вбив сусіда,то мене б жінка вбила!
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22.11.2022 20:39 Відповісти
При нанесенні ударів з боку підорусі Україна не вправі ударами у відповідь знищити воєнну інфраструктуру?
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22.11.2022 20:49 Відповісти
Чому немає удару по ворогу у відповідь?! Коли Мозирський НПЗ буде розбомблено ?!
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22.11.2022 20:50 Відповісти
Зараз Валерій Залужний порадиться з генералом Шапталою та доповість тобі.
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22.11.2022 21:39 Відповісти
Таке у мене відчуття, наче хтось оркам підказує, що треба зробити.

Може, досить вже соплі жувать і час ******* по ********** отим?
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22.11.2022 21:11 Відповісти
Авжеж, "козир" сидить в ОП і все ******** і передає куди треба
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22.11.2022 21:32 Відповісти
На мою думку, допоки лука "бігає між краплинами" аби не розпочати вторгнення своєї армії в Україну, доти ударів у відповідь по території БРСР (чи білоруської області московії) не буде. Нашому Бавовнятку туди, поки що, заборонили ходити гулять...
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22.11.2022 21:22 Відповісти
на кожен постріл має бути відповідь,
на кожну ракету, нага ракута
і пох..й хто стріляв чи пускав ракету
воно летить з білорусі на нас,
ми повинні куярити к відповідь, бо ми тихим сапом не піднімемо білоруський народ
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22.11.2022 22:15 Відповісти
 
 