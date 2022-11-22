РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5908 посетителей онлайн
Новости
918 2

Нескольких глав громад Херсонщины россияне вывезли на левый берег, - МВД

полон,заручник

Полиция сообщила, что российские оккупанты похитили и вывезли нескольких глав территориальных громад Херсонщины на левый берег области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Полиции пока не известно место нахождения некоторых глав территориальных громад Херсонской области, которые не подчинились российским оккупантам, но точно известно, что некоторых вывезли после бегства из Херсона на левый берег Днепра.

"Российские оккупационные власти охотились за людьми, которые оставались верными Украине. Среди пострадавших - активисты, участники антитеррористической операции, бывшие военнослужащие и правоохранители, оставшиеся в Херсоне или в области во время оккупации", - отмечают в министерстве.

Смотрите также: Похищенных оккупантами гражданских мужчин в Херсоне до сих пор не вернули родным. ФОТО

Автор: 

МВД (9327) плен (2635) похищение (1689) Херсонская область (4899)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Більш за все в таких новинах мене бісить, що ніхто й ніколи не згадує: а чому та завдяки кому це трапилось! Зате на !єдиному аналі" всю ту наволоч, на руках яких кров маріупольців, бучанців, харківчан, ізюмців, херсонців і ще багатьох українців, намагаються зробити "рятувальниками" держави... Бісить, що якісь тимошонки, подляки, дєрьмаки, верещучки, данілови, прикриваючись ЗЕленою ширмою, роблять з себе незайманих, хоча їх не взяли б навіть масовкою в "німецькі фільми для дорослих" (с)
Не було б війни, вони б бігли швидше за шапкокрада! Але розвішувати ікебану з них у Маріїнському парку поки (ПОКИ!!!) не на часі... Але час прийде, як і наша Перемога, і вони повинні будуть відповісти за все!
показать весь комментарий
22.11.2022 21:45 Ответить
как скот вывезли или сами работали на оккупанта и выехали с ним
показать весь комментарий
23.11.2022 08:32 Ответить
 
 