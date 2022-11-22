Нескольких глав громад Херсонщины россияне вывезли на левый берег, - МВД

Полиция сообщила, что российские оккупанты похитили и вывезли нескольких глав территориальных громад Херсонщины на левый берег области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Полиции пока не известно место нахождения некоторых глав территориальных громад Херсонской области, которые не подчинились российским оккупантам, но точно известно, что некоторых вывезли после бегства из Херсона на левый берег Днепра.

"Российские оккупационные власти охотились за людьми, которые оставались верными Украине. Среди пострадавших - активисты, участники антитеррористической операции, бывшие военнослужащие и правоохранители, оставшиеся в Херсоне или в области во время оккупации", - отмечают в министерстве.

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