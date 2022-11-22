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Декількох голів громад Херсонщини росіяни вивезли на лівий берег, - МВС

полон,заручник

Поліція повідомила, що російські окупанти викрали та вивезли декількох голів територіальних громад Херсонської на лівий берег області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

Поліції наразі не відоме місце перебування деяких голів територіальних громад Херсонської області, які не підкорилися російським окупантам, але точно відомо, що деяких вивезли після втечі з Херсону на лівий берег Дніпра.

"Російська окупаційна влада полювала за людьми, які залишалися вірними Україні. Серед постраждалих – активісти, учасники антитерористичної операції, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації", - зазначають у міністерстві.

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МВС (3512) полон (1587) викрадення (822) Херсонська область (5887)


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Більш за все в таких новинах мене бісить, що ніхто й ніколи не згадує: а чому та завдяки кому це трапилось! Зате на !єдиному аналі" всю ту наволоч, на руках яких кров маріупольців, бучанців, харківчан, ізюмців, херсонців і ще багатьох українців, намагаються зробити "рятувальниками" держави... Бісить, що якісь тимошонки, подляки, дєрьмаки, верещучки, данілови, прикриваючись ЗЕленою ширмою, роблять з себе незайманих, хоча їх не взяли б навіть масовкою в "німецькі фільми для дорослих" (с)
Не було б війни, вони б бігли швидше за шапкокрада! Але розвішувати ікебану з них у Маріїнському парку поки (ПОКИ!!!) не на часі... Але час прийде, як і наша Перемога, і вони повинні будуть відповісти за все!
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22.11.2022 21:45 Відповісти
как скот вывезли или сами работали на оккупанта и выехали с ним
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23.11.2022 08:32 Відповісти
 
 