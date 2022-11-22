Декількох голів громад Херсонщини росіяни вивезли на лівий берег, - МВС

Поліція повідомила, що російські окупанти викрали та вивезли декількох голів територіальних громад Херсонської на лівий берег області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

Поліції наразі не відоме місце перебування деяких голів територіальних громад Херсонської області, які не підкорилися російським окупантам, але точно відомо, що деяких вивезли після втечі з Херсону на лівий берег Дніпра.

"Російська окупаційна влада полювала за людьми, які залишалися вірними Україні. Серед постраждалих – активісти, учасники антитерористичної операції, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації", - зазначають у міністерстві.

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