Декількох голів громад Херсонщини росіяни вивезли на лівий берег, - МВС
Поліція повідомила, що російські окупанти викрали та вивезли декількох голів територіальних громад Херсонської на лівий берег області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.
Поліції наразі не відоме місце перебування деяких голів територіальних громад Херсонської області, які не підкорилися російським окупантам, але точно відомо, що деяких вивезли після втечі з Херсону на лівий берег Дніпра.
"Російська окупаційна влада полювала за людьми, які залишалися вірними Україні. Серед постраждалих – активісти, учасники антитерористичної операції, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації", - зазначають у міністерстві.
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Не було б війни, вони б бігли швидше за шапкокрада! Але розвішувати ікебану з них у Маріїнському парку поки (ПОКИ!!!) не на часі... Але час прийде, як і наша Перемога, і вони повинні будуть відповісти за все!