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Новости Агрессия России против Украины Война
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Благодаря финансовой поддержке наших партнеров мы сохраняем социальную стабильность, - Зеленский

зеленський

В своем вечернем обращении к украинцам 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за финансовую поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

Зеленский отметил: "Имеем сегодня несколько очень нужных финансовых новостей. Во-первых, есть очередной транш макрофина от Евросоюза на 2,5 миллиарда евро. Это очень важно. Ожидаем и одобрения программы макрофина на следующий год в объеме 18 миллиардов евро".

Во-вторых, Соединенные Штаты Америки объявили о том, что в ближайшее время направят дополнительное финансирование в размере 4,5 миллиарда долларов для прямой поддержки нашего бюджета.

Благодарю партнеров за эти веские шаги солидарности. Благодаря таким решениям наших друзей мы сохраняем социальную стабильность и, несмотря на все российские удары, выполняем социальные обязательства. А это обязательства перед миллионами людей.

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С начала полномасштабной войны производим стабильные выплаты пенсионерам – это почти 11 миллионов украинцев и украинок старшего возраста. Провели индексацию пенсий, как это предусмотрено законом. 6 миллионов граждан имеют ту или иную форму социальной поддержки.

Только в этом месяце социальных выплат почти на 14 миллиардов гривен. Это помощь многодетным, малоимущим, одиноким матерям, людям с инвалидностью. Еще более 2 миллионов внутренних переселенцев получают помощь от государства. Плюс зарплаты работникам бюджетной сферы. Делаем все, чтобы обеспечивать выплаты всем нашим защитникам и защитницам.

Финансовый фронт для Украины сейчас так же важен, как передовая на поле боя.

И я благодарю всех, кто помогает нашему государству аккумулировать необходимые средства. И нашим друзьям в мире, и бизнесу, который, несмотря ни на что, продолжает работать и платить налоги.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20899) финансирование (1809)


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Топ комментарии
+13
Все просрав, а тепер по світу з протягнутою рукою.
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22.11.2022 23:36 Ответить
+13
а не ты ли зелох волал что сша нагнетают чтобы мы теряли 7 миллиардов...
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22.11.2022 23:38 Ответить
+11
******* - за пенсионеров-бы лучше промолчал!5 миллионов пенсионеров выживают на 2000-2500гр.!
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22.11.2022 23:49 Ответить
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Алконавт медведька вийшов тимчасово із запоя ?
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22.11.2022 23:44 Ответить
Все просрав, а тепер по світу з протягнутою рукою.
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22.11.2022 23:36 Ответить
хай тягне - хто ж таки повинен гундосити? - саме для клована робота....
от тіка для чого клована було відбулавливати?
ніхто і ніколи не зрозуміє...
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23.11.2022 00:04 Ответить
а не ты ли зелох волал что сша нагнетают чтобы мы теряли 7 миллиардов...
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22.11.2022 23:38 Ответить
Аби ще перестали красти усі ваші - то вопше ******* було б!
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22.11.2022 23:38 Ответить
******* - за пенсионеров-бы лучше промолчал!5 миллионов пенсионеров выживают на 2000-2500гр.!
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22.11.2022 23:49 Ответить
Мовчіть, бо Арахамія скаже, що Ви, як і CNN, хуже Скабєєвої.
Знаю інваліда без обох рук, майже лежачий, отримує пенсію 2300 грн. Держава навіть памперсів не видає, бо не попадає в потрібну їм категорію.
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23.11.2022 11:59 Ответить
выпускайте арахумию, пусть что-то перднет чтобы поддержку пересмотрели
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22.11.2022 23:52 Ответить
Финансовая стабильность? Курс с 27 на 41, 5 миллионов безработных стабильно с кукишем , хорошая такая стабильность, как на кладбище
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22.11.2022 23:54 Ответить
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22.11.2022 23:54 Ответить
Він ії теж затверджував ?
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23.11.2022 08:08 Ответить
Так Вова любит рыгов и малоросов раставлять на руководящие должности, он патриотов на руководящих должностях боиться а с рыгами он одной крови
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23.11.2022 10:29 Ответить
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22.11.2022 23:59 Ответить
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23.11.2022 00:04 Ответить
Чмигаль навіть кількість озвучив- 20 млн на соціалі.
А при відсутності нормально електропостачання, додадуться й ті, хто не був тягарем для бюджету.
Замовники до кінця року згортають програми для тих, кому для роботи потрібні тільки інтернет, електрика і комп - чекає хвиля звільнень. І так, іноземному замовнику плювати на наші труднощі.Генератори і старлінки просто не тягнуть офіси при постійном використанні.
ЗАТЕ!!! Завдяки фінансовій підтримці наших партнерів ми зберігаємо соціальну стабільність (утримуємо мобілізаційний ресурс.)
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23.11.2022 09:41 Ответить
 
 