Благодаря финансовой поддержке наших партнеров мы сохраняем социальную стабильность, - Зеленский

В своем вечернем обращении к украинцам 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за финансовую поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

Зеленский отметил: "Имеем сегодня несколько очень нужных финансовых новостей. Во-первых, есть очередной транш макрофина от Евросоюза на 2,5 миллиарда евро. Это очень важно. Ожидаем и одобрения программы макрофина на следующий год в объеме 18 миллиардов евро".

Во-вторых, Соединенные Штаты Америки объявили о том, что в ближайшее время направят дополнительное финансирование в размере 4,5 миллиарда долларов для прямой поддержки нашего бюджета.

Благодарю партнеров за эти веские шаги солидарности. Благодаря таким решениям наших друзей мы сохраняем социальную стабильность и, несмотря на все российские удары, выполняем социальные обязательства. А это обязательства перед миллионами людей.

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С начала полномасштабной войны производим стабильные выплаты пенсионерам – это почти 11 миллионов украинцев и украинок старшего возраста. Провели индексацию пенсий, как это предусмотрено законом. 6 миллионов граждан имеют ту или иную форму социальной поддержки.

Только в этом месяце социальных выплат почти на 14 миллиардов гривен. Это помощь многодетным, малоимущим, одиноким матерям, людям с инвалидностью. Еще более 2 миллионов внутренних переселенцев получают помощь от государства. Плюс зарплаты работникам бюджетной сферы. Делаем все, чтобы обеспечивать выплаты всем нашим защитникам и защитницам.

Финансовый фронт для Украины сейчас так же важен, как передовая на поле боя.

И я благодарю всех, кто помогает нашему государству аккумулировать необходимые средства. И нашим друзьям в мире, и бизнесу, который, несмотря ни на что, продолжает работать и платить налоги.

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