Завдяки фінансовій підтримці наших партнерів ми зберігаємо соціальну стабільність, - Зеленський

У своєму вечірньому зверненні до українців 22 листопада президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за фінансову підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Зеленського.

Зеленський зазначив: "Маємо сьогодні кілька дуже потрібних фінансових новин. По-перше, є черговий транш макрофіну від Євросоюзу на 2,5 мільярда євро. Це дуже важливо. Очікуємо й на схвалення програми макрофіну на наступний рік обсягом 18 мільярдів євро.

По-друге, Сполучені Штати Америки оголосили про те, що найближчим часом спрямую додаткове фінансування обсягом 4,5 мільярда доларів для прямої підтримки нашого бюджету.

Дякую партнерам за ці вагомі кроки солідарності. Завдяки таким рішенням наших друзів ми зберігаємо соціальну стабільність і попри всі російські удари виконуємо соціальні зобов’язання. А це зобов’язання перед мільйонами людей.

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Від початку повномасштабної війни здійснюємо стабільні виплати пенсіонерам – це майже 11 мільйонів українців і українок старшого віку. Провели індексацію пенсій, як це й передбачено законом. 6 мільйонів громадян мають ту чи іншу форму соціальної підтримки.

Лише цього місяця соціальних виплат загалом майже на 14 мільярдів гривень. Це допомоги багатодітним, малозабезпеченим, одиноким матерям, людям з інвалідністю. Ще більш як 2 мільйони внутрішніх переселенців отримують допомогу від держави. Плюс зарплати працівникам бюджетної сфери. Робимо все, щоб забезпечувати виплати для всіх наших захисників і захисниць.

Фінансовий фронт для України зараз так само важливий, як і передова на полі бою.

І я дякую всім, хто допомагає нашій державі акумулювати необхідні кошти. І нашим друзям у світі, і бізнесу, який попри все продовжує працювати та сплачувати податки.

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