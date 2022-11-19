Україна розраховує на макрофінансову допомогу Великої Британії наступного року, - Марченко
Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з новопризначеним канцлером казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гантом у Лондоні наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету наступного року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.
Зазначається, що сторони обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні, а також пріоритетні напрями співпраці для зміцнення партнерства між урядами обох країн.
"З початку повномасштабної війни, Велика Британія є одним із лідерів у забезпеченні фінансової та військової допомоги нашій державі, а також у питаннях санкційного тиску на РФ", - зазначив Сергій Марченко.
Велика Британія є однією з найбільших країн-донорів фінансової допомоги для України. З початку повномасштабної агресії РФ, Україна отримала від Сполученого Королівства бюджетну підтримку у розмірі близько 1 млрд доларів США.
Міністр фінансів України наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету у наступному році. Дефіцит прогнозується на рівні 3 млрд доларів США щомісяця. Україна розраховує на макрофінансову допомогу міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, зокрема Великої Британії.
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а розраховувати можна...
До слёз: мама погибшего бойца из Ровенской отдала деньги, которые выплатили ей после смерти сына, на строительство спортивной площадки для детей.
Уже через два месяца в селе Орвяница построили спортивное поле.
Янік вернеться, а нікого міняти і не треба - всі на своїх посадах.
Дякувати ЗЕ
Невже немає більше кого поставити ?
Вони все життя працювали на перемогу роіські.
І раптом , ой, а вони вже хароші стали.
Судити про людину потрібно по ділам, по ******** позиції.
А інакше... От, як, наприклад, і досі Тараса Чорновола щеняють за його ригівське минуле; але ж нині він - явно ворог отому самому собі зразка років дванадцять тому...
згоден з Ксенією.
Але кожна людина здатна помилятися, не кожна людина народжується з рухівським менталітетом... І ще один приклад наведу - покійного Левка Лук'яненка, який свою трудову діяльність починав з інструктора райкому КПСС... А з набуттям досвіду життя - людина міняється. Якщо вона чесна за природою, за покликанням - людина стає патріотом і гуманістом...
Дайте гроші і йдіть *****. А ми потім під Китай ляжемо, щоб вам не відповідати за ці гроші.
С начала войны Украина получила от США 23 млрд долларов финансовой помощи - это помимо военной помощи. Это средства не на военные расходы, они идут на выплаты бюджетникам, пенсионерам, переселенцам и получателям субсидий.
Что касается военной помощи, то США уже предоставили примерно на 20 млрд долл; и остальные страны - еще примерно 10 млрд.