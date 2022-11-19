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Україна розраховує на макрофінансову допомогу Великої Британії наступного року, - Марченко

марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з новопризначеним канцлером казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гантом у Лондоні наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету наступного року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

Зазначається, що сторони обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні, а також пріоритетні напрями співпраці для зміцнення партнерства між урядами обох країн.

"З початку повномасштабної війни, Велика Британія є одним із лідерів у забезпеченні фінансової та військової допомоги нашій державі, а також у питаннях санкційного тиску на РФ", - зазначив Сергій Марченко.

Велика Британія є однією з найбільших країн-донорів фінансової допомоги для України. З початку повномасштабної агресії РФ, Україна отримала від Сполученого Королівства бюджетну підтримку у розмірі близько 1 млрд доларів США.

Міністр фінансів України наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету у наступному році. Дефіцит прогнозується на рівні 3 млрд доларів США щомісяця. Україна розраховує на макрофінансову допомогу міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, зокрема Великої Британії.

Також читайте: Україна отримає $4,5 млрд гранту на зарплати бюджетникам та соцвиплати, - Мінфін

Автор: 

Велика Британія (5658) допомога (8436) фінансування (3150) Марченко Сергій (583)


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Топ коментарі
+3
Харьков даст пи@ды рашистам!



До слёз: мама погибшего бойца из Ровенской отдала деньги, которые выплатили ей после смерти сына, на строительство спортивной площадки для детей.
Уже через два месяца в селе Орвяница построили спортивное поле.
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19.11.2022 15:09 Відповісти
+3
Тим часом реванш ригів триває.
Янік вернеться, а нікого міняти і не треба - всі на своїх посадах.
Дякувати ЗЕ
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19.11.2022 15:10 Відповісти
+2
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-19-11-2022/ Олег Пономарь :
С начала войны Украина получила от США 23 млрд долларов финансовой помощи - это помимо военной помощи. Это средства не на военные расходы, они идут на выплаты бюджетникам, пенсионерам, переселенцам и получателям субсидий.
Что касается военной помощи, то США уже предоставили примерно на 20 млрд долл; и остальные страны - еще примерно 10 млрд.
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19.11.2022 15:20 Відповісти
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На дороги чи на мільярд дерев?
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19.11.2022 14:54 Відповісти
На жаль,без допомоги партнерів нам не витягнути...
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19.11.2022 14:55 Відповісти
Казнокрадка скучает по казне? Что-то уж часто она выступает.
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19.11.2022 14:57 Відповісти
більших жмотів ніж патели, ще не бачив.
а розраховувати можна...
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19.11.2022 15:06 Відповісти
Харьков даст пи@ды рашистам!



До слёз: мама погибшего бойца из Ровенской отдала деньги, которые выплатили ей после смерти сына, на строительство спортивной площадки для детей.
Уже через два месяца в селе Орвяница построили спортивное поле.
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19.11.2022 15:09 Відповісти
Тим часом реванш ригів триває.
Янік вернеться, а нікого міняти і не треба - всі на своїх посадах.
Дякувати ЗЕ
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19.11.2022 15:10 Відповісти
не кожен нині призначений риг ментально залишився ригом. І навіть не кожний опезежист залишився з менталітетом, який був в нього до 24/02. Та й девять місяців третьої світової війни здатні поміняти свідомість...
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19.11.2022 15:18 Відповісти
Та мені плювати.
Невже немає більше кого поставити ?
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19.11.2022 15:22 Відповісти
Хай на фронті доказують зміни у своїй свідомості.
Вони все життя працювали на перемогу роіські.
І раптом , ой, а вони вже хароші стали.
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19.11.2022 15:23 Відповісти
і на фронті є такі, і воюють по справжньому...
Судити про людину потрібно по ділам, по ******** позиції.
А інакше... От, як, наприклад, і досі Тараса Чорновола щеняють за його ригівське минуле; але ж нині він - явно ворог отому самому собі зразка років дванадцять тому...
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19.11.2022 15:38 Відповісти
вони самі заробили свою репутацію - ніхто за вуха їх не тягнув...
згоден з Ксенією.
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19.11.2022 16:09 Відповісти
ну, так... репутацію важко відновити... знов таки, наведу приклад Тараса.
Але кожна людина здатна помилятися, не кожна людина народжується з рухівським менталітетом... І ще один приклад наведу - покійного Левка Лук'яненка, який свою трудову діяльність починав з інструктора райкому КПСС... А з набуттям досвіду життя - людина міняється. Якщо вона чесна за природою, за покликанням - людина стає патріотом і гуманістом...
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19.11.2022 16:15 Відповісти
Добкін уже з автоматом .
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19.11.2022 15:25 Відповісти
Нахабство - друге щастя.

Дайте гроші і йдіть *****. А ми потім під Китай ляжемо, щоб вам не відповідати за ці гроші.
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19.11.2022 15:14 Відповісти
Саме так ! А голосуватимемо в ООН ми разом із Росією та Іраном проти США та ЄС.
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19.11.2022 16:18 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-19-11-2022/ Олег Пономарь :
С начала войны Украина получила от США 23 млрд долларов финансовой помощи - это помимо военной помощи. Это средства не на военные расходы, они идут на выплаты бюджетникам, пенсионерам, переселенцам и получателям субсидий.
Что касается военной помощи, то США уже предоставили примерно на 20 млрд долл; и остальные страны - еще примерно 10 млрд.
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19.11.2022 15:20 Відповісти
Коли навіть моряків за кордон працювати не відпускають то тоді тільки в борги залазити.
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19.11.2022 16:16 Відповісти
 
 