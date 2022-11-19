Україна розраховує на макрофінансову допомогу Великої Британії наступного року, - Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з новопризначеним канцлером казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гантом у Лондоні наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету наступного року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

Зазначається, що сторони обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні, а також пріоритетні напрями співпраці для зміцнення партнерства між урядами обох країн.

"З початку повномасштабної війни, Велика Британія є одним із лідерів у забезпеченні фінансової та військової допомоги нашій державі, а також у питаннях санкційного тиску на РФ", - зазначив Сергій Марченко.

Велика Британія є однією з найбільших країн-донорів фінансової допомоги для України. З початку повномасштабної агресії РФ, Україна отримала від Сполученого Королівства бюджетну підтримку у розмірі близько 1 млрд доларів США.

Міністр фінансів України наголосив на потребі додаткового фінансування держбюджету у наступному році. Дефіцит прогнозується на рівні 3 млрд доларів США щомісяця. Україна розраховує на макрофінансову допомогу міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, зокрема Великої Британії.

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