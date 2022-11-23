Хорватия отказалась проводить обучение украинских военных
Президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны страны Марио Банозича на проведение в стране обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Синьхуа.
Отмечается, что свое предложение Банозич высказал в официальном письме, направленном президенту страны.
"В офисе президента заявили, что согласно конституции, у министра обороны нет полномочий инициировать такой запрос. Это может сделать только президент, правительство или парламент", - говорится в материале.
Отказ в офисе президента аргументировали и другими формальными причинами, в том числе тем, что Банозич якобы не указал, чем именно украинские военные будут заниматься в Хорватии, описав лишь в общих чертах задачи Миссии Европейского Союза по помощи Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Президент Хорватії https://zaxid.net/zoran_milanovich_tag56826/ Зоран Миланович заявив, що Україні не місце в https://zaxid.net/nato_tag45000/ НАТО , а якщо почнеться нове російське вторгнення, Хорватії це не стосуватиметься. Революцію Гідності в Україні хорватський президент назвав «переворотом», повідомляє «https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/25/7133058/ Європейська правда » з посиланням на хорватське видання https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/predsjednik-zoran-milanovic-posjetit-ce-prehrambenu-industriju-kras---693441.html?itm_source=HomeTopRow&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica Dnevnik . У відповідь на запитання, як Хорватія відреагує на загострення ситуації в Україні, Миланович запевнив, що його країна не буде мати з цим нічого спільного.
Ти своїм коментарем саме і демонструєш саме свою "неглибокість" Але це вже рівень твого інтелекту - я до цього не маю абсолютно ніякого стосунку!
Твоя реакція?!
А щодо того - "хто кого куди "послав" - так глянь на кількість своїх підписників і моїх І порівняй (Попереджаю: на заяву: "Я за кількістю підписників не ганяюся!" я уваги не звертаю - ти будеш не першим, хто це писав Тут такі "пачками ходили" Правда - недовго Якби тебе не цікавила думка форумчан і не було бажання "звернуть на себе їх увагу" - ти-б тут "скажено яйцями не тряс"!)
А те що відмовив, то не Україні відмовив, а своєму міністру,
котрий не має права ініціювати таке питання.
Хорватія не Україна, де през може робити що хоче порушуюючи конституцію,
і нічого йому за це нема...
а оно от як зараз....
********* передивився?
А по поводу методичек, и тут ты баран, ибо сам я из Херсонской обл и на стороне Украины, вот только особо одаренным, что не по ихнему (даже правда) - сразу кацап....
Поэтому Украина так и живет, что большинство таких как ты: либо белое, либо черное; либо Зеленский, либо Порошенко....
Такие идиоты всегда и банили тут людей,выделяющихся из стада, которые умеют отдельную точку зрения...многие тут на это жалуются...
До речі - як це ти так швидко з "БРСР" перебрався аж в Нову Зеландію? Навіть літак президента Росії так швидко літать не може!
)))
А у нас як вирубили світло об 11, то тіко зараз включили, самки собаки.
Ніч яка місячна, зоряна, ясная!
Видно, хоч голки збирай.
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай.
Ясная - зморена. Що то за рима? Вже значно згодом довідавсь, що в оригіналі було:
Ніч яка, Господи, місячна, зоряна,
Видно, хоч голки збирай!
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай!
Бачимо, з римами повний порядок. Тобто, пан Михайло наш віршував класично. І скоріш за все, то була така собі більшовицька атеїстична цензура.
як би звинянися не прийшлося - хочя де кому і як зелені звинялися?
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/12/7139300/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/12/7139300/
Турецькие РСЗО уже в Украине,типа HIMARS 👍
Как сосать хутийский пуй ?