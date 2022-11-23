Хорватия отказалась проводить обучение украинских военных

Президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны страны Марио Банозича на проведение в стране обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Синьхуа.

Отмечается, что свое предложение Банозич высказал в официальном письме, направленном президенту страны.

"В офисе президента заявили, что согласно конституции, у министра обороны нет полномочий инициировать такой запрос. Это может сделать только президент, правительство или парламент", - говорится в материале.

Отказ в офисе президента аргументировали и другими формальными причинами, в том числе тем, что Банозич якобы не указал, чем именно украинские военные будут заниматься в Хорватии, описав лишь в общих чертах задачи Миссии Европейского Союза по помощи Украине.

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