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Хорватія відмовилася проводити навчання українських військових

хорватія

Президент Хорватії Зоран Міланович відхилив запит міністра оборони країни Маріо Банозіча на проведення в країні навчання військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що свою пропозицію Банозіч висловив у офіційному листі, надісланому президентові країни.

"У офісі президента заявили, що відповідно до конституції, міністр оборони не має повноважень ініціювати такий запит. Це може зробити лише президент, уряд чи парламент", - йдеться в матеріалі.

Відмову в офісі президента аргументували й іншими формальними причинами, в тому числі тим, що Банозіч нібито не вказав, чим саме українські військові займатимуться в Хорватії, описавши лише в загальних рисах завдання Місії Європейського Союзу з допомоги Україні.

Також читайте: Хорватія допоможе розмінувати Луганщину, - Гайдай

Автор: 

військові навчання (2781) Хорватія (301) ЗСУ (7676)


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Топ коментарі
+20
А спробуй на це глянуть з об"єктивної точки зору: це - внутрішня справа Хорватії Ми з тобою не знайомі з Конституцією Хорватії Тому хай самі хорвати розбираються, чи діяв міністр оборони в межах своїх повноважень, чи їх перевищив! Не нам комусь дорікать - у нас "завгосп" має більше "повноважень", ніж "**********"!
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23.11.2022 07:45 Відповісти
+17
Там президент майже як орбан. І у Болгарії так саме.
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23.11.2022 07:38 Відповісти
+15
дурни. могли бы чему-то полезному научиться.
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23.11.2022 07:30 Відповісти
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дурни. могли бы чему-то полезному научиться.
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23.11.2022 07:30 Відповісти
А спробуй на це глянуть з об"єктивної точки зору: це - внутрішня справа Хорватії Ми з тобою не знайомі з Конституцією Хорватії Тому хай самі хорвати розбираються, чи діяв міністр оборони в межах своїх повноважень, чи їх перевищив! Не нам комусь дорікать - у нас "завгосп" має більше "повноважень", ніж "**********"!
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23.11.2022 07:45 Відповісти
Воно-то так, але якщо ********** фсьо, той повноваженя завгоспа теж фсьо
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23.11.2022 08:11 Відповісти
міша, тьі шолє?
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23.11.2022 08:40 Відповісти
там президент не гірший за орбана

Президент Хорватії https://zaxid.net/zoran_milanovich_tag56826/ Зоран Миланович заявив, що Україні не місце в https://zaxid.net/nato_tag45000/ НАТО , а якщо почнеться нове російське вторгнення, Хорватії це не стосуватиметься. Революцію Гідності в Україні хорватський президент назвав «переворотом», повідомляє «https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/25/7133058/ Європейська правда » з посиланням на хорватське видання https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/predsjednik-zoran-milanovic-posjetit-ce-prehrambenu-industriju-kras---693441.html?itm_source=HomeTopRow&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica Dnevnik . У відповідь на запитання, як Хорватія відреагує на загострення ситуації в Україні, Миланович запевнив, що його країна не буде мати з цим нічого спільного.
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23.11.2022 08:12 Відповісти
Читаєш УСЕ, чи лише "ТЕ, ЩО ХОЧЕТЬСЯ"? Це - справа хорватів А не наша! Хорвати собі вибирали президента, а не українці І нічого тут "суперпатріота України" з себе корчить! Ти ще мене назви "сєпаром" чи "українофобом"!
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23.11.2022 08:21 Відповісти
росіяни це вже міжнародний клопіт
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23.11.2022 08:24 Відповісти
Росіяни тут до чого? Аби "ляпнуть"?
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23.11.2022 08:25 Відповісти
кацапи розбійничають в європі. деякі хитрозаді європівці хочуть мати профіт с під кацапа за свою прокацапську позу. прикриють свою хитру мордашку буквой закону. і в суверенній кацапії насєлеєніє кацапи. а росіяни тобі приснились.
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23.11.2022 11:05 Відповісти
Я й так знаю що хамство-ваша визитівка,неглибокій ярок.
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23.11.2022 08:28 Відповісти
А до чого тут "хамство"? Я тобі вказав на те, що ти "вільно трактуєш" об"єктивний факт існування Хорватії як суверенної держави і волевиявлення хорватів на виборах Тобі це не подобається? Так це не моя вина, а твоя біда Я тут при чому?
Ти своїм коментарем саме і демонструєш саме свою "неглибокість" Але це вже рівень твого інтелекту - я до цього не маю абсолютно ніякого стосунку!
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23.11.2022 08:38 Відповісти
Хамство-неспровокована агресія,засіб самоствердження слабких людей.
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24.11.2022 07:40 Відповісти
Це ти про себе? Бо ти мене звинувачуєш у "хамстві" саме з-за відсутності аргументації у полеміці: "ляпнув штаньми об асфальт", а коли "за язик піймали" - став звинувачувать мене у "хамстві" А з якого біса я повинен "прогинаться" перед недоумком, який не розуміє "основ держави і права"?
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24.11.2022 07:50 Відповісти
Та не в повноваженнях справа, а в суті.
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23.11.2022 10:02 Відповісти
І в чому ж суть?
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24.11.2022 03:05 Відповісти
В тому, що відмовили в навчанні.
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24.11.2022 13:14 Відповісти
Пояснюю для ідіота: Ти маєш неповнолітнього сина (юридично такий громадянин іменується "неправоздатним" чи "обмежено правоздатним" - тобто людиною яка не має права здійснювать ті чи інші правочини) Він (без твого відома) висловив згоду на те, щоб твій сусід узяв твій автомобіль для використання у власних потребах Або дозволив сусідці на твоїх грядках висадить кабачки чи помідори
Твоя реакція?!
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24.11.2022 17:33 Відповісти
Тебе мама у відро народила, дебіл.
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25.11.2022 12:44 Відповісти
Це ВСЯ твоя "аргументація"? Тоді ти адресою помилився Дебіла тобі зручніше шукать у власному дзеркалі Бо ти навіть нездатен статтю прочитать і зрозуміть, ЩО саме там написано Адля цього треба було ознайомиться з "Основами держави і права" на уроці, а не горобцям дулі у вікно показувать!
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25.11.2022 14:12 Відповісти
Не кидайся лайном у людину. Воно Може не долетіти, а руки в тебе залишаться у лайні. Тебе , хамло, всі тут послали нах. Ну то йди туди
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25.11.2022 15:42 Відповісти
Це ти сам до себе звертаєшся? Так не обов"язково мене про це повідомлять! Я й так знаю, що ти, крім "накидання лайна на вентилятор", більш нічого не вмієш!
А щодо того - "хто кого куди "послав" - так глянь на кількість своїх підписників і моїх І порівняй (Попереджаю: на заяву: "Я за кількістю підписників не ганяюся!" я уваги не звертаю - ти будеш не першим, хто це писав Тут такі "пачками ходили" Правда - недовго Якби тебе не цікавила думка форумчан і не було бажання "звернуть на себе їх увагу" - ти-б тут "скажено яйцями не тряс"!)
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25.11.2022 15:51 Відповісти
бісять "знавці" які всез нають і при будь якій ліпшій нагоді намагаються обісрати доужньо налаштованих до України людей
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23.11.2022 11:45 Відповісти
щоб вас серби покусали
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23.11.2022 07:37 Відповісти
Та краще щоб не покусали, а железним ломом покончали, як поросят на рождество за юліанським календарем.
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23.11.2022 07:45 Відповісти
В Хорватії през ************, а прем'єр проєвропейський. Не треба гнати на всіх хорватів.
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23.11.2022 08:56 Відповісти
Не треба так про Хорватію. Наші хлопці ранені там лікуються. Допомога іде.
А те що відмовив, то не Україні відмовив, а своєму міністру,
котрий не має права ініціювати таке питання.
Хорватія не Україна, де през може робити що хоче порушуюючи конституцію,
і нічого йому за це нема...
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23.11.2022 09:16 Відповісти
Там президент майже як орбан. І у Болгарії так саме.
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23.11.2022 07:38 Відповісти
Ну і на-уй с пляжу ці пляжі хорватії...
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23.11.2022 07:39 Відповісти
не спішить хаяти хорватів - ми німців теж на куски рвали,
а оно от як зараз....
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23.11.2022 07:41 Відповісти
Германия это локомотив ЕС, и именно Германия несут самые огромные финансовые потери, пока идет война....а это значит, что Германия в первую очередь заинтересована в скорейшем разрешении этого конфликта любыми путями....любыми, повторю....Германии пофиг, договорится Украина с путлером-ли, сдаст-ли территорию, будет-ливсоставе раисии...
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23.11.2022 09:09 Відповісти
коцап з першого коменту!
********* передивився?
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23.11.2022 09:26 Відповісти
куйло ,не тільки фріцам (завербовані макрелі) нав'язав свою"куйлову мИслю" ,що він Україну окупує за три дні і все буде (ай люлю)На цей рашистський гачок сіли багато світових "прорашистських" прихильників в тому числі китайський,угорський,турецьких ,французьский, італійський,ізраїльський,папський престіл,серби з хорватами, та ще по дрібницях окрема "платва" висить із американського конгресу з англійського парламенту і т.д і т.п
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23.11.2022 09:47 Відповісти
расспамил тебя что б все видели манипулятивность твоего месседжа, типичная методика рашистской пропаганды когда к 70% очевидных, правдивых вещей добавляется 30% говна. Так вот не ***** про то что "Германии пофиг". Может 8 месяцев назад так и было но не сейчас, когда случился перелом, когда нет "северных потоков", когда Германия делает очень много для победы Украины. НЕ дождетесь твари! А такое говно ваше тупоголовое население только жрет. Ты не туда забрел со своими методичками
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23.11.2022 11:52 Відповісти
Вот такие как ты идиоты всю жизнь бегают стадом и никера не соображают, особенно у нас, поэтому так и живем....еще раз повторю, для альтернативно одаренных, Германии пофиг что там с Украиной, оккупирована она частично или полностью и как называтся или будет называтся территорияУкраины...Германии главное, что бы весь этот кипеж закончился и началась торговля....закончилось путем-ли переговоров, победы, поражения....и не нужно тут искать каких-то кацапов....это здравый смысл, просто многие, включая тебя, этого не рубят....а помогает Германия сейчас лишь потому, что поняла, что ей не удасться склонить Украину к каким либо переговорам с путлером, жертвуя целостностью....все очень просто....а ты тут раздул зраду, горлопай...
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23.11.2022 16:46 Відповісти
Багато літер, артьомка невже тобі платять за кількість літер, а не за пости? В мене мати живе в Німеччині, рідний брат, багато знайомих так що про німецькі настрої я добре знаю. Є запит суспільства і політикум працює відповідно, тож іди зі своїми методичками за російським кораблем
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24.11.2022 17:08 Відповісти
Если твои родственники живут в Германии, то ты должен знать, что правительство Германии в хрен не ставит кореных немцев и их мнение...это видно по всяким наводнившим Германию сирийцам и прочих арабов....а что Германия вытворяла со своими гражданами во время барановируса, так это вообще....так что давай-ка мне тут не писти про то, как правительство Германии внимательно слушает мнение своих граждан, т.к. сразу видно, что ты баран и в этом деле....
А по поводу методичек, и тут ты баран, ибо сам я из Херсонской обл и на стороне Украины, вот только особо одаренным, что не по ихнему (даже правда) - сразу кацап....
Поэтому Украина так и живет, что большинство таких как ты: либо белое, либо черное; либо Зеленский, либо Порошенко....
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24.11.2022 22:18 Відповісти
"Как пагодка в Мацкве?"
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25.11.2022 16:23 Відповісти
Вместо того, что бы прочитать и понять суть мною написанного, ты ударяешься в конспирацию и обзываешь меня кацапом....Во ума-то....те вещи которые я пишу я знаю и многие люди знают, но только не ты....Не нужно думать, что ве мыслят одинаково прямолинейно (белое/черное)....У таких как вы, что не по вашему - сразу ярлык (кацап)....
Такие идиоты всегда и банили тут людей,выделяющихся из стада, которые умеют отдельную точку зрения...многие тут на это жалуются...
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26.11.2022 08:17 Відповісти
Слухай, "придурок свіжозаряджений"! Тебе під якою пивнухою в "Южном Бутава" підібрали? Та ми, таких, як ти, вичислять навчилися ще в 2014-му! І про "отдельную (альтернативную)точку зрения" читали, і про "индивидуальность мышления", і про "отсутствие стадности" Вас тут таких, "альтернативних", цілі "табуни" пройшли! Тебе люди тут висміюють відкрито і "дурним кацапом" іменують а ти нам тут пробуєш "лапшу на вуха вішать"!!!
До речі - як це ти так швидко з "БРСР" перебрався аж в Нову Зеландію? Навіть літак президента Росії так швидко літать не може!
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26.11.2022 08:57 Відповісти
Це пише кацап через білоруський портал! Його Лука спеціально дав команду відкрить ще в 2014-му - бо його ОАЦовці (відділ пропаганди білоруського КГБ) не справлялися з брехнею стосовно України От "пригожинські наймити" і "касят пад бульбашей" тут
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25.11.2022 16:27 Відповісти
Цей будьоновець нічого іншого і не сказав би.Значить запрошення зробить уряд чи парламент.
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23.11.2022 07:41 Відповісти
Боятся что сербов.
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23.11.2022 07:41 Відповісти
Холерватія...
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23.11.2022 07:43 Відповісти
Оце тобі добрий ринок
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23.11.2022 07:57 Відповісти
...не спиться?
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23.11.2022 07:58 Відповісти
Встаю о п'ятій, кушаю з жінков кохвій, відправляю її на роботу. За дві години - будю доню, відправляю в училище. Жінка молодша за мене на 12 років, діти пізні. А я, оскільки зхдуру купу років пропрацював на ********* церкву, на пенсію ще не заробив (за півроку тіко почну отримувати), сидю на шиї в жінки. Замовлень-бо з війнов у мене гуй та ще півгуя. Тобто, домогосподар.
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23.11.2022 08:08 Відповісти
Після аккорд. ще один прикол, в мене також на 12 років, а результат - он з 8.00 сидить дистанційно дивиться в комп, як дувид, 3 кляс... бесамемУЧО
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23.11.2022 08:26 Відповісти
А жопадєлаешь?
)))
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23.11.2022 08:49 Відповісти
Шо падєлать? ось зара погода - фперед на дрова, в ліс, бусика з причепчиком увалю - і порядок, якщо не застряну. Підприємство все-таки, дофіга треба...енергію не відключають (тьху-тьху-тьху) на одній лінії з лікарнею, так що в порівнянні - пан...(...і між панами я пан, вийди коханая працею зморена)
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23.11.2022 08:55 Відповісти
Жінка працює в "Булці" теж поряд з міською лікарнею, інакше мала б "безплатну зарплату".
А у нас як вирубили світло об 11, то тіко зараз включили, самки собаки.
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23.11.2022 18:14 Відповісти
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23.11.2022 18:15 Відповісти
Щодо пісні "Ніч яка...", вірніше, вірніше, вірша Старицького. Ще замолоду думав: а чого це у першому блоці немає рими? Усюди ж-бо строге римування за формулою АВАВ.

Ніч яка місячна, зоряна, ясная!
Видно, хоч голки збирай.
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай.

Ясная - зморена. Що то за рима? Вже значно згодом довідавсь, що в оригіналі було:

Ніч яка, Господи, місячна, зоряна,
Видно, хоч голки збирай!
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай!

Бачимо, з римами повний порядок. Тобто, пан Михайло наш віршував класично. І скоріш за все, то була така собі більшовицька атеїстична цензура.
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23.11.2022 18:28 Відповісти
Дивно, хорвати самі дуже постраждали від імперських шовіністичних забаганок сербів . Сербія -мініЗасраха балканська
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23.11.2022 07:47 Відповісти
хорвати не серби - я б за ними слідкував....
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23.11.2022 07:48 Відповісти
Чому хорвати можуть навчити українців? Що за маячня?
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23.11.2022 07:49 Відповісти
не клованню як мінімум....
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23.11.2022 07:53 Відповісти
Ґорвати свого часу віджали окуповані сербами ґорватські землі. Блискавична операція з мінімумом жертв. Так що є чому повчитися, якщо буде бажання
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23.11.2022 08:38 Відповісти
Згоден. Але поправлю - не "Ґорвати", а "Горвати".
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23.11.2022 09:01 Відповісти
А я думаю,що Залужний,як уособлення ЗСУ іх швидше навчить,як швидко віджимати те що треба. І при протидії не якихось сербських циган.
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23.11.2022 10:53 Відповісти
Навчати використовувати зброю НАТО,звісно.
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23.11.2022 08:48 Відповісти
🤦🤦🤦
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23.11.2022 10:54 Відповісти
не все в цьому світі відразу по нашому бажанню і бубіним істерікам-відосикам ...
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23.11.2022 07:52 Відповісти
робіть як хочете - я б не гавкав на хорватів...
як би звинянися не прийшлося - хочя де кому і як зелені звинялися?
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23.11.2022 08:04 Відповісти
По-перше, це повідомила ки айська Сіньхуа. 😊 Думаю, і уього досить. Але по-друге - не надто залежить нам від того, щоб нас ше хорвати вчили. Тобто на їхньому навчанні світ клином не зійшовся. І по-третє - не потрібно вестися на нпрмативи кацапської пропаганди, що нам ніхто не допомагає і щ від еас вже втомились.
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23.11.2022 08:14 Відповісти
Чому ми всіх виправдовуємо? Відмовили бо те та те... Гівнюки та все
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23.11.2022 08:18 Відповісти
тоді да здравствуєт вєлікая і єдіная возрождьонная югославія
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23.11.2022 08:24 Відповісти
Хорватія Україна дружба
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23.11.2022 08:43 Відповісти
****@ява руснявая пропагандонія вьісралася ....
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23.11.2022 08:47 Відповісти
Дивно... сама ж Хорватія тяжко виборювала своє існування, зазнала що таке війна.
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23.11.2022 08:53 Відповісти
Ну,цей Мілановічь давно відомий шанувальник кацапів .
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/12/7139300/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/12/7139300/

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23.11.2022 08:58 Відповісти
https://youtu.be/ARpbANt5vV0

Турецькие РСЗО уже в Украине,типа HIMARS 👍
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23.11.2022 09:10 Відповісти
Украинские воины обучаются на базах НАТО в Шотландии и Германии...около 20 000,за счёт немецких и британских налогоплательщиков.. видимо Хорватия совсем не богатая страна для такого рода работы...
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23.11.2022 09:18 Відповісти
країна і люди - нормальні, але през у них га..он
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23.11.2022 11:06 Відповісти
Ну чему можно научиться у хорватов ?
Как сосать хутийский пуй ?
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23.11.2022 09:23 Відповісти
🤣👍👌
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23.11.2022 09:30 Відповісти
Наконец то ответ! Завелся местный бомонд на цензоре за хорватов. А вот реформу судебно- правовую провели они правильно. В один раз набрали в ЕС судей, прокуроров итд и заменили всех своих абсолютно. Длилось 15 лет, пока с 0 свои молодые учились и меняли набранных.
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23.11.2022 09:54 Відповісти
Довбодятел? Хорватія єдина країн яка повністью звільнила всі свої окупована території після ІІ СВ А Україна допомогла хорватам?
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23.11.2022 10:19 Відповісти
Не єдина і є питання будь якої допомоги,а єдина це Албанія з Е.Ходжа(ідеальний диктатор в поганому розумінні).
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23.11.2022 12:13 Відповісти
еще одни ватники полувенгры поулнегры..ешьте молдавско румынский перец нищеброды и не кукарекайте..
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23.11.2022 10:33 Відповісти
шкода, хотів за Хорватію вболівати але тепер буду навпаки
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23.11.2022 11:03 Відповісти
А чему удивляться, на подкуп западных чиновников бензоколонка тратит огромные деньги. Чего только стоит трамписская мага.
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23.11.2022 11:25 Відповісти
А что на это ответили наши Зоран и Шкиряк?
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23.11.2022 14:57 Відповісти
 
 