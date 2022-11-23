Хорватія відмовилася проводити навчання українських військових

Президент Хорватії Зоран Міланович відхилив запит міністра оборони країни Маріо Банозіча на проведення в країні навчання військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що свою пропозицію Банозіч висловив у офіційному листі, надісланому президентові країни.

"У офісі президента заявили, що відповідно до конституції, міністр оборони не має повноважень ініціювати такий запит. Це може зробити лише президент, уряд чи парламент", - йдеться в матеріалі.

Відмову в офісі президента аргументували й іншими формальними причинами, в тому числі тим, що Банозіч нібито не вказав, чим саме українські військові займатимуться в Хорватії, описавши лише в загальних рисах завдання Місії Європейського Союзу з допомоги Україні.

Також читайте: Хорватія допоможе розмінувати Луганщину, - Гайдай