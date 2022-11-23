На Днепропетровщине и Николаевщине работает ПВО
В Днепропетровской и Николаевской областях сработала ПВО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава облсовета Николай Лукашук.
"Днепропетровщина, работает ПВО! Не выкладываем ничего в соцсети!" – написал он.
Также о работе ПВО в Николаевской области сообщил глава ОВА Виталий Ким.
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показать весь комментарий23.11.2022 13:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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