На Днепропетровщине и Николаевщине работает ПВО

В Днепропетровской и Николаевской областях сработала ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава облсовета Николай Лукашук.

"Днепропетровщина, работает ПВО! Не выкладываем ничего в соцсети!" – написал он.

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Также о работе ПВО в Николаевской области сообщил глава ОВА Виталий Ким.