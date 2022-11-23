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На Днепропетровщине и Николаевщине работает ПВО

ппо

В Днепропетровской и Николаевской областях сработала ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава облсовета Николай Лукашук.

"Днепропетровщина, работает ПВО! Не выкладываем ничего в соцсети!" – написал он.

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Также о работе ПВО в Николаевской области сообщил глава ОВА Виталий Ким.

ПВО (2852) Днепропетровская область (4099)


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Николаевская область 10 раз бахнуло, надеюсь ПВО работало и все сбило
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23.11.2022 13:33 Ответить
 
 