На Дніпропетровщині та Миколаївщині працює ППО

У Дніпропетровській та Миколаївській областях спрацювала ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова облради Микола Лукашук.

"Дніпропетровщина, працює ППО! Не викладаємо нічого в соцмережі!" - написав він.

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Також про роботу ППО в Миколаївській області повідомив голова ОВА Віталій Кім.