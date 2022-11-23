На Дніпропетровщині та Миколаївщині працює ППО
У Дніпропетровській та Миколаївській областях спрацювала ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова облради Микола Лукашук.
"Дніпропетровщина, працює ППО! Не викладаємо нічого в соцмережі!" - написав він.
Також про роботу ППО в Миколаївській області повідомив голова ОВА Віталій Кім.
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показати весь коментар23.11.2022 13:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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