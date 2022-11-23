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На Дніпропетровщині та Миколаївщині працює ППО

ппо

У Дніпропетровській та Миколаївській областях спрацювала ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  голова облради Микола Лукашук.

"Дніпропетровщина, працює ППО! Не викладаємо нічого в соцмережі!" - написав він.

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Також про роботу ППО в Миколаївській області повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Автор: 

ППО (3297) Дніпропетровська область (3882)


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Николаевская область 10 раз бахнуло, надеюсь ПВО работало и все сбило
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23.11.2022 13:33 Відповісти
 
 