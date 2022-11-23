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Мобилизованные россияне пополняют оккупационные подразделения на территории Украины, - ГУР

мобілізація

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий прокомментировал участие мобилизованных россиян в боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Одной из основных целей мобилизации является пополнение частей и тактических групп, которые сегодня участвуют в боевых действиях на территории Украины. Далее – это создание частей резерва во всех военных округах РФ. Такие части, например, создаются даже на Северном флоте. И, конечно, я бы сказал об установлении нового режима дивизии краевых войск. Потому что это один из подходов России по увеличению численности войск у нашей границы. Конечно же возможному привлечению этих войск на территории Украины. Например, на Херсонщине. Нам известно о плане перевода этих войск под ответственность Южного военного округа", – заявил представитель ГУР МО Украины.

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Автор: 

армия РФ (19738) разведка (4196) мобилизация (2816) Скибицкий Вадим (292)


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Може хоч хтось додумається пару десятків крематоріїв у партнерів попросить щоб гімно те не воняло на наших землях
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23.11.2022 15:01 Ответить
Да можно же им *****, ответить?!!!
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23.11.2022 15:31 Ответить
... и скоро пополнит слой биохумуса.
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23.11.2022 15:35 Ответить
Треба копати глибокі рови і орків звалювати туди,тільки без мішків,полієтілен довго розкладается і засмічуе землю.
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23.11.2022 16:47 Ответить
 
 