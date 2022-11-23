Мобилизованные россияне пополняют оккупационные подразделения на территории Украины, - ГУР

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий прокомментировал участие мобилизованных россиян в боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Одной из основных целей мобилизации является пополнение частей и тактических групп, которые сегодня участвуют в боевых действиях на территории Украины. Далее – это создание частей резерва во всех военных округах РФ. Такие части, например, создаются даже на Северном флоте. И, конечно, я бы сказал об установлении нового режима дивизии краевых войск. Потому что это один из подходов России по увеличению численности войск у нашей границы. Конечно же возможному привлечению этих войск на территории Украины. Например, на Херсонщине. Нам известно о плане перевода этих войск под ответственность Южного военного округа", – заявил представитель ГУР МО Украины.

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