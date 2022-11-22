"Вы мужчина или кто?", - жены российских мобилизованных хотят встретиться с Путиным. ВИДЕО
"Совет матерей и жен" общественное движение родственников мобилизованных и срочников, требующих вернуть их близких с фронта, предложило президенту России Владимиру Путину провести открытую встречу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медуза.
Видеообращение с таким призывом записала организатор совета Ольга Цуканова после того, как стало известно, что Путин проведет встречу с матерями военнослужащих. Ни одну из представительниц "Совета матерей и жен" на эту встречу не пригласили.
Ольга Цуканова заявила в обращении, что президент собирается провести встречу с "карманными матерями", чтобы продемонстрировать, что власти реагируют на обращения родственников мобилизованных.
"Но это не то, что нам нужно. Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Или спрячетесь опять? В Минобороны у нас мужчины, в военной прокуратуре мужчины, в администрации президента сплошные мужики, президент мужчина. И матери на другой стороне. Ну что, мужики, будете выходить на диалог или будете прятаться?", - отметила она.
Пожалуйста, подождите...
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Вони ще й досі не зрозуміли що їхні ваньки будуть "унаваживать" черноземи України.
"Простітуткі Курська" (дружини підводників) таких питань вже давно не ставлять, б то знають, що " хто" то є "дід піхто" в кожаном пальто - він ще не одну сотню тисяч ваньок в Україні заперегноїть
Най йому ширінку розстебнуть та помацають...
Хоча, здається, воно вже на "шість часов" показує ! 😂
Бо макаки - бiднi мавпи, дуже там страждають.
Росiяни дуже спритнi i малайцi знають:
https://russian.rt.com/article/5753 Як страждають вiд них мавпи -бiдних захищають.
Гей-гоп! Шiдi-рiдi, там з любов*ю грають.
Вся Сибiр там - ГУЛАГова ,Там в картки спраляють.
Як ся фотки остогиднуть, кiзоньок вблагають.
Тi лиш гарно вмiють Бэ-э-экать -хiба вiдмовляють?
Эх! «Катюшу» , Шiдi-рiдi,хай музики грають:
Зоофiли - також люди, най ся забавляють.
Болота, болота - мокшi привiлеi ... ,
https://forum.mista.ru/topic.php?id=401339 Як макаку москаль мiтив, вiдпочиють геi.
Болота, болота... - у Сибiру кiзки
https://www.youtube.com/watch?v=unyaUl731Co гарно б щось вам розповiли та не мають мiзкiв
Гей-гоп, шiдi-рiдi, зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,http://**********.com/uploads/_pages/59266/78805453f1df0a96233e4e5198373de0.jpg чмокне вас у пупчик.
что нє понятно, самкі?
зовсім з глузду з'їхала!
і є)...
Гробовая "калина" більше коштує ! 😂
- баба там одна... чё-то сомневаться начинает...
- ей жевачку передай, а старику кабаеву - мол жду его...заждался...
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путін - )(уйло
Самий час казахам мінувати кордони , будувати укріплення і просити в Китая якомога більше зброї .
С ноготок , карлик -он, мелюзга
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
Дифирамб им пусть льется задорный
-Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Что эта русская былять себе позволяет?
Иш шо удумали? Сцаря спросить хотят! Срашисты могут одобрять и только стоя на коленях.
Навіщо з дружинами якщо можна з вдовами 😆
"Она утонула" *****. Класика. 👍
--- Змінять свій х@й на зустріч із х@йлом.
Сытной кормёжки да тёплой одёжки для мужей перед отправкой на войну с НАТО (фашызьмом).
педофильная бабка путятишна... к тому же феерическая сцыкуха...