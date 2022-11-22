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Новости Видео Мобилизация в РФ
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"Вы мужчина или кто?", - жены российских мобилизованных хотят встретиться с Путиным. ВИДЕО

"Совет матерей и жен" общественное движение родственников мобилизованных и срочников, требующих вернуть их близких с фронта, предложило президенту России Владимиру Путину провести открытую встречу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медуза.

Видеообращение с таким призывом записала организатор совета Ольга Цуканова после того, как стало известно, что Путин проведет встречу с матерями военнослужащих. Ни одну из представительниц "Совета матерей и жен" на эту встречу не пригласили.

Ольга Цуканова заявила в обращении, что президент собирается провести встречу с "карманными матерями", чтобы продемонстрировать, что власти реагируют на обращения родственников мобилизованных.

"Но это не то, что нам нужно. Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Или спрячетесь опять? В Минобороны у нас мужчины, в военной прокуратуре мужчины, в администрации президента сплошные мужики, президент мужчина. И матери на другой стороне. Ну что, мужики, будете выходить на диалог или будете прятаться?", - отметила она.

Читайте: Песков отрицает, что Путину перед саммитом G20 передавали вариант мирного соглашения

путин владимир (31568) мобилизация (2816)


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Топ комментарии
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22.11.2022 20:44 Ответить
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22.11.2022 20:50 Ответить
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22.11.2022 20:44 Ответить
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Канєшна нєт патамуша ано-х....ло.
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22.11.2022 20:41 Ответить
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22.11.2022 20:50 Ответить
Наївні!
Вони ще й досі не зрозуміли що їхні ваньки будуть "унаваживать" черноземи України.
"Простітуткі Курська" (дружини підводників) таких питань вже давно не ставлять, б то знають, що " хто" то є "дід піхто" в кожаном пальто - він ще не одну сотню тисяч ваньок в Україні заперегноїть
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22.11.2022 20:53 Ответить
Челядь ставить невдобні вопроси

Най йому ширінку розстебнуть та помацають...
Хоча, здається, воно вже на "шість часов" показує ! 😂
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22.11.2022 21:05 Ответить
На пів на шосту
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22.11.2022 21:12 Ответить
Що "всьо єщьо впєрєді" ? 😂
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22.11.2022 21:44 Ответить
ПЕДОФИЛ ОНО НЕУЖЕЛИ ЗАБЫЛИ , КАК ОНО МАЛЬЧИКА В ПУПОК НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ЦЕЛОВАЛО …
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22.11.2022 21:38 Ответить
В бiлокам*янiй столицi SEX-меншин ганяють:
Бо макаки - бiднi мавпи, дуже там страждають.
Росiяни дуже спритнi i малайцi знають:
https://russian.rt.com/article/5753 Як страждають вiд них мавпи -бiдних захищають.

Гей-гоп! Шiдi-рiдi, там з любов*ю грають.
Вся Сибiр там - ГУЛАГова ,Там в картки спраляють.
Як ся фотки остогиднуть, кiзоньок вблагають.
Тi лиш гарно вмiють Бэ-э-экать -хiба вiдмовляють?
Эх! «Катюшу» , Шiдi-рiдi,хай музики грають:
Зоофiли - також люди, най ся забавляють.
Болота, болота - мокшi привiлеi ... ,
https://forum.mista.ru/topic.php?id=401339 Як макаку москаль мiтив, вiдпочиють геi.
Болота, болота... - у Сибiру кiзки
https://www.youtube.com/watch?v=unyaUl731Co гарно б щось вам розповiли та не мають мiзкiв
Гей-гоп, шiдi-рiдi, зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,http://**********.com/uploads/_pages/59266/78805453f1df0a96233e4e5198373de0.jpg чмокне вас у пупчик.
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22.11.2022 23:47 Ответить
Якесь дурне питання. тож всьому світу давно вже відомо, що путєн - ху*ло. ))
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22.11.2022 20:41 Ответить
путєн не ху*ло, путєн - *****! Якщо Ваше виховання не дозволяє вимовите це, то, можливо, й не варто витрачати час?
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22.11.2022 21:05 Ответить
Він *******...
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22.11.2022 20:41 Ответить
оно кремлевское - педофил, крыса, гнида
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22.11.2022 20:42 Ответить
ілі чмо...
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22.11.2022 20:42 Ответить
дежавю ... згадались жони моряків з курська...... як там десятидоларові шлюхи - ***** тоді по муржскі відповіло.....
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22.11.2022 20:42 Ответить
скільки тоді коштують "проститутки" чмобиків?
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22.11.2022 20:56 Ответить
10 $ за сотню.Дуже велика пропозиція,а попиту немає.
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22.11.2022 22:34 Ответить
А ещё не так давно они все собирались от него рожать, сперма почтой и тп
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22.11.2022 20:43 Ответить
Кто кто? *****!
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22.11.2022 20:43 Ответить
понеслось пока так а потом как в Чечне будет в 90е
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22.11.2022 20:43 Ответить
Він скаже що це 10 долярові повії.
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22.11.2022 20:47 Ответить
Пізно всрались.
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22.11.2022 20:44 Ответить
Воно не чоловік. І не жінка. Воно - *****. Харківські футбольні вболівальники знали це ще у 2014 році.
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22.11.2022 20:44 Ответить
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22.11.2022 20:44 Ответить
а вот будет ли от КОГО?? вот в чём вопрос..
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22.11.2022 21:09 Ответить
******* кадыркаДырка
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22.11.2022 22:02 Ответить
а вот будет ли от КОГО?
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22.11.2022 21:10 Ответить
ашот тут дарбек тут аслан тут..будет
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22.11.2022 21:19 Ответить
Ще народжує, на гараж для жигулі?
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22.11.2022 23:59 Ответить
Га?

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24.11.2022 23:50 Ответить
після таких звернень ця Цуканова зустрінеться не з путєним а з якимось кадирівським чи пригожинським Ашотіком. )
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22.11.2022 20:44 Ответить
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22.11.2022 20:44 Ответить
Якось дивно вони "чєлобітную" подають... всього тільки 80 тис вбитих кацапів знадобилося, щоб їх самки почали на сцаря батон крошити? А як же "ми за ценой нє постоім"? А як же "гойда"?
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22.11.2022 20:45 Ответить
і павтаріть вже не хочеться... 😕
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22.11.2022 20:59 Ответить
путинХуйло не встретится это не то что мужик это кусочек ГОВНА
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22.11.2022 20:45 Ответить
цю, й@бла закоьілі, і рожать іщо і іщо!
что нє понятно, самкі?
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22.11.2022 20:47 Ответить
Чем больше утилизируют , тем лучше . А мамы и жены мобиков - смешное .
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22.11.2022 20:47 Ответить
Не треба забувати,що саме таких нелюдей й народили та виховали ті самі "мами та жінки".Не слід ділити цапів статево.Усі вони-потвори.Вороги всьому існуючому.Пам'ятая як одна курва благословляла свого чоловіка на гвалтування українок!
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22.11.2022 22:05 Ответить
Десятидоларова повія
зовсім з глузду з'їхала!
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22.11.2022 20:48 Ответить
На болотах починає булькотіти та виділятися газ . Цікаво , буде звичайне задимлення чи усе ж таки займеться запалає ?
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22.11.2022 20:49 Ответить
Не буде зустрічі *воно* скаже що це *десятиДоларовые шлюхи* ... ( так воно
і є)...
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22.11.2022 20:49 Ответить
Та ну на!

Гробовая "калина" більше коштує ! 😂
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22.11.2022 21:01 Ответить
Вииди з Украіни --- застрелься -- і від тебе відстануть .
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22.11.2022 20:50 Ответить
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22.11.2022 20:51 Ответить
В итоге сергей доренко не удержался и продал душу...даже не дьяволу....а этому никчемному, плешивому третьему с конца слуге дьявола. Конец доренка был предсказуем.🤷
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22.11.2022 21:12 Ответить
Він пеніс таргана
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22.11.2022 20:51 Ответить
Завтра її кувалдой бахнуть і скажуть розкачувала лодку
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22.11.2022 20:52 Ответить
Так это мультик новый придется снимать.
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22.11.2022 20:53 Ответить
Самка кацапа підняла гриву на Солнцелікого? Так це беєсплатная путьовка в Сібірь
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22.11.2022 20:54 Ответить
Ой *****, он зассал выйти к женам экипажа Курська.
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22.11.2022 20:57 Ответить
***
- баба там одна... чё-то сомневаться начинает...
- ей жевачку передай, а старику кабаеву - мол жду его...заждался...

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22.11.2022 20:57 Ответить
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22.11.2022 21:20 Ответить
він старий підар
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22.11.2022 20:58 Ответить
хто такий путін хочуть знати кацапські самиці
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
путін - )(уйло
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22.11.2022 21:03 Ответить
З таким же успіхом може попісяти проти вітру.
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22.11.2022 21:07 Ответить
В хіба кацапські самки не знали,що *****-це не чоловік? Це *****.
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22.11.2022 21:07 Ответить
Бунтовать вздумали? в банно прачечные батальйоны всех!
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22.11.2022 21:09 Ответить
По десять канчуків цім навіженим. Хай вчаться правильно на колінах стояти.
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22.11.2022 21:11 Ответить
Договорятся скоро.. пуйло и эту "раду матерей" мобилизирует
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22.11.2022 21:12 Ответить
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22.11.2022 21:16 Ответить
нужно провести поголовную эвтаназию на паРаше...\и нет проблем...\
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22.11.2022 21:17 Ответить
Чи хто...
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22.11.2022 21:17 Ответить
а *********** им в ответ-я бабушка..........................................................тьфу ***** рабыни конченные.....................
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22.11.2022 21:23 Ответить
Куйло он!
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22.11.2022 21:23 Ответить
Ху*ло змусить самиць більше народжувати, як радив піп з РПЦ, вже 200-й.
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22.11.2022 21:25 Ответить
Вид чихто, підвид (уйло
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22.11.2022 21:29 Ответить
Скоро, из всех утюгов страны - "СМИЖ - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ"
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22.11.2022 21:32 Ответить
уйло заховалось в бункері і навряд чи вилізе. за своє життя він занадто боїтся, вонючий червяк.
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22.11.2022 21:35 Ответить
Дід пуйло. Ось воно хто.
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22.11.2022 21:42 Ответить
"Ви чоловік чи хто?"- #уйло - то бабушка, якій пришили половиє органи дєдушкі.
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22.11.2022 21:49 Ответить
Дураку закон не писаний . Кацапські імбецили на тб , вже відкрито планують вторгнення в Казахстан . . https://t.me/Ukraine_365News/41386
Самий час казахам мінувати кордони , будувати укріплення і просити в Китая якомога більше зброї .
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22.11.2022 21:53 Ответить
Яка різниця. що станеться с орками на полі бою, чим більше подохне тим краще для людства. Вони ще сповна за все що заподіяли. не заплатили і сотої долі. А самки, що їх наплодили або живуть з ними, хай заткнуть свої погані пельки. Утилізації підлягають всі - і карлік і його дурацький недонарод, включаючи цих невдоволених темпами утилізації.
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22.11.2022 22:09 Ответить
Кто-кто... *** в пальто.
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22.11.2022 22:21 Ответить
Мушчина ли?! Нет , однояйцевое бункерные пуйло, дура
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22.11.2022 22:52 Ответить
а коли людей з "курска" так і не врятували, що путін сказав "она утонула" і посміхнувся - з"їли, а коли матки почали вимогати правди що сказав "ето купленниє шлюхі за 10 рублей" і це теж з"їли.
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22.11.2022 23:04 Ответить
***** воно 😡😡
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22.11.2022 23:21 Ответить
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
Дифирамб им пусть льется задорный
-Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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22.11.2022 23:54 Ответить
Уже вижу ее голову, примотанную к булыжнику целофаном....а возле нее, такой Пригожин с кувалдой?😁😁😁

Что эта русская былять себе позволяет?
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22.11.2022 23:27 Ответить
На бутылки самок сруцких, после отшвабрения и сиськи бунтовщицам повыкручивать!
Иш шо удумали? Сцаря спросить хотят! Срашисты могут одобрять и только стоя на коленях.
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23.11.2022 00:29 Ответить
********** выйдет и скажет, что оно не причем, это всё для защиты родины от врагов. Всё вперёд - уря.
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23.11.2022 00:39 Ответить
Як видно, зайва хромосома не дозволяє кацапкам усвідомити елементарний факт: воно - не чоловік, воно - *****.
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23.11.2022 02:26 Ответить
Все правильно.
Навіщо з дружинами якщо можна з вдовами 😆
"Она утонула" *****. Класика. 👍
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23.11.2022 04:42 Ответить
дєсятідоларові шлюхі щось хочуть від куйла?
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23.11.2022 08:01 Ответить
Щось стрьомнєнька у тіх орчих любов:
--- Змінять свій х@й на зустріч із х@йлом.
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23.11.2022 08:17 Ответить
Хоть не на коленях...
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23.11.2022 08:47 Ответить
Тупые курицы не могут понять что оно и есть то самое или кто.
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23.11.2022 09:53 Ответить
А чего они, собственно, требуют?
Сытной кормёжки да тёплой одёжки для мужей перед отправкой на войну с НАТО (фашызьмом).
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23.11.2022 10:05 Ответить
х***ло - це істота середнього роду
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23.11.2022 11:17 Ответить
***** тетя --- оно и в африке ***** . ему привезут проплаченных ****** и гебисты дадут им бумажки с ..вопросами.. потом пропогандоны в программе ..время.. начнут вылизывать очко ***** какой он ..полководец.. как он ..заботится .. о солдатах ..второй .. армии третьего мира
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23.11.2022 11:49 Ответить
Нічого, з Цуконовою переговарять, ще вибачатися буде, скаже на наступному відео, що Хло з нею каву пив і вони все з ним поговорили.
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23.11.2022 12:28 Ответить
ну какой он мужчина.)) скажете тоже...

педофильная бабка путятишна... к тому же феерическая сцыкуха...

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23.11.2022 12:44 Ответить
Питания риторичні, орківська самка ще вірить в Х@йла але вже якось не так як раніше. Тупі і ще тупіше..
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24.11.2022 00:08 Ответить
"зачЄм ви нАнялІ каКіх-та прАстіТутАк?" - пукін під час зустрічі з мамками потоплених підводників на курську 20 РОКІВ НАЗАД!
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25.11.2022 03:28 Ответить
яке воно убоге
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25.11.2022 06:26 Ответить
і жалюгідне
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25.11.2022 06:28 Ответить
наивная дурочка ее труп найдут на остановке от внезапной остановки сердца ... быдло еще не поняло с кем имеют дело
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25.11.2022 08:12 Ответить
 
 