"Вы мужчина или кто?", - жены российских мобилизованных хотят встретиться с Путиным. ВИДЕО

"Совет матерей и жен" общественное движение родственников мобилизованных и срочников, требующих вернуть их близких с фронта, предложило президенту России Владимиру Путину провести открытую встречу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медуза.

Видеообращение с таким призывом записала организатор совета Ольга Цуканова после того, как стало известно, что Путин проведет встречу с матерями военнослужащих. Ни одну из представительниц "Совета матерей и жен" на эту встречу не пригласили.

Ольга Цуканова заявила в обращении, что президент собирается провести встречу с "карманными матерями", чтобы продемонстрировать, что власти реагируют на обращения родственников мобилизованных.

"Но это не то, что нам нужно. Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Или спрячетесь опять? В Минобороны у нас мужчины, в военной прокуратуре мужчины, в администрации президента сплошные мужики, президент мужчина. И матери на другой стороне. Ну что, мужики, будете выходить на диалог или будете прятаться?", - отметила она.

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