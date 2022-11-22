"Ви чоловік чи хто?" - дружини російських мобілізованих прагнуть зустрітися з Путіним. ВIДЕО
"Рада матерів та дружин" - громадський рух родичок мобілізованих та строковиків, які вимагають повернути їх близьких із фронту, запропонував президентові Росії Володимиру Путіну провести відкриту зустріч.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медуза.
Відеозвернення із таким закликом записала організаторка ради Ольга Цуканова після того, як стало відомо, що Путін проведе зустріч із матерями військовослужбовців. Жодну з представниць "Ради матерів та дружин" на цю зустріч не запросили.
Ольга Цуканова заявила у зверненні, що президент збирається провести зустріч із "кишеньковими матерями", щоб продемонструвати, що влада реагує на звернення родичів мобілізованих.
"Але це не те, що нам потрібне. Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто? Чи вистачить у вас сміливості зустрітися в очі, відкрито не з узгодженими вами кишеньковими жінками, матерями, а зі справжніми, які з різних міст приїхали власним коштом сюди до вас. Ми тут, у Москві, готові зустрітися з вами. Ми чекаємо вашої відповіді! Чи сховаєтеся знову? У Міноборони у нас чоловіки, у військовій прокуратурі чоловіки, в адміністрації президента суцільні мужики, президент чоловік. І матері з іншого боку. Ну що, мужики, виходитимете на діалог чи ховатиметеся?" - зазначила вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Вони ще й досі не зрозуміли що їхні ваньки будуть "унаваживать" черноземи України.
"Простітуткі Курська" (дружини підводників) таких питань вже давно не ставлять, б то знають, що " хто" то є "дід піхто" в кожаном пальто - він ще не одну сотню тисяч ваньок в Україні заперегноїть
Най йому ширінку розстебнуть та помацають...
Хоча, здається, воно вже на "шість часов" показує ! 😂
Бо макаки - бiднi мавпи, дуже там страждають.
Росiяни дуже спритнi i малайцi знають:
https://russian.rt.com/article/5753 Як страждають вiд них мавпи -бiдних захищають.
Гей-гоп! Шiдi-рiдi, там з любов*ю грають.
Вся Сибiр там - ГУЛАГова ,Там в картки спраляють.
Як ся фотки остогиднуть, кiзоньок вблагають.
Тi лиш гарно вмiють Бэ-э-экать -хiба вiдмовляють?
Эх! «Катюшу» , Шiдi-рiдi,хай музики грають:
Зоофiли - також люди, най ся забавляють.
Болота, болота - мокшi привiлеi ... ,
https://forum.mista.ru/topic.php?id=401339 Як макаку москаль мiтив, вiдпочиють геi.
Болота, болота... - у Сибiру кiзки
https://www.youtube.com/watch?v=unyaUl731Co гарно б щось вам розповiли та не мають мiзкiв
Гей-гоп, шiдi-рiдi, зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,http://**********.com/uploads/_pages/59266/78805453f1df0a96233e4e5198373de0.jpg чмокне вас у пупчик.
что нє понятно, самкі?
зовсім з глузду з'їхала!
і є)...
Гробовая "калина" більше коштує ! 😂
- баба там одна... чё-то сомневаться начинает...
- ей жевачку передай, а старику кабаеву - мол жду его...заждался...
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путін - )(уйло
Самий час казахам мінувати кордони , будувати укріплення і просити в Китая якомога більше зброї .
С ноготок , карлик -он, мелюзга
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
Дифирамб им пусть льется задорный
-Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Что эта русская былять себе позволяет?
Иш шо удумали? Сцаря спросить хотят! Срашисты могут одобрять и только стоя на коленях.
Навіщо з дружинами якщо можна з вдовами 😆
"Она утонула" *****. Класика. 👍
--- Змінять свій х@й на зустріч із х@йлом.
Сытной кормёжки да тёплой одёжки для мужей перед отправкой на войну с НАТО (фашызьмом).
педофильная бабка путятишна... к тому же феерическая сцыкуха...