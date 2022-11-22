"Ви чоловік чи хто?" - дружини російських мобілізованих прагнуть зустрітися з Путіним. ВIДЕО

"Рада матерів та дружин" - громадський рух родичок мобілізованих та строковиків, які вимагають повернути їх близьких із фронту, запропонував президентові Росії Володимиру Путіну провести відкриту зустріч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медуза.

Відеозвернення із таким закликом записала організаторка ради Ольга Цуканова після того, як стало відомо, що Путін проведе зустріч із матерями військовослужбовців. Жодну з представниць "Ради матерів та дружин" на цю зустріч не запросили.

Ольга Цуканова заявила у зверненні, що президент збирається провести зустріч із "кишеньковими матерями", щоб продемонструвати, що влада реагує на звернення родичів мобілізованих.

"Але це не те, що нам потрібне. Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто? Чи вистачить у вас сміливості зустрітися в очі, відкрито не з узгодженими вами кишеньковими жінками, матерями, а зі справжніми, які з різних міст приїхали власним коштом сюди до вас. Ми тут, у Москві, готові зустрітися з вами. Ми чекаємо вашої відповіді! Чи сховаєтеся знову? У Міноборони у нас чоловіки, у військовій прокуратурі чоловіки, в адміністрації президента суцільні мужики, президент чоловік. І матері з іншого боку. Ну що, мужики, виходитимете на діалог чи ховатиметеся?" - зазначила вона.

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