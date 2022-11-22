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23 592 98

"Ви чоловік чи хто?" - дружини російських мобілізованих прагнуть зустрітися з Путіним. ВIДЕО

"Рада матерів та дружин" - громадський рух родичок мобілізованих та строковиків, які вимагають повернути їх близьких із фронту, запропонував президентові Росії Володимиру Путіну провести відкриту зустріч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медуза.

Відеозвернення із таким закликом записала організаторка ради Ольга Цуканова після того, як стало відомо, що Путін проведе зустріч із матерями військовослужбовців. Жодну з представниць "Ради матерів та дружин" на цю зустріч не запросили.

Ольга Цуканова заявила у зверненні, що президент збирається провести зустріч із "кишеньковими матерями", щоб продемонструвати, що влада реагує на звернення родичів мобілізованих.

"Але це не те, що нам потрібне. Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто? Чи вистачить у вас сміливості зустрітися в очі, відкрито не з узгодженими вами кишеньковими жінками, матерями, а зі справжніми, які з різних міст приїхали власним коштом сюди до вас. Ми тут, у Москві, готові зустрітися з вами. Ми чекаємо вашої відповіді! Чи сховаєтеся знову? У Міноборони у нас чоловіки, у військовій прокуратурі чоловіки, в адміністрації президента суцільні мужики, президент чоловік. І матері з іншого боку. Ну що, мужики, виходитимете на діалог чи ховатиметеся?" - зазначила вона. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чмобік" поскаржився, що купує форму за свій рахунок. Тепер вибачається. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (24129) мобілізація (3122)


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Топ коментарі
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22.11.2022 20:44 Відповісти
+58
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22.11.2022 20:50 Відповісти
+57
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22.11.2022 20:44 Відповісти
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Канєшна нєт патамуша ано-х....ло.
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22.11.2022 20:41 Відповісти
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22.11.2022 20:50 Відповісти
Наївні!
Вони ще й досі не зрозуміли що їхні ваньки будуть "унаваживать" черноземи України.
"Простітуткі Курська" (дружини підводників) таких питань вже давно не ставлять, б то знають, що " хто" то є "дід піхто" в кожаном пальто - він ще не одну сотню тисяч ваньок в Україні заперегноїть
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22.11.2022 20:53 Відповісти
Челядь ставить невдобні вопроси

Най йому ширінку розстебнуть та помацають...
Хоча, здається, воно вже на "шість часов" показує ! 😂
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22.11.2022 21:05 Відповісти
На пів на шосту
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22.11.2022 21:12 Відповісти
Що "всьо єщьо впєрєді" ? 😂
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22.11.2022 21:44 Відповісти
ПЕДОФИЛ ОНО НЕУЖЕЛИ ЗАБЫЛИ , КАК ОНО МАЛЬЧИКА В ПУПОК НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ЦЕЛОВАЛО …
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22.11.2022 21:38 Відповісти
В бiлокам*янiй столицi SEX-меншин ганяють:
Бо макаки - бiднi мавпи, дуже там страждають.
Росiяни дуже спритнi i малайцi знають:
https://russian.rt.com/article/5753 Як страждають вiд них мавпи -бiдних захищають.

Гей-гоп! Шiдi-рiдi, там з любов*ю грають.
Вся Сибiр там - ГУЛАГова ,Там в картки спраляють.
Як ся фотки остогиднуть, кiзоньок вблагають.
Тi лиш гарно вмiють Бэ-э-экать -хiба вiдмовляють?
Эх! «Катюшу» , Шiдi-рiдi,хай музики грають:
Зоофiли - також люди, най ся забавляють.
Болота, болота - мокшi привiлеi ... ,
https://forum.mista.ru/topic.php?id=401339 Як макаку москаль мiтив, вiдпочиють геi.
Болота, болота... - у Сибiру кiзки
https://www.youtube.com/watch?v=unyaUl731Co гарно б щось вам розповiли та не мають мiзкiв
Гей-гоп, шiдi-рiдi, зоофiл-голубчик
в президента як вбереться ,http://**********.com/uploads/_pages/59266/78805453f1df0a96233e4e5198373de0.jpg чмокне вас у пупчик.
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22.11.2022 23:47 Відповісти
Якесь дурне питання. тож всьому світу давно вже відомо, що путєн - ху*ло. ))
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22.11.2022 20:41 Відповісти
путєн не ху*ло, путєн - *****! Якщо Ваше виховання не дозволяє вимовите це, то, можливо, й не варто витрачати час?
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22.11.2022 21:05 Відповісти
Він *******...
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22.11.2022 20:41 Відповісти
оно кремлевское - педофил, крыса, гнида
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22.11.2022 20:42 Відповісти
ілі чмо...
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22.11.2022 20:42 Відповісти
дежавю ... згадались жони моряків з курська...... як там десятидоларові шлюхи - ***** тоді по муржскі відповіло.....
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22.11.2022 20:42 Відповісти
скільки тоді коштують "проститутки" чмобиків?
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22.11.2022 20:56 Відповісти
10 $ за сотню.Дуже велика пропозиція,а попиту немає.
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22.11.2022 22:34 Відповісти
А ещё не так давно они все собирались от него рожать, сперма почтой и тп
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22.11.2022 20:43 Відповісти
Кто кто? *****!
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22.11.2022 20:43 Відповісти
понеслось пока так а потом как в Чечне будет в 90е
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22.11.2022 20:43 Відповісти
Він скаже що це 10 долярові повії.
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22.11.2022 20:47 Відповісти
Пізно всрались.
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22.11.2022 20:44 Відповісти
Воно не чоловік. І не жінка. Воно - *****. Харківські футбольні вболівальники знали це ще у 2014 році.
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22.11.2022 20:44 Відповісти
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22.11.2022 20:44 Відповісти
а вот будет ли от КОГО?? вот в чём вопрос..
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22.11.2022 21:09 Відповісти
******* кадыркаДырка
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22.11.2022 22:02 Відповісти
а вот будет ли от КОГО?
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22.11.2022 21:10 Відповісти
ашот тут дарбек тут аслан тут..будет
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22.11.2022 21:19 Відповісти
Ще народжує, на гараж для жигулі?
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22.11.2022 23:59 Відповісти
Га?

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24.11.2022 23:50 Відповісти
після таких звернень ця Цуканова зустрінеться не з путєним а з якимось кадирівським чи пригожинським Ашотіком. )
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22.11.2022 20:44 Відповісти
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22.11.2022 20:44 Відповісти
Якось дивно вони "чєлобітную" подають... всього тільки 80 тис вбитих кацапів знадобилося, щоб їх самки почали на сцаря батон крошити? А як же "ми за ценой нє постоім"? А як же "гойда"?
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22.11.2022 20:45 Відповісти
і павтаріть вже не хочеться... 😕
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22.11.2022 20:59 Відповісти
путинХуйло не встретится это не то что мужик это кусочек ГОВНА
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22.11.2022 20:45 Відповісти
цю, й@бла закоьілі, і рожать іщо і іщо!
что нє понятно, самкі?
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22.11.2022 20:47 Відповісти
Чем больше утилизируют , тем лучше . А мамы и жены мобиков - смешное .
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22.11.2022 20:47 Відповісти
Не треба забувати,що саме таких нелюдей й народили та виховали ті самі "мами та жінки".Не слід ділити цапів статево.Усі вони-потвори.Вороги всьому існуючому.Пам'ятая як одна курва благословляла свого чоловіка на гвалтування українок!
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22.11.2022 22:05 Відповісти
Десятидоларова повія
зовсім з глузду з'їхала!
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22.11.2022 20:48 Відповісти
На болотах починає булькотіти та виділятися газ . Цікаво , буде звичайне задимлення чи усе ж таки займеться запалає ?
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22.11.2022 20:49 Відповісти
Не буде зустрічі *воно* скаже що це *десятиДоларовые шлюхи* ... ( так воно
і є)...
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22.11.2022 20:49 Відповісти
Та ну на!

Гробовая "калина" більше коштує ! 😂
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22.11.2022 21:01 Відповісти
Вииди з Украіни --- застрелься -- і від тебе відстануть .
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22.11.2022 20:50 Відповісти
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22.11.2022 20:51 Відповісти
В итоге сергей доренко не удержался и продал душу...даже не дьяволу....а этому никчемному, плешивому третьему с конца слуге дьявола. Конец доренка был предсказуем.🤷
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22.11.2022 21:12 Відповісти
Він пеніс таргана
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22.11.2022 20:51 Відповісти
Завтра її кувалдой бахнуть і скажуть розкачувала лодку
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22.11.2022 20:52 Відповісти
Так это мультик новый придется снимать.
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22.11.2022 20:53 Відповісти
Самка кацапа підняла гриву на Солнцелікого? Так це беєсплатная путьовка в Сібірь
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22.11.2022 20:54 Відповісти
Ой *****, он зассал выйти к женам экипажа Курська.
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22.11.2022 20:57 Відповісти
***
- баба там одна... чё-то сомневаться начинает...
- ей жевачку передай, а старику кабаеву - мол жду его...заждался...

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22.11.2022 20:57 Відповісти
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22.11.2022 21:20 Відповісти
він старий підар
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22.11.2022 20:58 Відповісти
хто такий путін хочуть знати кацапські самиці
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
путін - )(уйло
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22.11.2022 21:03 Відповісти
З таким же успіхом може попісяти проти вітру.
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22.11.2022 21:07 Відповісти
В хіба кацапські самки не знали,що *****-це не чоловік? Це *****.
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22.11.2022 21:07 Відповісти
Бунтовать вздумали? в банно прачечные батальйоны всех!
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22.11.2022 21:09 Відповісти
По десять канчуків цім навіженим. Хай вчаться правильно на колінах стояти.
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22.11.2022 21:11 Відповісти
Договорятся скоро.. пуйло и эту "раду матерей" мобилизирует
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22.11.2022 21:12 Відповісти
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22.11.2022 21:16 Відповісти
нужно провести поголовную эвтаназию на паРаше...\и нет проблем...\
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22.11.2022 21:17 Відповісти
Чи хто...
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22.11.2022 21:17 Відповісти
а *********** им в ответ-я бабушка..........................................................тьфу ***** рабыни конченные.....................
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22.11.2022 21:23 Відповісти
Куйло он!
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22.11.2022 21:23 Відповісти
Ху*ло змусить самиць більше народжувати, як радив піп з РПЦ, вже 200-й.
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22.11.2022 21:25 Відповісти
Вид чихто, підвид (уйло
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22.11.2022 21:29 Відповісти
Скоро, из всех утюгов страны - "СМИЖ - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ"
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22.11.2022 21:32 Відповісти
уйло заховалось в бункері і навряд чи вилізе. за своє життя він занадто боїтся, вонючий червяк.
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22.11.2022 21:35 Відповісти
Дід пуйло. Ось воно хто.
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22.11.2022 21:42 Відповісти
"Ви чоловік чи хто?"- #уйло - то бабушка, якій пришили половиє органи дєдушкі.
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22.11.2022 21:49 Відповісти
Дураку закон не писаний . Кацапські імбецили на тб , вже відкрито планують вторгнення в Казахстан . . https://t.me/Ukraine_365News/41386
Самий час казахам мінувати кордони , будувати укріплення і просити в Китая якомога більше зброї .
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22.11.2022 21:53 Відповісти
Яка різниця. що станеться с орками на полі бою, чим більше подохне тим краще для людства. Вони ще сповна за все що заподіяли. не заплатили і сотої долі. А самки, що їх наплодили або живуть з ними, хай заткнуть свої погані пельки. Утилізації підлягають всі - і карлік і його дурацький недонарод, включаючи цих невдоволених темпами утилізації.
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22.11.2022 22:09 Відповісти
Кто-кто... *** в пальто.
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22.11.2022 22:21 Відповісти
Мушчина ли?! Нет , однояйцевое бункерные пуйло, дура
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22.11.2022 22:52 Відповісти
а коли людей з "курска" так і не врятували, що путін сказав "она утонула" і посміхнувся - з"їли, а коли матки почали вимогати правди що сказав "ето купленниє шлюхі за 10 рублей" і це теж з"їли.
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22.11.2022 23:04 Відповісти
***** воно 😡😡
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22.11.2022 23:21 Відповісти
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
Дифирамб им пусть льется задорный
-Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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22.11.2022 23:54 Відповісти
Уже вижу ее голову, примотанную к булыжнику целофаном....а возле нее, такой Пригожин с кувалдой?😁😁😁

Что эта русская былять себе позволяет?
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22.11.2022 23:27 Відповісти
На бутылки самок сруцких, после отшвабрения и сиськи бунтовщицам повыкручивать!
Иш шо удумали? Сцаря спросить хотят! Срашисты могут одобрять и только стоя на коленях.
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23.11.2022 00:29 Відповісти
********** выйдет и скажет, что оно не причем, это всё для защиты родины от врагов. Всё вперёд - уря.
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23.11.2022 00:39 Відповісти
Як видно, зайва хромосома не дозволяє кацапкам усвідомити елементарний факт: воно - не чоловік, воно - *****.
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23.11.2022 02:26 Відповісти
Все правильно.
Навіщо з дружинами якщо можна з вдовами 😆
"Она утонула" *****. Класика. 👍
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23.11.2022 04:42 Відповісти
дєсятідоларові шлюхі щось хочуть від куйла?
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23.11.2022 08:01 Відповісти
Щось стрьомнєнька у тіх орчих любов:
--- Змінять свій х@й на зустріч із х@йлом.
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23.11.2022 08:17 Відповісти
Хоть не на коленях...
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23.11.2022 08:47 Відповісти
Тупые курицы не могут понять что оно и есть то самое или кто.
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23.11.2022 09:53 Відповісти
А чего они, собственно, требуют?
Сытной кормёжки да тёплой одёжки для мужей перед отправкой на войну с НАТО (фашызьмом).
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23.11.2022 10:05 Відповісти
х***ло - це істота середнього роду
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23.11.2022 11:17 Відповісти
***** тетя --- оно и в африке ***** . ему привезут проплаченных ****** и гебисты дадут им бумажки с ..вопросами.. потом пропогандоны в программе ..время.. начнут вылизывать очко ***** какой он ..полководец.. как он ..заботится .. о солдатах ..второй .. армии третьего мира
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23.11.2022 11:49 Відповісти
Нічого, з Цуконовою переговарять, ще вибачатися буде, скаже на наступному відео, що Хло з нею каву пив і вони все з ним поговорили.
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23.11.2022 12:28 Відповісти
ну какой он мужчина.)) скажете тоже...

педофильная бабка путятишна... к тому же феерическая сцыкуха...

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23.11.2022 12:44 Відповісти
Питания риторичні, орківська самка ще вірить в Х@йла але вже якось не так як раніше. Тупі і ще тупіше..
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24.11.2022 00:08 Відповісти
"зачЄм ви нАнялІ каКіх-та прАстіТутАк?" - пукін під час зустрічі з мамками потоплених підводників на курську 20 РОКІВ НАЗАД!
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25.11.2022 03:28 Відповісти
яке воно убоге
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25.11.2022 06:26 Відповісти
і жалюгідне
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25.11.2022 06:28 Відповісти
наивная дурочка ее труп найдут на остановке от внезапной остановки сердца ... быдло еще не поняло с кем имеют дело
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25.11.2022 08:12 Відповісти
 
 