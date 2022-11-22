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Новини Відео Війна Мобілізація в РФ
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"Чмобік" поскаржився, що купує форму за свій рахунок. Тепер вибачається. ВIДЕО

Мобілізований з Алтайського краю з позивним Яндекс скаржився, що сам змушений купувати собі форму, а також що протягом трьох тижнів у "чмобіків" не було жодного навчання. Тепер він каже, що "недопонял командование".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання Медуза.

Яндекс раніше поскаржився, що змушений купувати форму за свій рахунок і що протягом трьох тижнів для мобілізованих не організували навчання.

Тепер влада Алтайського краю опублікувала відео, на якому він просить вибачення у влади і дякує командуванню.

"Неправильно понял командование, недопонял. Поспешные выводы сделал и прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень переживаем и хотим вернуться домой", - каже він на відео.

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Автор: 

армія рф (17866) мобілізація (3122)


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Топ коментарі
+22
Быстро ставят баранов на своё место и загоняют под шконку. Кстати тот "мастерспорта", который быковал на подполковника на известном видосе уже 2 статьи по 15 лет вскоре может потянуть. Так что наши наивные надежды на "бунты-митинги-революции" несколько поспешны, на фронте надо их минусовать, это надёжнее
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22.11.2022 13:56 Відповісти
+21
То від задоволення ... Не дарма кацапня ж відкриває в себе отакі пам'ятники .
.Недавно установленный памятник в одном из городов Краснодарского края
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22.11.2022 14:05 Відповісти
+19
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22.11.2022 14:25 Відповісти
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"Оптимист - хорошо проинструктированный пессимист"
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22.11.2022 13:54 Відповісти
В этом же этого оптимиста и похоронят, если соберут все его куски.
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22.11.2022 15:42 Відповісти
"Пессимист - хорошо проинформированный оптимист"
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23.11.2022 03:10 Відповісти
чмобік він же і чмошник
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22.11.2022 13:56 Відповісти
Чорт іпаний.
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22.11.2022 13:59 Відповісти
Быстро ставят баранов на своё место и загоняют под шконку. Кстати тот "мастерспорта", который быковал на подполковника на известном видосе уже 2 статьи по 15 лет вскоре может потянуть. Так что наши наивные надежды на "бунты-митинги-революции" несколько поспешны, на фронте надо их минусовать, это надёжнее
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22.11.2022 13:56 Відповісти
ще більше, на русскіх сподіватися.
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22.11.2022 23:13 Відповісти
А чё он так дергается, как будто его посадили на бутылку?
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22.11.2022 13:57 Відповісти
Без "как будто"
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22.11.2022 14:04 Відповісти
То від задоволення ... Не дарма кацапня ж відкриває в себе отакі пам'ятники .
.Недавно установленный памятник в одном из городов Краснодарского края
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22.11.2022 14:05 Відповісти
Красивое. Наверное автор большой фанат задних мыслей
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22.11.2022 14:09 Відповісти


скрепа ? )
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22.11.2022 14:50 Відповісти
"К новостям культуры. В кубанской станице Северской установили скульптуру «Капля воды» стоимостью 2,3 миллиона рублей."
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22.11.2022 15:19 Відповісти
Отто подготовка на высшем уровне !!..а так и никто незаметит шо в сраке бутылка шампанского у него.
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22.11.2022 13:58 Відповісти
сначала нам непонятно было зачем это делать, но командир приказал - и всем стало ясно!
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22.11.2022 14:00 Відповісти
Отлично, что обеспечили формой. А зимнюю придется купить себе и всему взводу, за "простить".
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22.11.2022 14:01 Відповісти
Це і є зимня форма для орків
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23.11.2022 03:37 Відповісти
А потом у него все отобрали после извинений?
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22.11.2022 14:07 Відповісти
Жалкое русское чмо)) каска конькобежца, а где бронежилет и многое другое? Автомат тебе в жопу засунут скоро
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22.11.2022 14:09 Відповісти
Похоже нормально дупло прочистили, прошел с чеченами боевое слаживание)
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22.11.2022 14:12 Відповісти
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22.11.2022 14:25 Відповісти
Новий термін - ОДНОРАЗОВИЙ СОЛДАТ
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22.11.2022 14:26 Відповісти
Той чмобік не зрозумів, що щоденні знущання від "дєдов" - то і є "курс маладова байца".
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22.11.2022 14:41 Відповісти


а на колени, холоп? на колени! почему не на коленях?



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22.11.2022 14:46 Відповісти
под глазом запудрили гематому, плюс наверняка каской прикрывает свежий "маникюр" который ему сделали молоточком. Ну а висящий на голой шее автомат явно намекает что ему его накинули прямо перед видео
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22.11.2022 14:57 Відповісти
Чмобик: "Командованию спасибо за проявленное неравнодушие"
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22.11.2022 15:09 Відповісти
постановка. 100 відсотків. Зліва стоїть стеллаж. Його призначення - розміщення амуніції (саперна лопатка, баклажка, підсумок та все що в входить в зовнішнє екіпірування. Він пустий, Ну а автомат дійсно в останню хвилину підвісили, видно військові жандарми позичили.
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22.11.2022 15:28 Відповісти
"прошу понять, простить и вынуть бутылку из моей жопы. претензий к качеству бутылки не имею".
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22.11.2022 15:38 Відповісти
Бедняжка
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22.11.2022 15:41 Відповісти
мижи тим як записав, виставив та отримав новенькую, удобненькую,
йому показали кувалду і скотч
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22.11.2022 15:48 Відповісти
А у нас не купують... тактактак...
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22.11.2022 16:08 Відповісти
Понять простить и отпустить... В твоём случае лучше в тюрьму. Там макароны пофлоцкие дают...
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22.11.2022 16:47 Відповісти
Лишилось здохнути в Україні
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22.11.2022 17:34 Відповісти
вОнюшку точно перед цим саджали на пляшку, або ка-диркiвцi провели злагодження з ним пiд

хвiст...
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22.11.2022 18:00 Відповісти
Рашке пора уже чемпионат объявлять, по извинениям.
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22.11.2022 18:44 Відповісти
Форма одноразовая в иной мирок ,бумажная , каска картон ..
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22.11.2022 22:25 Відповісти
Пращяєм тебе - йдь здихати гарматним м'ясом в Україну
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22.11.2022 23:59 Відповісти
Але навіщо померлим людям потрібні гроші?
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23.11.2022 07:21 Відповісти
Бутьілку-то вьітащи из отверстия в нижней спине, Яндекс-**яндекс!
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24.11.2022 13:09 Відповісти
 
 