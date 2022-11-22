"Чмобік" поскаржився, що купує форму за свій рахунок. Тепер вибачається. ВIДЕО
Мобілізований з Алтайського краю з позивним Яндекс скаржився, що сам змушений купувати собі форму, а також що протягом трьох тижнів у "чмобіків" не було жодного навчання. Тепер він каже, що "недопонял командование".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на опозиційне російське видання Медуза.
Яндекс раніше поскаржився, що змушений купувати форму за свій рахунок і що протягом трьох тижнів для мобілізованих не організували навчання.
Тепер влада Алтайського краю опублікувала відео, на якому він просить вибачення у влади і дякує командуванню.
"Неправильно понял командование, недопонял. Поспешные выводы сделал и прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень переживаем и хотим вернуться домой", - каже він на відео.
Будь ласка, зачекайте...
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.Недавно установленный памятник в одном из городов Краснодарского края
скрепа ? )
а на колени, холоп? на колени! почему не на коленях?
йому показали кувалду і скотч
хвiст...