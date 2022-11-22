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"Чмобик" пожаловался, что покупает форму за свой счет. Теперь извиняется. ВИДЕО

Мобилизированный из Алтайского края с позывным "Яндекс" жаловался, что сам вынужден покупать себе форму, а также, что в течение трех недель у "чмобиков" не было никакого обучения. Теперь он говорит, что "недопонял командование".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционное российское издание Медуза.

"Яндекс" ранее посетовал, что вынужден покупать форму за свой счет и что в течение трех недель для мобилизованных не организовали обучение.

Теперь власти Алтайского края опубликовали видео, на котором он просит прощения у власти и благодарит командование.

"Неправильно понял командование, недопонял. Поспешные выводы сделал и прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень переживаем и хотим вернуться домой", - говорит он на видео.

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армия РФ (19715) мобилизация (2816)


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Топ комментарии
+22
Быстро ставят баранов на своё место и загоняют под шконку. Кстати тот "мастерспорта", который быковал на подполковника на известном видосе уже 2 статьи по 15 лет вскоре может потянуть. Так что наши наивные надежды на "бунты-митинги-революции" несколько поспешны, на фронте надо их минусовать, это надёжнее
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22.11.2022 13:56 Ответить
+21
То від задоволення ... Не дарма кацапня ж відкриває в себе отакі пам'ятники .
.Недавно установленный памятник в одном из городов Краснодарского края
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22.11.2022 14:05 Ответить
+19
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22.11.2022 14:25 Ответить
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"Оптимист - хорошо проинструктированный пессимист"
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22.11.2022 13:54 Ответить
В этом же этого оптимиста и похоронят, если соберут все его куски.
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22.11.2022 15:42 Ответить
"Пессимист - хорошо проинформированный оптимист"
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23.11.2022 03:10 Ответить
чмобік він же і чмошник
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22.11.2022 13:56 Ответить
Чорт іпаний.
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22.11.2022 13:59 Ответить
Быстро ставят баранов на своё место и загоняют под шконку. Кстати тот "мастерспорта", который быковал на подполковника на известном видосе уже 2 статьи по 15 лет вскоре может потянуть. Так что наши наивные надежды на "бунты-митинги-революции" несколько поспешны, на фронте надо их минусовать, это надёжнее
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22.11.2022 13:56 Ответить
ще більше, на русскіх сподіватися.
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22.11.2022 23:13 Ответить
А чё он так дергается, как будто его посадили на бутылку?
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22.11.2022 13:57 Ответить
Без "как будто"
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22.11.2022 14:04 Ответить
То від задоволення ... Не дарма кацапня ж відкриває в себе отакі пам'ятники .
.Недавно установленный памятник в одном из городов Краснодарского края
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22.11.2022 14:05 Ответить
Красивое. Наверное автор большой фанат задних мыслей
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22.11.2022 14:09 Ответить


скрепа ? )
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22.11.2022 14:50 Ответить
"К новостям культуры. В кубанской станице Северской установили скульптуру «Капля воды» стоимостью 2,3 миллиона рублей."
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22.11.2022 15:19 Ответить
Отто подготовка на высшем уровне !!..а так и никто незаметит шо в сраке бутылка шампанского у него.
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22.11.2022 13:58 Ответить
сначала нам непонятно было зачем это делать, но командир приказал - и всем стало ясно!
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22.11.2022 14:00 Ответить
Отлично, что обеспечили формой. А зимнюю придется купить себе и всему взводу, за "простить".
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22.11.2022 14:01 Ответить
Це і є зимня форма для орків
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23.11.2022 03:37 Ответить
А потом у него все отобрали после извинений?
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22.11.2022 14:07 Ответить
Жалкое русское чмо)) каска конькобежца, а где бронежилет и многое другое? Автомат тебе в жопу засунут скоро
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22.11.2022 14:09 Ответить
Похоже нормально дупло прочистили, прошел с чеченами боевое слаживание)
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22.11.2022 14:12 Ответить
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22.11.2022 14:25 Ответить
Новий термін - ОДНОРАЗОВИЙ СОЛДАТ
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22.11.2022 14:26 Ответить
Той чмобік не зрозумів, що щоденні знущання від "дєдов" - то і є "курс маладова байца".
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22.11.2022 14:41 Ответить


а на колени, холоп? на колени! почему не на коленях?



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22.11.2022 14:46 Ответить
под глазом запудрили гематому, плюс наверняка каской прикрывает свежий "маникюр" который ему сделали молоточком. Ну а висящий на голой шее автомат явно намекает что ему его накинули прямо перед видео
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22.11.2022 14:57 Ответить
Чмобик: "Командованию спасибо за проявленное неравнодушие"
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22.11.2022 15:09 Ответить
постановка. 100 відсотків. Зліва стоїть стеллаж. Його призначення - розміщення амуніції (саперна лопатка, баклажка, підсумок та все що в входить в зовнішнє екіпірування. Він пустий, Ну а автомат дійсно в останню хвилину підвісили, видно військові жандарми позичили.
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22.11.2022 15:28 Ответить
"прошу понять, простить и вынуть бутылку из моей жопы. претензий к качеству бутылки не имею".
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22.11.2022 15:38 Ответить
Бедняжка
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22.11.2022 15:41 Ответить
мижи тим як записав, виставив та отримав новенькую, удобненькую,
йому показали кувалду і скотч
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22.11.2022 15:48 Ответить
А у нас не купують... тактактак...
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22.11.2022 16:08 Ответить
Понять простить и отпустить... В твоём случае лучше в тюрьму. Там макароны пофлоцкие дают...
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22.11.2022 16:47 Ответить
Лишилось здохнути в Україні
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22.11.2022 17:34 Ответить
вОнюшку точно перед цим саджали на пляшку, або ка-диркiвцi провели злагодження з ним пiд

хвiст...
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22.11.2022 18:00 Ответить
Рашке пора уже чемпионат объявлять, по извинениям.
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22.11.2022 18:44 Ответить
Форма одноразовая в иной мирок ,бумажная , каска картон ..
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22.11.2022 22:25 Ответить
Пращяєм тебе - йдь здихати гарматним м'ясом в Україну
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22.11.2022 23:59 Ответить
Але навіщо померлим людям потрібні гроші?
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23.11.2022 07:21 Ответить
Бутьілку-то вьітащи из отверстия в нижней спине, Яндекс-**яндекс!
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24.11.2022 13:09 Ответить
 
 