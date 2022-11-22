"Чмобик" пожаловался, что покупает форму за свой счет. Теперь извиняется. ВИДЕО
Мобилизированный из Алтайского края с позывным "Яндекс" жаловался, что сам вынужден покупать себе форму, а также, что в течение трех недель у "чмобиков" не было никакого обучения. Теперь он говорит, что "недопонял командование".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на оппозиционное российское издание Медуза.
"Яндекс" ранее посетовал, что вынужден покупать форму за свой счет и что в течение трех недель для мобилизованных не организовали обучение.
Теперь власти Алтайского края опубликовали видео, на котором он просит прощения у власти и благодарит командование.
"Неправильно понял командование, недопонял. Поспешные выводы сделал и прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень переживаем и хотим вернуться домой", - говорит он на видео.
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