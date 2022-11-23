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Мобілізовані росіяни поповнюють окупаційні підрозділи на території України, - ГУР

мобілізація

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький прокоментував участь мобілізованих росіян у бойових діях на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Однією з основних цілей мобілізації є поповнення частин та тактичних груп, які сьогодні беруть участь у бойових діях на території України. Далі – це створення частин резерву у всіх військових округах рф. Такі частини, наприклад, створюються навіть на Північному флоті. І, звичайно, я сказав би про встановлення нового режиму дивізії крайових військ. Тому що це один із підходів росії щодо збільшення чисельності військ біля нашого кордону. Звичайно ж можливого залучення цих військ на території України. Наприклад, на Херсонщині. Нам відомо про план переведення цих військ під відповідальність Південного військового округу", – заявив представник ГУР МО України.

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Автор: 

армія рф (17897) розвідка (3886) мобілізація (3123) Скібіцький Вадим (295)


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Може хоч хтось додумається пару десятків крематоріїв у партнерів попросить щоб гімно те не воняло на наших землях
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23.11.2022 15:01 Відповісти
Да можно же им *****, ответить?!!!
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23.11.2022 15:31 Відповісти
... и скоро пополнит слой биохумуса.
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23.11.2022 15:35 Відповісти
Треба копати глибокі рови і орків звалювати туди,тільки без мішків,полієтілен довго розкладается і засмічуе землю.
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23.11.2022 16:47 Відповісти
 
 